GMAC攜手中國六所知名商學院共推「留學中國」

引領全球學子發掘中國商科教育價值

弗吉尼亞州雷斯頓2024年3月13日 /美通社/ -- 在全球化發展進入深度調整期的今天，中國已經成為世界舞台上不可或缺的重要力量，其深厚的文化底蘊、卓越的商業模式和迅猛的經濟發展速度，吸引了來自不同國家、不同文化的國際學生前來深造。為了向全球推廣中國高質量的商科教育，GMAC（Graduate Management Admission Council）旗下的商科教育門戶Businessbecause.com攜手中國六所知名商學院共同推出「留學中國」項目，為海外商科申請人提供一個深入了解中國、認識中國領先的商科教育和商學院的絕佳機會。

此次「留學中國」項目的六所中國知名商學院分別為（按中文拼音首字母排序，排名不分先後）：北京大學光華管理學院、復旦大學管理學院、清華大學經濟管理學院、上海交通大學安泰經濟與管理學院、中國人民大學商學院和浙江大學管理學院。這些商學院在全球都享有極高的聲譽，他們將為「留學中國」項目提供強大的支持和資源，為海外學子建立與中國的聯結。這一合作，不僅將為世界各地的商學院候選人提供更多的資訊來了解中國的商科教育和在中國的商學院，同時也是GMAC推動中國商學院全球化，以及助力全球學生實現職業發展和人生夢想的重要舉措。

「留學中國」項目將充分利用GMAC在全球商科教育和商學院網絡中的影響力，以及中國六所知名商學院的優質教育資源，共同打造一個展示中國商科教育實力和魅力的平台。通過這個平台，全球的學生將有機會更深入地了解中國的商業環境，感受中國商學院的獨特魅力，從而進一步深入了解並發掘中國商科教育的價值。

GMAC大中華區總監陳振軒表示：「GMAC一直致力於推動全球管理專業研究生教育的進步和發展。此次與中國六所知名商學院的合作，是GMAC全球化戰略的重要組成部分，也是其對於全球商學院候選人承諾的體現。GMAC希望通過這種方式，幫助全球的學生更好地了解中國，了解中國的商科教育，同時也希望中國的商學院能夠在全球范圍內發揮更大的影響力。」

中國六所知名商學院對此次合作表示了高度的肯定和信心。他們相信，通過「留學中國」項目，能夠將中國的商科教育理念和實踐推向全球，同時也能夠吸引更多的全球優秀人才來到中國，感受中國的商業文化，學習中國的商科知識，了解中國的商業理念。清華大學經濟管理學院MBA教育中心主任馬嘉老師對此次合作充滿期待，並表示：「 『留學中國』項目是我們與GMAC共同打造的一個重要平台，旨在向全球展現中國商科教育的風采。通過這個項目，我們希望能夠讓全球學子更深入地了解中國的商學教育，感受清華MBA的嚴謹學風、創新精神和國際化視野。我們期待吸引更多來自世界各地的優秀學生來到中國，深入學習和體驗中國的商學知識，為全球培養更多具有全球視野和國際勝任力的高水平管理人才。」

「留學中國」項目是GMAC和中國六所知名商學院共同為全球學生提供的一份厚禮。這是一次強強聯手的嘗試，也是一次充滿期待的合作。我們期待這個項目能夠成功並不斷更新，期待全球的商學院候選人能夠通過它，真正了解並欣賞「留學中國」所帶來的的價值。BusinessBecause的負責人Andy Roughton表示：BusinessBecause與中國領先的商學院已合作多年，一直以來都在協助將他們的商學院品牌和價值呈現給全球潛在的商科申請人。我們很高興能夠開展一個項目和「留學中國」網站，並將這些學校聚集在一起，通過我們創作的內容提升中國作為全球學子留學目的地的吸引力。我們也期待著到我們的申請人未來會如何回應並幫助我們持續優化。

未來，GMAC將繼續攜手中國以及全球的商學院，推動全球管理教育的創新和發展，幫助更多的學生實現他們的職業夢想和人生目標。敬請期待「留學中國」項目的更多精彩內容，讓我們共同見證中國商科教育的輝煌未來！

關於 GMAC

管理專業研究生入學委員會（Graduate Management Admission Council，簡稱為 GMAC™）是一個由全球領先研究生商學院組成的以使命為導向的組織。GMAC致力於為商學院和人才提供相互發現及評估彼此所需的工具和信息，力求人才永遠不會懷才不遇。GMAC於2020年正式進入中國大陸，為中國商學院教育以及商科人才的挖掘提供世界一流的研究、專業發展機會和評估。由GMAC主辦並管理的管理專業研究生入學考試（GMAT™），是在全球被廣泛使用的研究生商學院入學考試，獲得全球7700多個課程項目的認可。

每年有超過1200萬名准申請人信任GMAC的平台，包括mba.com、gmat.com.cn、GMAC Tours和BusinessBecause，以了解MBA和商業碩士項目，與世界各地的學校聯系，准備和報名考試，並獲得有關如何成功實現其商業教育和職業目標的建議。GMAC是一個全球性組織，在中國、印度、英國和美國設有辦公室。欲了解更多關於我們的信息，請訪問：www.gmac.com。

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