Глава ZTE Сюй Цзыян (Xu Ziyang): Стимулируйте цифровизацию, наделяя ее интеллектом

Вступительная речь на выставке Mobile World Congress 2021

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 1 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, сегодня объявила о том, что глава компании Сюй Цзыян (Xu Ziyang) выступил со вступительной речью под названием «Стимулируйте цифровизацию, наделяя ее интеллектом» на церемонии открытия выставки Mobile World Congress 2021.

По словам г-на Сюй Цзыяна, благодаря крупномасштабному коммерческому развертыванию сетей 5G приложения, основанные на их использовании, вступили в период итеративной разработки. Несмотря на необходимость решения таких проблем, как экологически безопасное строительство, и создание соответствующих бизнес-моделей, направление постепенно проясняется. Компания ZTE, опираясь на более чем двухлетний практический опыт сотрудничества с отраслевыми и экологическими партнерами, разработала три основных направления усовершенствования прикладных систем и принципы укрепления потенциала цифровизации.

Вышеупомянутые три направления усовершенствования прикладных систем на основе 5G охватывают, в частности, расширение границ восприятия благодаря технологии 5G и создание неограниченных возможностей, поддержку целевых групп в преодолении цифрового неравенства при помощи 5G и расширение возможностей отраслей за счет стимулирования промышленной революции с использованием 5G.

В то же время реализация принципов укрепления потенциала цифровизации достигла прорывов в обеспечении «повсеместного широкополосного доступа», «полной информатизации», «многомерной конвергенции» и «экологичном энергосбережении», предоставляя возможности для тесного взаимодействия в режиме реального времени, разработки гибких и оригинальных приложений, максимальной эффективности использования ресурсов и устойчивого развития.

Компания готова открыть эти базовые возможности для всех партнеров по отрасли и экосистеме с целью достижения взаимовыгодного будущего.

Далее приводится выступление г-на Сюй Цзыяна:

Доброе утро, добрый день и добрый вечер, уважаемые гости, дамы и господа!

Мне выпала большая честь принять участие в конференции MWC Barcelona 2021 в виртуальном режиме, который сильно отличается от нашей прежней формы общения. Я хотел бы поделиться с вами размышлениями на тему «Стимулируйте цифровизацию, наделяя ее интеллектом», которые вселяют надежду на то, что вместе с нашими партнерами по экосистеме мы найдем путь к цифровой и интеллектуальной трансформации общества за счет непрерывного укрепления цифрового фундамента.

Как многие из вас уже знают, с момента появления первых сетей 5G прошло два года. На сегодняшний день по всему миру функционируют более 1,1 миллиона базовых станций 5G. Технология 5G не только повышает качество обслуживания пользователей, но и стимулирует цифровую и интеллектуальную трансформацию вертикально интегрированных отраслей. Мы видим, как работает база интеллектуального производства оборудования для сетей 5G, созданная компанией ZTE в Нанкине. Здесь каждую минуту производятся пять базовых станций 5G, которые поставляются по всему миру. Это также является отличным примером нашего практического опыта «интеллектуального производства на базе 5G». Здесь, благодаря полному охвату сетей 5G и внедрению периферийных вычислений с множественным доступом (MEC), мы задействовали 10 типовых прикладных систем на базе 5G, которые необходимы для реализации интеллектуального производства, включая электроробокар с использованием облачных вычислений, машинное зрение с разрешением 8K, облачный ПЛК, интеллектуальное хранилище, промышленные носимые устройства, цифровые двойники и средства контроля на объекте. Вы можете видеть весьма обнадеживающие цифры: численность персонала уменьшилась на 40%, уровень дефектности снизился на 20%, длительность производственного цикла сократилась на 30%, а производственная эффективность повысилась на 40%.

Кроме того, мы совместно с более чем 90 операторами и 500 партнерами со всего мира широкомасштабно осваиваем инновационные прикладные системы на базе 5G, а более чем в 15 отраслевых секторах уже наработаны многочисленные сценарии использования, которые дали положительные результаты. Мы рады видеть, что изменения, обусловленные внедрением 5G и многих других новых информационных технологий, происходят на таиландских фабриках, в бельгийских портах, на австрийских фермах, а также в сферах производства, транспорта, электроэнергетики и охраны окружающей среды в Китае.

