Gogo与亚太星通携手向国内提供机上宽带互联服务

Gogo与亚太星通于今日宣布共同为中国航司提供行业领先的卫星机上互联解决方案 -- 2Ku与机载卫星宽带互联服务（IFC）。

通过双方合作以及相关国内机载卫星业务落地许可，Gogo与亚太星通将共同为国内航司提供端到端的完整机上互联解决方案，包括机载系统、机上体验及后期运营和支持服务等。国内航司将可以选择2Ku的各种改装方案，包括飞机制造商前装及多种后改装方案。

关于Gogo机上互联解决方案的更详细信息，请访问Gogo Learning Center 或 gogoair.com。

关于亚太星通：

亚太星通于2016年7月在中国深圳成立，计划发射三到四颗卫星，致力于打造一个天地一体、自主可控的全球宽带卫星通信系统。

首颗卫星亚太6D，将于2019年发射并投入使用。亚太6D是新一代高通量（HTS）通信卫星，覆盖整个亚太地区的绝大部分陆地和海洋，分别在航空、航海、陆地移动领域，提供优质、高效、经济的全地域、全天候的卫星宽带互联网接入通信服务。

亚太星通拥有国内顶尖、国际一流的通信专家团队，经验丰富的工程技术团队，精干职业的管理团队，可以提供值得信赖的卫星通信服务。

垂询详情，请访问www.apsatcom.com。

关于 Gogo:



Gogo是全球机上宽带互联与航空产品服务行业的领导者，为全球的商业航班及公务机机队提供服务。Gogo为飞机提供连接服务，使得我们的航空公司合作伙伴可以利用世界上最强大的网络与平台来优化他们的运营，并打造未来的机上体验。

凭借卓越的技术、一流的服务和全球网络，Gogo 让飞机变得更智能，航空公司运营更高效，乘客获得更愉悦的飞行体验。

全球领先航空公司运营的数千架客机，以及数以千计的私人飞机均使用了Gogo产品和服务，包括某些规模最大的产权共享飞机运营商。

Gogo总部位于芝加哥，在上海、香港等地设有分公司。详情请访问gogoair.com。

媒体联络人: 投资者关系: Dave Mellin Will Davis +1 303-301-3606 +1 917-519-6994 pr@gogoair.com ir@gogoair.com

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