GoodWe расширяет ассортимент аккумуляторов за счет новых дополнений к серии Lynx Home

На этот раз будут выпущены батареи двух различных типов: высоковольтная серии Lynx Home S и низковольтная серии Lynx Home U . Эти изделия дополняют растущий перечень комплектующих для солнечных батарей, предлагаемых компанией GoodWe после ее IPO, состоявшегося в сентябре. В последние годы компания GoodWe, уже занимающая лидирующие позиции на рынке инверторов для хранения, перешла в сферу производства аккумуляторов и умных энергоносителей и расширила свой ассортимент продукции, включив в него литиевые батареи. За счет этого компания GoodWe стала поставщиком комплексных решений для накопления и хранения энергии.

Обе модели серии GoodWe Lynx Home оснащаются функцией удаленной диагностики и модернизации, обеспечивающей дистанционное обновление программного обеспечения всех модулей одновременно. Эти устройства с уровнем защиты IP65 более универсальны и просты в плане установки. Аккумуляторы серии GoodWe Lynx Home автоматически перезагружаются при переходе в режим самозащиты из-за пониженного напряжения. Кроме того, батарея оснащается функцией автоматического распознавания модулей.

Аккумуляторы серии Lynx Home U могут автоматически распознавать параллельно подключенные модули без необходимости настройки по шкале. Кроме того, следует отметить сверхвысокую скорость зарядки высоковольтного аккумулятора серии Lynx Home S, благодаря которой он полностью заряжается за 1 час.

После регистрации своих акций на фондовой бирже компания объявила о крупных капиталовложениях в новые производственные объекты, научно-исследовательские центры и системы управления энергопотреблением. Предлагаемый компанией GoodWe ассортимент фотоэлектрических инверторов и ее недавнее внедрение в сегмент аккумуляторных батарей делают ее грозным конкурентом в сфере хранилищ солнечной энергии.

Сроки выпуска в продажу

Низковольтные батареи серии Lynx Home U — апрель 2021 г. — по всему миру (за исключением США и Японии).

Высоковольтные батареи серии Lynx Home S — апрель 2021 г. — по всему миру (за исключением США, Японии и Австралии).

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.goodwe.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1483522/image.jpg

SOURCE GoodWe