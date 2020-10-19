Главы компаний из списка Fortune 500, а также руководители их закупочных, логистических и ИТ-подразделений обсудят вопросы преодоления кризиса, повышения устойчивости и обеспечения преобразований на цифровой конференции GEP Innovate 27-29 октября

- В мероприятии примут участие председатель правления и генеральный директор компании DuPont Эд Брин (Ed Breen), бывший председатель правления и генеральный директор компании Frontier Communications и нынешний член правления компаний Costco и Lyft Мэгги Уилдероттер (Maggie Wilderotter) и другие

- Бывший председатель правления и генеральный директор компании Rohm and Haas и нынешний председатель правления компании Aptiv Радж Гупта (Raj Gupta) и бывший генеральный директор компании Alcatel-Lucent и нынешний председатель правления компании Hewlett Packard Enterprise Пат Руссо (Pat Russo)

- Джаред Даймонд (Jared Diamond), обладатель Стипендии Мак-Артура и Пулитцеровской премии, автор книг "GUNS, GERMS & STEEL" («РУЖЬЯ, МИКРОБЫ И СТАЛЬ») и "UPHEAVAL: TURNING POINTS FOR NATIONS IN CRISIS" («ТЕКТОНИЧЕСКИЙ СДВИГ: ПОВОРОТНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ СТРАН, ПЕРЕЖИВАЮЩИХ КРИЗИС»)

- Руководители ИТ-подразделений компаний ExxonMobil и Chevron Билл Кейлор (Bill Keillor) и Билл Браун (Bill Braun)

- Редактор разделов торговли и глобализации журнала THE ECONOMIST Сумайя Кейнес (Soumaya Keynes)

- Представители высшего руководства компаний ABM, Apex Tool Group, Asahi Breweries, Ecolab, Exelon, Legal & General, Oncor и Калифорнийского университета

КЛАРК, шт. Нью-Джерси., 19 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания GEP, являющаяся одним из ведущих мировых поставщиков комплексных решений для логистических и снабженческих подразделений предприятий, входящих в списки Fortune 500 и Global 2000, объявила состав участников своей флагманской ежегодной конференции GEP INNOVATE DIGITAL: 2020 VISION, включающий интересную группу лидеров глобального мышления, ведущих новаторов и преуспевающих людей.

«На конференции GEP INNOVATE 2020 некоторые из самых эффективных и успешных в мире руководителей бизнеса обменяются информацией о том, как они со своими командами преодолевают беспрецедентные трудности, формируют более устойчивые логистические цепочки и стимулируют процесс перехода на цифровые технологии для повышения конкурентоспособности и акционерной стоимости своих компаний», — сообщил соучредитель и глава компании GEP Субхаш Макхиджа (Subhash Makhija).

В этом году флагманская ежегодная конференция, проводимая компанией GEP для своих клиентов в шестой раз, соберет руководителей транснациональных компаний для обсуждения вопросов, связанных с формированием логистических цепей и стратегий операционной деятельности, переводом деловых операций в цифровой формат, разработкой и внедрением новых и перспективных технологий, а также повышением эффективности коммерческой и финансовой деятельности. GEP SMART™ — ведущая в отрасли цифровая закупочная платформа. GEP NEXXE™ — программная платформа управления логистическими цепями на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая ведущим на рынке предприятиям беспрецедентный уровень прозрачности, интеллектуальности, гибкости и устойчивости систем поставок.

Перейдите на страницу конференции GEP INNOVATION DIGITAL: 2020 VISION для регистрации на любые из десятков интерактивных виртуальных совещаний и установления контактов с руководителями компаний, включая:

Эд Брин ( Ed Breen ) , председатель правления и генеральный директор компании DuPont , во время непринужденной беседы с Раджем Гупта (Raj Gupta) , председателем правления компании Aptiv , бывшим председателем правления и генеральным директором компании Rohm and Haas и бывшим членом правления компании DuPont .

