Getac, yapay zeka destekli tamamen dayanıklı tabletin piyasaya sürülmesiyle çok yönlü Android cihaz yelpazesini genişletiyor

Yepyeni 8 inç ZX80 tamamen dayanıklı tablet, sahada optimum üretkenlik için kompakt tasarımı ve son derece özelleştirilebilir özellikleri Android'in esnek avantajlarıyla birleştiriyor

Ana başlıklar:

Yeni hafif Getac ZX80, Android'in çok yönlülüğünü kamu hizmetleri, imalat ve ulaşım endüstrilerindeki gibi zorlu saha ortamlarına getiriyor.

Son derece yapılandırılabilir bir tasarım, müşterilerin ZX80'i tam ihtiyaçlarına ve kullanım durumlarına göre uyarlamalarına olanak tanır.

ZX80, önceden yüklenmiş Android 13 ile birlikte gelir ve birden fazla Android işletim sistemi yükseltmesini destekleyerek kullanıcıların yeni özellikleri zamanında benimsemelerini sağlar.

TAIPEI, 29 Şubat 2024 /PRNewswire/ -- Getac bugün, çok yönlü Android işletim sistemi tarafından desteklenen yepyeni 8 inçlik, tamamen dayanıklı tablet olan yapay zeka destekli ZX80'in piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Getac'ın Android cihaz portföyünü genişleten ve çeşitlendiren bu duyuru, kamu hizmetleri, üretim ve ulaşım gibi sektörlerdeki müşterilere günlük zorlukları çözmek ve üretkenliği ve verimliliği artırmak için dayanıklı çözümler seçerken daha fazla seçenek sunuyor.

The AI-ready Getac ZX80 is a brand new 8-inch fully rugged tablet, powered by the versatile Android operating system. The Getac Zx80's lightweight form factor (590g), wide operating temperature range (-29°C to 63°C) and bright 1,000 nit 16:10 aspect ratio screen makes it particularly well suited to key tasks such as UAV control, where device performance and reliability are critical to success.

Hafif ancak sağlam tasarım

ZX80, yoğun depolar ve lojistik merkezlerinden uzak saha konumlarına ve açık hava tesislerine kadar zorlu çalışma ortamlarında başarılı olmak için özel olarak üretilmiştir. Hafif form faktörü (590g), geniş çalışma sıcaklığı aralığı (-29°C ila 63°C) ve parlak 1.000 nit 16:10 en boy oranlı ekranı, cihaz performansının ve güvenilirliğinin başarı için kritik olduğu yerlerde, forklift kullanımı ve İHA kontrolü gibi temel görevler için özellikle uygundur. MIL-STD-810H sertifikası, IP67 sertifikası ve 1,8 metreden düşmeye karşı dayanıklılık, yoğun saha çalışmalarının zorluklarına kolayca dayanabilmesini sağlar.

ZX80, şarj tesislerinden uzakta çalışırken tam vardiya işlevselliğine ihtiyaç duyan kullanıcılar için Getac'ın çalışırken değiştirilebilir pil teknolojisiyle de uyumlu olup, kullanıcıların sahadayken pilleri hızlı ve kolay bir şekilde değiştirmesine olanak tanır. Ek bir entegre bataryanın dahil edilmesi, cihazı kapatmak zorunda kalmadan çalışırken değiştirme yapılabileceği anlamına gelir, bu da değerli zamandan tasarruf sağlar ve kesintiyi önler.

Optimum çok yönlülük için son derece yapılandırılabilir

Getac, her kullanım durumunun benzersiz olduğunun farkındadır, bu nedenle ZX80'in son derece yapılandırılabilir tasarımı, müşterilerin ihtiyaçlarını mümkün olduğunca etkili bir şekilde karşılayan bir spesifikasyon oluşturma konusunda kapsamlı esneklik sunar.

Temel özellikler arasında, taşıyıcı ağlar arasında hızlı geçiş sağlayan çift SIM tasarımı (bir fiziksel SIM ve bir eSIM) bulunurken, Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth v5.2 ve isteğe bağlı özel GPS hızlı veri aktarımı ve lokasyon konumlandırma yetenekleri sunar. Müşteri gereksinimlerine bağlı olarak ZX80, gerektiğinde farklı uygulamalara uyacak şekilde 4G/5G LTE, NFC ve bir barkod okuyucu ile de yapılandırılabilir.

