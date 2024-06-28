Getac'ın Yeni Nesil F110 ve K120 Tabletleri Saha Profesyonellerine Yeni Performans, Verimlilik ve Güvenilirlik Seviyeleri Sunuyor

Yeni çok yönlü tamamen dayanıklı tabletler, farklı sektörlerdeki dijital dönüşüm hedeflerini karşılamak için kapsamlı bilgi işlem çözümleri sunuyor

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Yeni nesil F110, ödüllü selefini temel alarak sahada daha iyi performans, güvenilirlik ve enerji verimliliği sunuyor.

Yeni Tam Dayanıklı cihazlar, çok çeşitli çalışma ortamlarında güvenebilecekleri dijital çözümlere ihtiyaç duyan savunma, kamu hizmetleri, üretim ve petrol ve gaz gibi sektörlerdeki profesyoneller için tasarlanmıştır.

F110 ve K120'nin temel özellikleri arasında yükseltilmiş intel® CoreTM 13. Nesil i5/i7 işlemci, ultra parlak 1.200 nit ekran, Wi-Fi 6E AX211 teknolojisi ve eSIM teknolojisini kullanan isteğe bağlı 4G veya 5G Sub-6 modülü bulunmaktadır.

TAIPEI, 28 Haziran 2024 /PRNewswire/ -- Getac bugün, sahada olağanüstü performans ve verimlilik için tamamen dayanıklı güvenilirliği bir dizi güçlü yeni yükseltmeyle birleştiren yeni nesil F110 ve K120 tabletleri piyasaya sürdü.

The F110 is designed for professionals in sectors such as defense, utilities, manufacturing, and oil & gas, who need digital solutions they can rely on in a wide range of operating environments. The new K120 tablet is a highly versatile solution for professionals, offering multiple operating modes to accommodate the needs of the user.

Getac'ın amiral gemisi F110 modeli, uzun süredir dayanıklı tablet tasarımında ön saflarında yer alıyor ve bu da onu birçok sektör ve endüstrideki müşteriler arasında inanılmaz derecede popüler hale getiriyor. Yeni F110, bu mirası temel alarak çeşitli zorlu iç/dış mekan çalışma ortamlarında tam vardiya performans için mükemmel enerji verimliliğinin yanı sıra yükseltilmiş işlem gücü, parlaklık ve bağlanabilirlik sunar.

Güçlü ve çok yönlü

11,6 inç F110 tabletin temel özellikleri arasında, yeni işlem hızı ve grafik performansı seviyeleri sunan Intel® UHD Graphics ile yükseltilmiş Intel® CoreTM 13. Nesil i5/i7 işlemci yer alıyor. 12,5 inç K120, entegre Iris® Xe grafik kartına sahip güçlü bir Intel® i5/i7® işlemciye sahiptir.

Diğer yandan, her iki cihaz da tam güneşten yağmur ve kara kadar değişen hava koşullarında optimize edilmiş üretkenlik için çoklu dokunmatik modlara (dokunmatik, eldiven, kalem ve isteğe bağlı sayısallaştırıcı) sahip ultra parlak 1.200 nit LumiBond ekran sunuyor.

Maksimum mobilite ve üretkenlik için F110 ve K120, çıkarılabilir klavye, sert taşıma kolu ve güvenli araç yuvaları da dahil olmak üzere çok çeşitli Getac aksesuarlarıyla birlikte kullanılabilir.

Olağanüstü bağlantı seçenekleri

Hızlı ve güvenilir uzaktan iletişim, savunma ve petrol ve gaz üretimi/keşfi gibi sektörlerde saha operasyonlarının kritik bir parçasıdır, bu nedenle yeni nesil F110 ve K120 standart olarak çok çeşitli olağanüstü bağlantı seçenekleri sunar. Bunlar arasında Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax ve Bluetooth 5.3 yer alıyor ve personelin iş arkadaşlarıyla hızlı bir şekilde iletişim kurmasını ve gerektiğinde veri paylaşmasını sağlıyor. İsteğe bağlı 4G LTE ve 5G Sub-6 modülleri (bir fiziksel sim ve bir e-sim içeren çift sim tasarımı) ile bağlantı daha da geliştirilebilirken, 5MP web kamerası görüntülü aramalar ve uzaktan yönlendirme faaliyetleri sırasında net ve ayrıntılı görüntüler sağlar.

