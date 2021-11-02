Graphic Packaging Holding Company объявляет об окончательном приобретении AR Packaging

Graphic Packaging Holding Company объявляет о завершении сделки по приобретению AR Packaging, существенно укрепляющей ее позиции на мировом рынке упаковочных материалов на основе целлюлозы

АТЛАНТА, 2 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK), одна из ведущих вертикально интегрированных компаний-поставщиков экологически безопасной потребительской упаковочной продукции на основе целлюлозы (далее "Graphic Packaging"), сегодня объявила об успешном завершении своей сделки по приобретению компании AR Packaging Group AB — второго по величине европейского производителя потребительской упаковки на основе целлюлозы. Это приобретение ускоряет рост компании Graphic Packaging в плане обслуживания компаний-производителей расфасованной потребительской продукции по всему миру с использованием экологически чистых вариантов упаковки на основе целлюлозы.

Компания Graphic Packaging объявила о своем намерении приобрести AR Packaging Group AB 14 мая 2021 года.

Прогностические заявления

Некоторые утверждения, содержащиеся в данном пресс-релизе, представляют собой «прогностические заявления» согласно определению, представленному в Законе о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года. Эти прогностические заявления касаются, в частности, ожидаемого ускорения роста нашего бизнеса. Прогностические заявления основаны на информации, имеющейся на данный момент, и наших текущих предположениях, ожиданиях и прогнозах относительно будущих событий. Эти утверждения не являются гарантией будущих результатов и подвержены влиянию будущих событий, рисков и неопределенностей, в связи с которыми фактические результаты могут существенно отличаться от наших ожиданий и прогнозов. Такие риски и неопределенности включают, помимо прочего, описанные в пункте 1А «Факторы риска» и других разделах нашего годового отчета по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года, и в наших последующих квартальных отчетах по форме 10-Q.

Информация о компании Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK), штаб-квартира которой находится в Атланте (шт. Джорджия), ставит своей целью обеспечить клиентов потребительскими упаковочными материалами, которые меняют мир к лучшему. Graphic Paсkaging — один из ведущих поставщиков экологически чистых упаковочных материалов на основе целлюлозы для разных видов продукции. Среди клиентов Компании — производители продовольствия и напитков, предприятия общественного питания и другие предприятия, реализующие потребительские товары. Компания ведет свою деятельность в общемировом масштабе, является одним из крупнейших производителей складных коробок и продукции на бумажной основе для сферы общественного питания в Соединенных Штатах и занимает ведущие позиции на рынке мелованного картона вторичной переработки, мелованного картона из небеленой сульфатной целлюлозы и картона из сульфатной целлюлозы. В число клиентов Компании входят многие из наиболее известных в мире фирм-производителей и брендов. Дополнительную информацию о компании Graphic Packaging, ее деятельности и продукции можно найти на ее сайте по адресу: www.graphicpkg.com.

Информация о компании AR Packaging Group AB

AR Packaging — одна из ведущих групп компаний Европы в упаковочном секторе с чистой выручкой от продаж порядка 1,1 млрд долл. США. Численность ее персонала составляет около 5 тысяч сотрудников, занятых на 30 производственных предприятиях в 13 странах. Группа предлагает уникальный ассортимент упаковочной продукции, производимой на ее специализированных предприятиях. Широкий выбор продуктов и глубокие знания ее специалистов в области картонной и гибкой упаковки обеспечивают дополнительные выгоды для клиентов. Компания зарегистрирована в г. Лунде (Швеция). www.ar-packaging.com

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