Yapay zeka destekli performans

ZX80'in Qualcomm QCS6490 işlemcisi, daha düşük güç seviyelerinde şaşırtıcı performans sunarak onu bir dizi IoT endüstriyel saha uygulaması ve ticari kullanım durumu için ideal hale getirir. Tablet aynı zamanda yapay zeka destekli olup Qualcomm'un AI Engine'inden yararlanarak cihaz üzerinde makine öğrenimi ve pil ömrünü korurken yapay zeka kullanım durumlarını çalıştırma yeteneği sunuyor. Potansiyel yapay zeka yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için ZX80, 12GB LPDDR5 belleğe sahiptir. ZX80, önceden yüklenmiş Android 13 ile birlikte gelir ve gelecekteki Android işletim sistemi sürümlerine yükseltilebilir, böylece kullanıcıların yeni AI özelliklerini kullanılabilir hale gelir gelmez benimsemelerini sağlar.

Kapsamlı bir özel aksesuar ve yazılım yelpazesi ile desteklenir

Tüm Getac cihazları gibi ZX80 de kapsamlı bir özel aksesuar, çevre birimi ve yazılım yelpazesi ile uyumludur ve kullanıcıların farklı endüstri senaryolarında cihaz işlevselliğini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur. Buna optimum araç/forklift kullanımı için üçüncü taraf güvenli araç yuvaları, sahada daha iyi kullanılabilirlik için el kayışı, kalem ve yüksek kapasiteli çalışırken değiştirilebilir piller ve ofiste verimli kullanım için 65W USB-C adaptörü ve yerleştirme istasyonu dahildir. Müşteriler ayrıca, yepyeni Günlük Aracı, deployXpress, enrollXpress, GDMS, Sürüş Güvenliği Yardımcı Programı ve OEMConfig dahil olmak üzere önceden yüklenmiş Getac yazılım çözümleri aracılığıyla Android tabletlerini verimli bir şekilde yönetebilirler.

Getac Teknoloji Şirketi Başkanı James Hwang, "Android platformu, endüstriyel sektör genelinde gelişmeye ve genişlemeye devam ederek, temel zorlukları çözmenin ve iş operasyonlarını geliştirmenin yeni yollarını sunuyor" diyor. "ZX80'in piyasaya sürülmesiyle, Android müşterilerimize ihtiyaçları için doğru dayanıklı çözümü seçme konusunda daha fazla seçenek sunuyor ve başka türlü mümkün olmayan ortamlarda ve senaryolarda Android'in çok yönlülüğünden yararlanmalarını sağlıyoruz."

Yeni ZX80 Mart ayında satışa sunulacak. Daha fazla bilgi için www.getac.com adresini ziyaret edin.

Getac Hakkında

Getac Technology Corporation, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, yazılım, giysiye takılan kameralar, araç içi video sistemleri, dijital kanıt yönetimi ve kuruluş video analitik çözümleri dahil olmak üzere sağlam mobil teknoloji ve akıllı video çözümleri konusunda global bir liderdir. Getac'ın çözümleri ve hizmetleri, zorlayıcı ortamlardaki ön saflardaki çalışanlar için olağanüstü deneyimlere olanak tanımak için tasarlanmıştır. Bugün Getac, 100'den fazla ülkede savunma, kamu güvenliği, ambulans, yangın ve kurtarma, kamu hizmetleri, otomotiv, doğal kaynaklar, üretim, nakliye ve lojistik alanlarında müşterilerine hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz: http://www.getac.com. Getac Endüstri bloguna katılın veya şirketi LinkedIn ve YouTube'da takip edin.

Getac ve Getac logosu, Getac Holdings Corporation veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Diğer markalar ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. ©2024 Getac Technology Corporation.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2342375/ZX80_Front_02.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2342376/Getac_ZX80_Scenario_240216.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1997483/Getac_Logo.jpg