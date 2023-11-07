Getac Sürdürülebilir Tasarıma Sahip Güçlü Yarı Dayanıklı Dizüstü Bilgisayarla Endüstriyi Güçlendiriyor

Yeni nesil S410, dayanıklı endüstride şu anda mevcut olan en gelişmiş işlemciyi, tüketici sonrası geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanıldığı kasayı sunuyor

Kısaca Haberler:

Yeni nesil S410, dayanıklı sektörde şu anda mevcut en gelişmiş işlemci olan Intel® Core TM 13. Nesil İşlemciye standart olarak sahip ilk Getac cihazıdır. 1

13. Nesil İşlemciye standart olarak sahip ilk Getac cihazıdır. Aynı zamanda kasanın yüzde 24'undan fazlasının tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) malzemelerden yapılmış olmasıyla Getac'ın bugüne kadar ürettiği en çevre dostu cihazdır.

S410, tamamen sağlam korumaya ihtiyaç duymayan ancak yoğun veya zorlu ortamlarda çalışırken gönül rahatlığı isteyen savunma, imalat, kamu güvenliği ve kamu hizmetleri sektörlerindeki profesyoneller için idealdir.

TAIPEI, 7 Kasım 2023 /PRNewswire/-- Getac bugün, dayanıklılıktan ödün vermeden, sürdürülebilir yeni tasarımda güçlü işlem ve grafik performansı sunan yeni nesil S410 yarı dayanıklı dizüstü bilgisayarının piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Sonuç, sahadaki verimliliği artırırken, kazara çarpma, çarpma ve düşmelerin sıklıkla meydana gelebileceği çalışma ortamlarında kullanıcılara gönül rahatlığı sağlayan inanılmaz derecede çok yönlü bir cihazdır.

Olağanüstü işlem gücü

The new Getac S410 combines enterprise level computing performance with a new sustainable design. The new Getac S410 is ideally suited to professionals in the defence, manufacturing, public safety and utilities industries

Yeni nesil S410, kullanıcılara olağanüstü bilgi işlem performansı ve hızlı yanıt verme olanağı sunan Intel® CoreTM 13. nesil i5/i7 işlemciyi standart olarak sunan ilk Getac cihazıdır. Entegre Intel® Select® Xe grafikleri zengin bir görsel deneyim sağlarken, isteğe bağlı özel GPS çipi önceki kuşaklara kıyasla önemli ölçüde geliştirilmiş konum doğruluğu sunar. Bağlanabilirlik söz konusu olduğunda, yeni nesil S410 standart olarak Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5,3'ün yanı sıra isteğe bağlı 4 G LTE ve/veya entegre GPS'li 5 G Sub-6 ile kullanıcıların uzak konumlarda bile bağlantıda kalmasını sağlıyor.

Farklı kullanıcı senaryoları için ileri düzeyde yapılandırılabilir

Birçok Getac müşterisinin teknolojisi söz konusu olduğunda çok özel ihtiyaçları vardır, bu nedenle yeni nesil S410 farklı kullanıcı senaryolarına uyacak şekilde tamamen yapılandırılabilir. Buna, şarjlar arasında olağanüstü pil ömrü isteyenler için üç adede kadar çalışırken değiştirilebilir pil, NVIDIA GeForce GTX 1650 ayrık grafik denetleyicisi, 1D/2D barkod okuyucu, DVD veya Blu-ray sürücüsünden ikinci bir SSD depolama cihazına veya ilave pile kadar birçok seçenek dahildir2. Çok çeşitli uyumlu aksesuarlar ve güvenli taşıma/kenetleme seçenekleri, sahada daha yüksek verim sağlamak için işlevselliği daha da artırır.

Yeni sürdürülebilir tasarım, aynı sağlam güvenilirlik

Yeni nesil S410, kasanın yüzde 24'undan fazlasının tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) malzemelerden yapılmış olmasıyla Getac'ın bugüne kadar ürettiği en çevre dostu cihazdır. Bu yeni tasarım yaklaşımı, üretim sürecinde hem karbon emisyonlarını hem de e-atıkları azaltarak çevreye karşı daha sorumlu bir geleceğin desteklenmesine yardımcı oluyor.

Ana gövde tasarımındaki bu değişikliğe rağmen, sağlam güvenilirlikten hiçbir ödün verilmedi. Tıpkı popüler önceki modeli gibi, gelecek nesil S410 hem MIL-STD-810H sertifikalı hem de IP53 sertifikalıdır, aynı zamanda üç fite (0,9 m) kadar düşmeye karşı dayanıklı olup yoğun veya zorlu çalışma ortamlarında kazara hasara karşı korumaya yardımcı olur.

Üstün ekran ve gelişmiş güvenlik

İşlevsellik gelecek nesil S410'un merkezinde yer alıyor. Getac güneş ışığında okunabilir teknolojiye sahip mükemmel 14" ekranı hem dahili hem de harici ortamlarda mükemmel görünürlük (1.000 nit) sağlarken, çoklu dokunma modları çeşitli kullanım durumlarını destekler, du da görevlerin hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanabileceği anlamına gelir.

Gelişmiş güvenlik özellikleri aynı zamanda hassas kullanıcı verilerinin korunmasına da yardımcı olur. Bunlar arasında TPM2.0 ve Intel® VPro® teknolojisi, kullanıcı tarafından değiştirilebilir PCIe NVMe SSD depolama alanı ve Windows Merhaba Web Kamerası, HF RFID okuyucu, akıllı kart okuyucu ve parmak izi okuyucu gibi çok faktörlü doğrulama seçenekleri bulunur.

Getac Teknoloji Şirketi'nin Başkanı James Hwang, "Yeni nesil S410, çok çeşitli endüstriyel senaryolarda ve kurumsal çalışma ortamlarında öne çıkan, güçlü ancak çok yönlü bir cihazdır." dedi. "Sadece olağanüstü işleme performansı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çevre dostu yeni ana gövdesi Getac'ın herkesin büyüdüğü daha iyi bir dünyayı teşvik eden ve cesaretlendiren sürdürülebilir tasarım felsefesini yansıtıyor."

Kullanıma Sunma

Yeni S410, Aralık 2023'te sipariş edilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Getac web sitesini ziyaret edin.

1. Durum 26 Eylül 2023 itibarıyla güncellendi.

2. S410 medya bölmesindeki yapılandırılabilir tüm seçenekler karşılıklı olarak özeldir.

Getac Hakkında

Getac Technology şirketi dizüstü bilgisayarlar, tabletler, yazılımlar, vücuda takılan kameralar, araba içi video sistemleri, dijital kanıt yönetimi ve kurumsal video analiz çözümleri dahil, dayanıklı mobil teknoloji ve akıllı video çözümlerinde küresel bir liderdir. Getac'ın çözümleri ve hizmetleri, zorlu ortamlarda ön saflarda çalışanlar için olağanüstü deneyimler sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bugün Getac, savunma, kamu güvenliği, ambulans, yangın ve kurtarma, kamu hizmetleri, otomotiv, doğal kaynaklar, imalat, taşımacılık ve lojistik sektörlerini kapsayan 100 'ün üzerinde ülkede müşterilere hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için http://www.getac.com adresini ziyaret edin. Getac Endüstri bloguna katılın ya da Youtube veya LinkedIn'de şirketi takip edin.

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