, председатель правления и , во время непринужденной беседы с , председателем правления компании , бывшим председателем правления и генеральным директором компании и бывшим членом правления компании DuPont Джаред Даймонд ( Jared Diamond ) , лауреат Пулитцеровской премии, автор книг "Upheaval" («Тектонический сдвиг») и "Guns, Germs and Steel" («Ружья, микробы и сталь») на обсуждении темы "Navigating Upheaval and Building Resilience" («Ориентирование в условиях потрясений и развитие способности к адаптации») .

, лауреат Пулитцеровской премии, автор книг и на обсуждении темы . Мэгги Уилдероттер ( Maggie Wilderotter ) , бывший генеральный директор и председатель правления компании Frontier Communications , член правления компаний Costco, Hewlett Packard и Lyft во время беседы с Патом Руссо (Pat Russo) , бывшим генеральным директором компании Alcatel-Lucent, председателем правления компании Hewlett Packard Enterprise и членом правления компаний General Motors, Merck и Arconic.

, бывший генеральный директор и председатель правления компании , член правления компаний Costco, Hewlett Packard и Lyft во время беседы с , бывшим генеральным директором компании Alcatel-Lucent, председателем правления компании Hewlett Packard Enterprise и членом правления компаний General Motors, Merck и Arconic. Сумайя Кейнес (Soumaya Keynes) , редактор разделов торговли и глобализации журнала The Economist , выступает в качестве модератора экспертной дискуссии на тему "Future of Procurement & Supply Chains in the Age of Uncertainty" («Будущее систем снабжения и поставок в эпоху неопределенности») .

, редактор разделов торговли и глобализации журнала , выступает в качестве модератора экспертной дискуссии на тему . Руководитель ИТ-подразделения компании Chevron Билл Браун ( Bill Braun ) и вице-президент по вопросам глобальных цифровых технологий и цифровой трансформации компании ExxonMobil Билл Кейлор ( Bill Keillor ) обсуждают тему "Keys to Digital Transformation" («Главные условия перехода на цифровые технологии») .

и вице-президент по вопросам глобальных цифровых технологий и цифровой трансформации обсуждают тему . Руководители снабженческих и логистических подразделений различных компаний, включая ABM, Apex Tool Group, Asahi Breweries, Ecolab, Exelon, Legal & General, Oncor и Калифорнийского университета.

О бренде GEP SOFTWARE

GEP SOFTWARE™ предоставляет первоклассные платформы цифровых закупок и поставок, помогающие транснациональным компаниям становиться более гибкими, устойчивыми, конкурентоспособными и рентабельными.

Благодаря превосходно оформленным интерфейсам и универсальному документообороту платформа GEP® предоставляет пользователям оригинальные и интуитивно понятные цифровые рабочие пространства, обеспечивающие чрезвычайно высокие уровни адаптации пользователей и заметный рост коллективной и индивидуальной производительности труда.

Продукты GEP отличаются максимально эффективным использованием машинного обучения и когнитивных вычислений, передовых технологий обработки данных и семантического анализа текстовой информации, Интернета вещей, мобильных и облачных технологий и рассчитаны на непрерывное технологическое обновление.

Программное обеспечение GEP быстро и легко интегрируется в системы сторонних производителей и предшествующих поколений, такие как SAP, Oracle и все остальные ведущие программные средства поддержки интегрированных систем управления предприятиями (ERP) и финансово-бухгалтерских (F&A) систем. Благодаря высочайшим уровням поддержки и обслуживания пользователей компания GEP является одним из лидеров отрасли по степени удовлетворенности и лояльности клиентов.

Полностью облачное программное обеспечение и цифровые бизнес-платформы, разработанные компанией GEP, входящей в число лидеров рынка согласно нескольким «магическим квадрантам Гартнера», неизменно завоевывает награды и признание со стороны отраслевых аналитиков, исследовательских фирм и средств массовой информации, включая Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders и Spend Matters.

GEP SOFTWARE входит в структуру компании GEP (г. Кларк, шт. Нью-Джерси) — ведущего в мире поставщика цифровых систем управления закупками и поставками, программного обеспечения и управляемых услуг. Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.gepsoftware.com.

Контакты для прессы

Derek Creevey (Дерек Криви)

руководитель отдела по работе со СМИ и связям с общественностью

компании GEP

Тел.: +1 732-382-6565

Эл. почта: [email protected]

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http://www.gepsoftware.com



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