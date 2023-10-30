Getac'ın X600 tamamen dayanıklı mobil iş istasyonu serisi 2023 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ'nü kazandı

TAIPEI, 30 Ekim 2023 /PRNewswire/-- Getac bugün X600 serisinin 'BİT ekipmanı' kategorisinde 2023 İYİ TASARIM ÖDÜLÜ'nü kazandığını duyurdu. X600 serisi, tutarlı tasarım dili, mükemmel malzeme yapısı ve genel askeri sağlamlığın birleşimi nedeniyle seçilmiş olup, zorlu çalışma ortamlarında üretkenliklerini en üst düzeye çıkarmak isteyen profesyoneller için idealdir.

The Getac X600 series won the 2023 GOOD DESIGN AWARD for its combination of consistent design language, excellent material structure and overall military ruggedness.

Tasarım mükemmeliyetini ödüllendiren

İYİ TASARIM ÖDÜLÜ, ev eşyaları ve BİT ekipmanlarından inşaat, konut ve mobiliteye kadar geniş bir yelpazedeki ürün kategorilerinde tasarım mükemmelliğini tanıyan, dünyadaki en ikonik tasarım ödüllerinden biridir. Japonya Tasarım Teşviki Enstitüsü sponsorluğunda, 60 yılı aşkın bir süredir tasarım yoluyla insanların hayatlarını daha iyi hale getiriyor.

Gerçek dünya ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan

X600 serisi, Getac müşterilerinin ve savunma, petrol ve gaz ve kamu hizmetleri gibi sektörlerdeki son kullanıcıların gerçek dünyadaki ihtiyaçlarına dayanan bir dizi yenilikçi tasarım özelliğine sahiptir. Bunlar arasında form faktöründen ödün vermeden hareket kabiliyetine yardımcı olan geri çekilebilir bir taşıma kolu, hızlı ve kolay bakım için aletsiz bir tasarım ve sahada optimum güvenilirlik için tamamen sağlam MIL-STD-810H sertifikalı yapı kalitesi yer alıyor.

Serideki cihazlar aynı zamanda sızdırmaz bir yapıya sahiptir; bu, petrol ve gaz tesisleri ve deniz lokasyonları gibi tehlikeli veya aşındırıcı ortamlarda kullanılabileceği anlamına gelirken, ultra yüksek işleme kapasitesi, mobil komuta merkezinde birden fazla kullanıcının ihtiyaçlarını karşılar. Tüm bu özellikler bir araya gelerek parçalarının toplamından çok daha fazlası olan bir dizi cihaz oluşturur.

Getac Teknoloji Şirketi'nin Başkanı James Hwang, "Getac'ın tasarım süreci müşterilerimizden ve onların her gün karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmek için teknolojimizi nasıl kullandıklarından büyük ölçüde etkileniyor" diyor. "X600 serimiz gibi çözümler bu felsefenin sonucudur, dolayısıyla İYİ TASARIM ÖDÜLÜ'ne layık görülmesi onun ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bu ödülü almaktan gerçekten onur duyuyoruz ve gelecekte çok daha fazlasını kazanmayı umuyoruz."

Getac Hakkında

Getac Teknoloji Şirketi dizüstü bilgisayarlar, tabletler, yazılımlar, vücuda takılan kameralar, araç içi video sistemleri, dijital kanıt yönetimi ve kurumsal video analiz çözümleri dahil olmak üzere dayanıklı mobil teknoloji ve akıllı video çözümlerinde dünya lideridir. Getac'ın çözümleri ve hizmetleri, zorlu ortamlarda ön saflarda çalışanlar için olağanüstü deneyimler sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bugün Getac, savunma, kamu güvenliği, ambulans, yangın ve kurtarma, kamu hizmetleri, otomotiv, doğal kaynaklar, imalat, taşımacılık ve lojistik sektörlerini kapsayan 100 'ün üzerinde ülkede müşterilere hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için http://www.getac.com adresini ziyaret edin. Getac Endüstrisi bloguna katılın ya da şirketi LinkedIn ve Youtube'da takip edin.

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SOURCE Getac