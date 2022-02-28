ГЛАВА PREMISE КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТРИЦАЕТ СВОЮ ПРОСЬБУ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ О ПОМОЩИ РОССИЯНАМ

ГЛАВА КОМПАНИИ PREMISE МОРИ БЛЭКМАН КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТРИЦАЕТ, ЧТО ПРОСИЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СВОЕГО УКРАИНСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РОССИЯНАМ, И ОСУЖДАЕТ ВВОД РОССИЙСКИХ ВОЙСК В УКРАИНУ КАК «НЕЗАКОННЫЙ И ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ»

САН-ФРАНЦИСКО, 28 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Глава компании Premise Мори Блэкман (Maury Blackman) сегодня сделал следующее заявление:

Компания Premise решительно поддерживает Украину и украинский народ, защищающиеся от этого незаконного и возмутительного нарушения их суверенитета со стороны российского руководства и г-на Путина.

Компания Premise категорически отрицает факт своего обращения к кому-либо из украинских участников ее деятельности — людей, решивших провести исследование в приложении Premise за денежное вознаграждение — с просьбой помогать российским военным или любым россиянам. Официальное заявление, распространенное Министерством обороны Украины, не соответствует действительности.

Перед введением войск компания Premise и ее клиенты, поддерживающие Украину, обратились к участникам нашего сообщества с просьбой о проведении опросов при помощи своих смартфонов и фотокамер с целью изучения мнений граждан страны. Полученные нами ранее результаты этих опросов были опубликованы на нашем веб-сайте, а также в социальных сетях и СМИ.

Однако, учитывая опасную ситуацию, сложившуюся в Украине с момента ввода войск, сегодня мы разослали всем украинским участникам деятельности компании Premise инструкции о прекращении любых действий в приложении Premise до последующего извещения.

Кроме того, в социальных сетях нас обвиняют в том, что мы просим участников помечать украинские здания или объекты инфраструктуры с использованием фосфора или любым другим способом. Это обвинение является абсолютно ложным.

Информация о компании Premise

Компания Premise занимается аналитической обработкой информации, получаемой посредством краудсорсинга. Наша технология мобилизует сообщества пользователей смартфонов по всему миру для получения актуальных данных в режиме реального времени с наименьшими затратами и с необходимой наглядностью. Мы находим данные для принятия любого решения (Data for Every Decision™) более чем в 125 странах и на 37 языках. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.premise.com.

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