GETAC, GÜÇLÜ YENİ X600 SERVER VEX600 PRO-PCI MODELS'İN SUNDUĞU İLE X600 GÜÇLÜ MOBİL İŞ İSTASYONLARI YELPAZESİNİ GENİŞLETİYOR

Kısa haber:

Getac, amiral gemisi X600 dayanıklı mobil iş istasyonu serisine iki yeni eklemeyi duyurdu: X600 Server ve X600 Pro-PCI.

X600 sunucusu Windows Server2022 ve bir Intel Xeon W-11855M işlemci, entegre Intel UHD grafik kartı, 128 GB'a kadar DDDR4 RAM ve önceki model olan X500 Sunucuya göre önemli bir performans artışı sağlayan 22 TB'a kadar genişletme yuvası depolama seçenekleri üzerinde çalışır.

X600 Sunucu ayrıca, birden fazla sunucu ve/veya ağ ile ultra hızlı eşzamanlı bağlantı için 2.5G BASE-T Ethernet (x2) dahil olmak üzere kapsamlı bağlantı seçeneklerine sahiptir ve RAID 5 yapılandırmasıyla genişletilebilirliği, kapasite, güvenilirlik ve güvenlik arasında optimum denge sağlar.

TAIPEI, 21 Şubat 2023 /PRNewswire/ -- Getac bugün, X600 Server ve X600 Pro-PCI'nin piyasaya sürülmesiyle amiral gemisi olan X600 dayanıklı mobil iş istasyonu serisinin genişletildiğini duyurdu. Yeni modeller yakın zamanda piyasaya sürülen X600 ve X600 Pro ile birlikte oturacak ve savunma, imalat ve petrol ve gaz gibi zorlu sektörlerde çalışan profesyonellerin taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış dayanıklı mobil iş istasyonlarından kapsamlı bir dizi oluşturacak.

X600 Server: Tamamen dayanıklı mobil sunucu

The X600 Server's Disk management is enhanced through a hardware-based RAID controller with RAID 5 configuration. A further expansion bay enables the use of hot-swappable drives and additional storage options. The all-new Getac X600 Server delivers a powerful commercial off-the-shelf (COTS) rugged mobile server that can be folded to a slim profile for easy transportation.

Yepyeni Getac X600 Server, kolay taşıma için ince bir profile katlanabilen güçlü, ticari kullanıma hazır (COTS) sağlam bir mobil sunucu sunar.

Güçlü

Intel Turbo Boost Technology sahip bir Intel Xeon W-11855M işlemciye ve entegre Intel UHD grafiklere sahip olan X600 Server, olağanüstü bilgi işlem performansı sunar. X600 ayrıca 128 GB'a kadar DDR4 RAM barındırabilirken isteğe bağlı ECC (Hata Düzeltme Kodu) bellek, tek bitlik bellek hatalarını algılayıp düzelterek verilerin bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.

Güneş ışığında okunabilir teknolojiye sahip 1.000 nit, 15,6 "tam HD Getac LumiBond® ekran zorlu hava koşullarında karmaşık görevlerin yerine getirilmesini kolaylaştırır ve 2,5 G BASE-T Ethernet (x2) dahil olmak üzere kapsamlı bağlantı seçenekleri çoklu sunucu ve/veya ağla ultra hızlı eşzamanlı bağlantı sağlar. Dahili Thunderbolt™ 4 USB-C, HDMI 2.0 ve DisplayPort, gerektiğinde ek monitörlere bağlantı sağlar.

Esnek

Windows Server 2022 ve Microsoft Hyper-V teknolojisi tarafından desteklenen X600 Server, kaynak yönetimini basit ve sezgisel hale getirir. Sistem yöneticileri, gerektiğinde kullanıcı ihtiyaçlarına göre kaynakları farklı sanal sistemlere tahsis edebilir ve bu da günün her saati yüksek üretkenlik düzeylerinin korunmasına yardımcı olur.

Genişletilebilir

X600 Server, kapsamlı genişletilebilirlik seçeneklerine de sahiptir. Disk yönetimi, kapasite, performans, güvenilirlik ve güvenlik arasında optimum denge için RAID 5 yapılandırmasına sahip donanım tabanlı bir RAID denetleyicisi aracılığıyla geliştirilmiştir. Ek bir genişletme yuvası, çalışırken değiştirilebilir sürücülerin ve ek depolama seçeneklerinin kullanılmasını sağlar.