Ayrıca, K120 tablet için iki adet ThunderboltTM 4 Type-C bağlantı noktası ve Çift SIM kart yuvasının (Micro-SIM, 3FF ve e-SIM) standart olarak dahil edilmesi, uçtan uca yetenekleri genişletirken, kullanıcı tarafından çıkarılabilir bir SSD hareket halindeyken verileri yönetmenin güvenli ve esnek bir yol sağlar.

Gelişmiş enerji verimliliği ve saha güvenilirliği

Kamu hizmetleri ve üretim gibi sektörlerdeki saha profesyonelleri, güç noktalarına veya şarj olanaklarına erişim sınırlı olsa bile vardiyaları boyunca güvenebilecekleri dijital cihazlara ihtiyaç duyarlar. Yeni nesil F110, önceki nesillere göre daha yüksek temel hızlar ve daha düşük güç tüketimi sunan DDR5 belleğe (32 GB'a kadar) sahiptir ve bu da onu tam vardiyalı çalışma için ideal hale getirir. Kullanıcı dostu, çalışırken değiştirilebilir pilleri de gerektiğinde sahada kolaylıkla değiştirilebilir. Şarjlar arasında daha fazla çalışma süresi gerekiyorsa F110, Getac'ın isteğe bağlı yüksek kapasiteli Li-ion pilleriyle de uyumludur.

Her iki cihaz da, F110 ve K120, aynı zamanda sağlam güvenilirliğe sahiptir. MIL-STD-810H, IP66 sertifikası ve 6ft çalışma düşme derecesi, bu cihazları kazara çarpma, düşme ve dökülme riskinin çok daha yüksek olduğu zorlu çalışma ortamlarındaki operasyonlar için ideal hale getirir.

"Daha dayanıklı endüstriler dijital dönüşümü benimsedikçe, giderek artan sayıda kuruluş sahada, fabrika zemininde, uzak tesislerde ve aradaki her yerde geleneksel kalem ve kağıt süreçlerinin yerini almak için kullanabilecekleri cihazlara ihtiyaç duyuyor" diyor James Hwang, Getac Technology Corporation Başkanı. "Yeni nesil F110 ve K120 tamamen dayanıklı tabletler, saha profesyonellerinin olumsuz koşullar ve konumlarla karşılaştıklarında bile işlerini ilk istedikleri anda yapmalarına yardımcı olan yeni özellikler ve geliştirmeler sunuyor."

Yeni nesil F110 şimdi piyasaya sürüldü ve K120 Temmuz'da satışa sunulacak. Daha fazla bilgi için www.getac.com adresini ziyaret edin

Getac Hakkında

Getac Technology Corporation dizüstü bilgisayarlar, tabletler, yazılımlar, vücuda takılan kameralar, araç içi video sistemleri, dijital kanıt yönetimi ve kurumsal video analiz çözümleri dahil olmak üzere dayanıklı mobil teknoloji ve akıllı video çözümlerinde dünya lideridir. Getac'ın çözümleri ve hizmetleri, zorlayıcı ortamlardaki ön saflardaki çalışanlar için olağanüstü deneyimlere olanak tanımak için tasarlanmıştır. Bugün Getac, 100'den fazla ülkede savunma, kamu güvenliği, ambulans, yangın ve kurtarma, kamu hizmetleri, otomotiv, doğal kaynaklar, üretim, nakliye ve lojistik alanlarında müşterilerine hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz: http://www.getac.com. Getac Industry bloguna katılın veya şirketi LinkedIn ve YouTube'da takip edin .

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