GMAC携手中国六所知名商学院共推"留学中国"

引领全球学子发掘中国商科教育价值

弗吉尼亚州雷斯顿2024年3月13日 /美通社/ -- 在全球化发展进入深度调整期的今天，中国已经成为世界舞台上不可或缺的重要力量，其深厚的文化底蕴、卓越的商业模式和迅猛的经济发展速度，吸引了来自不同国家、不同文化的国际学生前来深造。为了向全球推广中国高质量的商科教育，GMAC（Graduate Management Admission Council）旗下的商科教育门户Businessbecause.com携手中国六所知名商学院共同推出"留学中国"项目，为海外商科申请人提供一个深入了解中国、认识中国领先的商科教育和商学院的绝佳机会。

此次"留学中国"项目的六所中国知名商学院分别为（按中文拼音首字母排序，排名不分先后）：北京大学光华管理学院、复旦大学管理学院、清华大学经济管理学院、上海交通大学安泰经济与管理学院、中国人民大学商学院和浙江大学管理学院。这些商学院在全球都享有极高的声誉，他们将为"留学中国"项目提供强大的支持和资源，为海外学子建立与中国的联结。这一合作，不仅将为世界各地的商学院候选人提供更多的资讯来了解中国的商科教育和在中国的商学院，同时也是GMAC推动中国商学院全球化，以及助力全球学生实现职业发展和人生梦想的重要举措。

"留学中国"项目将充分利用GMAC在全球商科教育和商学院网络中的影响力，以及中国六所知名商学院的优质教育资源，共同打造一个展示中国商科教育实力和魅力的平台。通过这个平台，全球的学生将有机会更深入地了解中国的商业环境，感受中国商学院的独特魅力，从而进一步深入了解并发掘中国商科教育的价值。

GMAC大中华区总监陈振轩表示："GMAC一直致力于推动全球管理专业研究生教育的进步和发展。此次与中国六所知名商学院的合作，是GMAC全球化战略的重要组成部分，也是其对于全球商学院候选人承诺的体现。GMAC希望通过这种方式，帮助全球的学生更好地了解中国，了解中国的商科教育，同时也希望中国的商学院能够在全球范围内发挥更大的影响力。"

中国六所知名商学院对此次合作表示了高度的肯定和信心。他们相信，通过"留学中国"项目，能够将中国的商科教育理念和实践推向全球，同时也能够吸引更多的全球优秀人才来到中国，感受中国的商业文化，学习中国的商科知识，了解中国的商业理念。清华大学经济管理学院MBA教育中心主任马嘉老师对此次合作充满期待，并表示："'留学中国'项目是我们与GMAC共同打造的一个重要平台，旨在向全球展现中国商科教育的风采。通过这个项目，我们希望能够让全球学子更深入地了解中国的商学教育，感受清华MBA的严谨学风、创新精神和国际化视野。我们期待吸引更多来自世界各地的优秀学生来到中国，深入学习和体验中国的商学知识，为全球培养更多具有全球视野和国际胜任力的高水平管理人才。"

"留学中国"项目是GMAC和中国六所知名商学院共同为全球学生提供的一份厚礼。这是一次强强联手的尝试，也是一次充满期待的合作。我们期待这个项目能够成功并不断更新，期待全球的商学院候选人能够通过它，真正了解并欣赏"留学中国"所带来的的价值。BusinessBecause的负责人Andy Roughton表示：BusinessBecause与中国领先的商学院已合作多年，一直以来都在协助将他们的商学院品牌和价值呈现给全球潜在的商科申请人。我们很高兴能够开展一个项目和"留学中国"网站，并将这些学校聚集在一起，通过我们创作的内容提升中国作为全球学子留学目的地的吸引力。我们也期待着到我们的申请人未来会如何回应并帮助我们持续优化。

未来，GMAC将继续携手中国以及全球的商学院，推动全球管理教育的创新和发展，帮助更多的学生实现他们的职业梦想和人生目标。敬请期待"留学中国"项目的更多精彩内容，让我们共同见证中国商科教育的辉煌未来！

关于 GMAC

管理专业研究生入学委员会（Graduate Management Admission Council，简称为 GMAC™）是一个由全球领先研究生商学院组成的以使命为导向的组织。GMAC致力于为商学院和人才提供相互发现及评估彼此所需的工具和信息，力求人才永远不会怀才不遇。GMAC于2020年正式进入中国大陆，为中国商学院教育以及商科人才的挖掘提供世界一流的研究、专业发展机会和评估。由GMAC主办并管理的管理专业研究生入学考试（GMAT™），是在全球被广泛使用的研究生商学院入学考试，获得全球7700多个课程项目的认可。

每年有超过1200万名准申请人信任GMAC的平台，包括mba.com、gmat.com.cn、GMAC Tours和BusinessBecause，以了解MBA和商业硕士项目，与世界各地的学校联系，准备和报名考试，并获得有关如何成功实现其商业教育和职业目标的建议。GMAC是一个全球性组织，在中国、印度、英国和美国设有办公室。欲了解更多关于我们的信息，请访问：www.gmac.com。

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