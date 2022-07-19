GoodWe приняла участие в солнечно-энергетическом проекте в Ганьсу

Провинция Ганьсу, в прошлом стратегический центр на Великом шелковом пути, с древних времен была местом торгового и культурного обмена между Востоком и Западом. Благодаря новой китайской инициативе «Один пояс — один путь» эта «жемчужина» торгового пути вновь засияла. Создание нового солнечно-энергетического комплекса в городах Даньхуан и Чжанъе в Ганьсу, несомненно, придаст дополнительный импульс возрождению этого района, особенно в вопросах охраны окружающей среды и экономического развития.

Город Дуньхуан, расположенный на краю пустыни Гоби, выгодно отличается большим количеством солнечных дней в течение всего года, однако здесь также характерны сухой воздух, высокие температуры и пыль. Такие суровые условия окружающей среды требуют современных и эффективных решений в области солнечной энергетики. В данном проекте задействованы 356 инверторов GoodWe GW225K-HT, отличающихся проверенной передовой технологией и надежной производительностью. Они обеспечивают среднегодовую выработку электроэнергии в объеме 186,84 млн кВт·ч и сокращение выбросов углекислого газа на 142 800 тонн.

Компания GoodWe, являющаяся одним из ведущих производителей фотоэлектрических инверторов и систем накопления энергии, беспрестанно трудится над разработкой технологических инноваций. Благодаря постоянным инвестициям в наземные электростанции и крупномасштабные энергетические базы компания GoodWe получает признание со стороны все большего числа клиентов и, несомненно, может сыграть ключевую роль в развитии мирового рынка солнечной энергетики и помочь большему числу городов и районов получать преимущества от использования возобновляемых, чистых источников энергии.

О компании GoodWe

Компания GoodWe является одним из ведущих мировых производителей фотоэлектрических инверторов и систем накопления энергии и зарегистрирована в качестве публичной компании с ограниченной ответственностью на Шанхайской фондовой бирже (код акций: 688390).

Солнечные инверторы GoodWe, мощность которых варьируется от 0,7 до 250 кВт, используются на крышах жилых и коммерческих помещений, а также в промышленных и коммунальных системах. Компания в общей сложности поставила более двух миллионов инверторов с установленной мощностью 35 ГВт более чем в 100 странах и регионах. Для получения более подробной информации посетите сайт goodwe.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1857280/80MW_PV_Project_Gansu_Province_China.jpg

SOURCE GoodWe