Güvenli

Kapsamlı bir dizi güvenlik özelliği, X600 Server kullanıcılarının gizliliği ve veri korumasını her zaman en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur. Katı hal depolama sürücüleri (SSD'ler), cihaz depolaması sırasında gelişmiş veri güvenliği için kullanıcı tarafından çıkarılabilir ve aletsizdir. Ayrıca, Getac'ın 'sabit diskiniz sizde kalsın' hizmeti, kullanıcıların cihazlarını onarım için göndermeleri gerektiğinde tüm SSD'lerini çıkarıp saklamalarına olanak tanır. Additional security features include TPM 2.0, Kensington lock compatibility, smart card reader, and optional Intel vPro Technology.

Tamamen Dayanıklı

Tüm Getac cihazları gibi, X600 Server da sıfırdan dayanıklı olarak üretilmiştir. MIL-STD-810H, MIL-STD-461G ve IP66 sertifikaları kullanıcılara gönül rahatlığı sağlarken, -20 °F ila 145 °F (-29°C ila 63 °C) çalışma ısısı aralığı X600 Server'in aşırı sıcaklıklarda bile performans göstermesine güvenilebileceği anlamına gelir.

Savunma ve petrol ve gaz endüstrilerindeki müşteriler için tüm bunlar, çok çeşitli zorlu ortamlarda maksimum operasyonel verimlilik için hızlı bir şekilde konuşlandırılabilen güçlü, taşınabilir bir cihaz oluşturmak için toplanır. İster bir mobil saha komuta merkezi kurun ister kritik altyapı üzerinde bakım gerçekleştirin, X600 Server, uzun süre dayanacak şekilde oluşturulmuş tek bir kompakt cihazda kapsamlı, yüksek düzeyde güvenli sunucu yetenekleri sunar.

Getac Technology Corporation Başkanı Rick Hwang, "X600 Server, dayanıklı bir mobil iş istasyonunun neler başarabileceğini yeniden tanımlıyor, önceki X500 Server'a göre bir dizi performans artışı sağlıyor ve sahada taşınabilir sunuculara güvenen müşterilerimiz için güçlü yeni bir ölçüt oluşturuyor," diyor.

X600 Pro-PCI:Özelliklerle dolu, tamamen sağlam bir mobil iş istasyonu

X600 Pro-PCI, Getac'ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü X600'ün kapsamlı özellik setini temel alarak kullanıcılara tek, kompakt bir cihazda daha fazla işlevsellik sunar. Yeni özellikler arasında, ek kart işlevselliği (video yakalama, veri toplama ve SATA genişletme gibi) için çift PCI/PCIe genişletme yuvası, standart bir DVD (veya isteğe bağlı Blu-ray) süper çoklu sürücünün yanı sıra Express Card 54 ve standart olarak PCMCIA Type II kart okuyucuları yer almakta. X600 Pro-PCI ayrıca, tüm gün işlevsellik için cihazla birlikte gelen toplamı dörde çıkaran iki ek çalışırken değiştirilebilir pil içerir.

Hwang, "Yeni X600 Sunucusu ve X600 Pro-PCI'nin piyasaya sürülmesiyle, müşteriler artık kendi özel ihtiyaçlarına uygun güçlü, sağlam bir mobil iş istasyonu seçerken daha da fazla seçeneğe sahip oluyor" diye ekliyor. "Görev açısından kritik uygulamaları sahada konuşlandırırken, mobil komuta merkezleri kurarken veya tek bir kompakt cihazdan birden çok sanal sistemi yönetirken, Getac'ın X600 serisi size yardımcı olur."

Kullanılabilirlik

X600 ve X600 Pro'nun her ikisi de şimdi mevcut. X600 Server ve X600 Pro-PCI, 2023'ün 1. Çeyreğinin sonunda satışa sunulacak. Daha fazla bilgi için lütfen www.getac.com adresini ziyaret edin.

Getac Hakkında

Getac Technology Corporation dizüstü bilgisayarlar, tabletler, yazılımlar, vücuda takılan kameralar, araç içi video sistemleri, dijital kanıt yönetimi ve kurumsal video analitiği çözümleri dahil olmak üzere sağlam mobil teknoloji ve akıllı video çözümlerinde dünya lideridir. Getac'ın çözümleri ve hizmetleri, zorlu ortamlarda ön saflarda çalışanlar için olağanüstü deneyimler sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bugün Getac, savunma, kamu güvenliği, ambulans, yangın ve kurtarma, kamu hizmetleri, otomotiv, doğal kaynaklar, üretim, nakliye ve lojistiği kapsayan 100'den fazla ülkedeki müşterilere hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için http://www.getac.com adresini ziyaret edin. Getac Industry bloguna katılın ya da şirketi LinkedIn ve YouTube üzerinden takip edin.

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Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1997393/Raptor_RAID_Open_Top_Right.jpg

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