Несмотря на то, что прикладные системы 5G все еще находятся на ранней стадии, сейчас мы уже можем четко определить несколько направлений. Первое, что пришло мне в голову, это расширение границ восприятия и создание безграничных возможностей для людей. Вы знаете, что граница между цифровым и физическим мирами постепенно размывается благодаря внедрению новых сетей и облачных сервисов. Умный дом облегчает нашу жизнь. Используя очки или шлем дополненной/виртуальной реальности, мы можем наслаждаться эффектом погружения в атмосферу путешествий, игр, спортивных соревнований и концертов, находясь у себя дома в комфортных условиях. С помощью дронов мы можем расширить свое зрительное восприятие. Благодаря таким сферам применения, как автономное вождение, машинное зрение, автоматизированная добыча полезных ископаемых и спасательные роботы, наши имущественные ценности и жизнь становятся еще более защищенными.

Второе — это преодоление цифрового неравенства, направленное на достижение целей устойчивого развития во всем мире. Например, телемедицина на базе 5G позволяет врачам и специалистам диагностировать пациентов дистанционно, обеспечивая последним мгновенный доступ к высококачественным медицинским ресурсам. Репортеры могут общаться с клиентами лицом к лицу с использованием голографической технологии. Дистанционное обучение обеспечивает равные образовательные возможности для регионов, находящихся на различных этапах развития. Фиксированный беспроводной доступ на базе 5G позволяет оперативно предоставлять услуги широкополосной связи в некоторых районах с ограниченной инфраструктурой. Люди могут работать из дома так же эффективно, как и в офисе. Благодаря технологии 5G Air-To-Ground пассажиры могут пользоваться услугами во время полета так же бесперебойно, как и на земле. Как мы видим, 5G сокращает расстояние между людьми и сближает сердца, что ведет к формированию более гармоничного общества.

Кроме того, в русле современной промышленной революции мы разрабатываем информационные технологии для ускорения социального развития. Например, умные фабрики представляют собой скачок от традиционного производства, снижая расходы при одновременном повышении эффективности и качества. Интеллектуальная транспортная инфраструктура способствует снижению углеродных выбросов и повышению эффективности перевозок. 5G помогает создавать надежные, безопасные, экономичные, эффективные и экологически чистые интеллектуальные сети за счет внедрения широких возможностей сетевого взаимодействия с малой задержкой и низкими затратами, что в конечном итоге приводит к сокращению углеродных выбросов. Благодаря 5G становится реальным интеллектуальное управление в сельском хозяйстве. Кроме того, 5G улучшает условия нашей жизни за счет повышения качества воды и воздуха, способствуя тем самым устойчивому развитию.

Инновационные прикладные системы, которыми мы располагаем сегодня, безусловно, нуждаются в дальнейшем развитии за счет углубления эффекта масштаба и совершенствования бизнес-моделей. И все же одно общее требование должно быть установлено в обязательном порядке, и таким требованием является наличие платформы внедрения цифровых технологий.

Как многие из вас уже знают, ключом к цифровой трансформации сотен тысяч элементов вертикально интегрированных структур, несомненно, является их «управляемость данными». Таким образом, ориентация на вычисления уступила место ориентации на данные. При наличии такого понимания цифровой фундамент, играющий важную роль, должен непрерывно совершенствоваться с точки зрения «повсеместного широкополосного доступа», «полной информатизации» и «многомерной конвергенции». Помимо этого, будут расширяться новые рынки и обеспечиваться устойчивое развитие бизнеса.

Мы убеждены в том, что расширенные возможности организации сети позволяют ей двигаться вверх по трем направлениям: полоса пропускания, гибкость и планирование.

Что касается расширения полосы пропускания, то следует отметить улучшение качества восходящих каналов 5G и гигабитный оптический доступ для широкополосной проводной связи.

Что касается гибкости сети, то модель SRv6 делает IP-сети более универсальными и программируемыми. Возможности VPN на основе FlexE и жесткое сегментирование удовлетворяют потребности в малой задержке, низкому джиттеру, сверхнадежности и безопасной изоляции. Оптические сети заложили основу для следующего этапа эволюции, включающего повышение мощности, сокращение задержек и увеличение избыточности. Облачно-ориентированное ядро предусматривает более универсальные, гибкие и эластичные процедуры развертывания и эксплуатации.

Мы можем использовать планирование ресурсов, разделение функций управления/транспортировки, автоматизированную сквозную оркестровку сегментов, автоматизированное резервирование в течение нескольких минут, а также гибкие операции сегментирования для повышения эффективности работы.

В эпоху сочетания Интернета вещей и искусственного интеллекта (AIoT) наблюдается резкое увеличение объемов и разнообразия данных. В то же время обработка данных усложняется с введением искусственного интеллекта, (например, алгоритмов глубокого обучения). Централизованные вычислительные мощности уже не имеют превосходства с точки зрения безопасности и эффективности. Напротив, синергетический эффект взаимодействия облачных и периферийных терминалов считается панацеей от этой головной боли. Учитывая разницу в емкости между облачными, периферийными и терминальными системами, а также расширенную оптимизацию программного обеспечения, аппаратных средств и чипсетов, чувствительная к нагрузке гиперконвергенция становится ключом к инфраструктуре, гарантирующей масштабируемость, гибкость и быструю итерацию.

Это фактически подводит меня к нескольким громким словам: конвергенция облака и сети, конвергенция программного и аппаратного обеспечения, конвергенция искусственного интеллекта, а также внутренняя безопасность.

Прежде всего, мы нуждаемся в облаке по требованию и облачно-сетевой синергии, чтобы соответствовать имеющемуся многообразию. Практика, принятая нами в прошлом году (назовем ее «точное облачно-сетевое решение»), реально демонстрирует эффективность хорошего примера для обслуживания вертикально-интегрированных предприятий и ускорения процесса цифровой трансформации.

Кроме того, конвергенция программного и аппаратного обеспечения обогащает наш набор деловых качеств, отвечающих характеру деятельности и необходимых для повышения экономической эффективности. Программное обеспечение ориентировано на выполнение в облаке, микросервисы и компоненты; вместе с тем аппаратное обеспечение нацелено на обеспечение максимальной производительности. Мы можем преодолеть жесткие границы между ними, проводя совместную и глобальную оптимизацию, ориентированную на конкретные сценарии. Например, мы увидим больше вариантов универсального ускорителя и больше новейших микрочипов.

Говоря об искусственном интеллекте, необходимо максимально использовать ценность данных. Конвергенция больших данных и искусственного интеллекта на основе моделей обучения поддерживает междоменную координацию систем и узлов, облегчает согласование элементов от центра обработки данных до радиоинтерфейса и обеспечивает возможность более эффективной эксплуатации и технического обслуживания.

И последнее, но не менее важное: внутренняя безопасность действует как самонастраивающаяся, саморегулирующаяся и саморазвивающаяся иммунная система для сетей. Создаваемая в процессе построения сети, она обеспечивает многочисленные защитные функции и может эволюционировать автоматически в процессе эксплуатации сети, постоянно гарантируя таким образом безопасность, наличие соответствующих сервисов и защиту данных.

По данным компании GSMA, на долю отрасли мобильной связи в настоящее время приходится около 0,4% углеродных выбросов по всему миру. Общей целью отрасли является сокращение углеродных выбросов. Для построения экологически чистых сетей с пониженным энергопотреблением компания ZTE выступает за принятие надлежащих мер на всем протяжении жизненного цикла сети.

В частности, более эффективное и интеллектуальное производство может быть реализовано с более низким энергопотреблением за счет использования промышленного Интернета 5G, периферийных вычислений с множественным доступом (MEC) и искусственного интеллекта. В отношении новых разработок по базовым станциям мы можем совершенствовать конструкцию чипсетов и усилителей мощности, а также системную интеграцию для повышения энергоэффективности. В процессе построения сетей сокращение углеродных выбросов возможно за счет использования экологически чистых источников энергии и высокоэффективных резервных источников питания для базовых станций, а также технологий теплоотвода для центров обработки данных, включая предварительно заданную модульную конструкцию и технологию жидкостного охлаждения. При эксплуатации сети могут использоваться такие решения, как PowerPilot для планирования трафика на основе интеллектуальных алгоритмов, что позволяет снизить энергопотребление, обеспечивая при этом хорошее качество обслуживания пользователей.

Принимая такие меры на протяжении всего жизненного цикла сети, мы можем помочь операторам создавать экологически безопасные сети более эффективно.

Несмотря на то, что сети 5G были впервые введены в коммерческую эксплуатацию уже более двух лет назад, данная технология по-прежнему находится на ранней стадии. Для обеспечения ее коммерческого успеха мы также должны совместно работать над внедрением инноваций в процесс развития экосистемы и бизнес-модели. Стремясь к развитию отрасли и экосистемы, компания ZTE накопила богатый опыт в области базовых технологий, продуктов и решений E2E DICT, облачных компонентов и инноваций в сфере 5G. Мы готовы открыть эти базовые возможности для всех партнеров по отрасли и экосистеме с целью восприятия взаимовыгодного будущего. Я рад видеть, к чему ведет нас эта тенденция. Давайте работать вместе для построения взаимовыгодного будущего.

Спасибо.

Контакты для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: [email protected]

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Эл. почта: [email protected]

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SOURCE ZTE Corporation