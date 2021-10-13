Graphic Packaging объявляет о получении официальных разрешений на покупку AR Packaging

Graphic Packaging Holding Company объявляет о получении всех необходимых официальных разрешений на предстоящую покупку компании AR Packaging

АТЛАНТА, 13 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK) (далее "Graphic Packaging") — один из ведущих поставщиков экологически чистых упаковочных материалов на основе волокна для производства широкого ассортимента изделий, необходимых компаниям, выпускающим продукты питания, напитки, продукцию общепита и другие потребительские товары — сегодня объявил о получении всех необходимых разрешений для завершения предполагаемой сделки по приобретению компании AR Packaging Group AB. Завершение сделки ожидается в начале ноября 2021 года при условии выполнения оставшихся общепринятых условий ее закрытия, предусмотренных в соглашении о приобретении.

Компания Graphic Packaging объявила о своем намерении приобрести компанию AR Packaging Group AB 14 мая 2021 года с целью создания одного из ведущих мировых поставщиков экологически чистых упаковочных материалов на основе волокна для потребительской продукции.

Прогностические заявления

Некоторые утверждения, содержащиеся в данном пресс-релизе, представляют собой «прогностические заявления» согласно определению, представленному в Законе о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года. Эти прогностические заявления могут касаться, в частности, закрытия нашей сделки по приобретению компании AR Packaging, наших деловых планов, стратегий, инициатив и целей, их ожидаемого исполнения и влияния, а также наших предположений и ожиданий в отношении любого из вышеперечисленных аспектов. Прогностические заявления основаны на информации, имеющейся на данный момент, и наших текущих предположениях, ожиданиях и прогнозах относительно будущих событий. Эти утверждения не являются гарантией будущих результатов и подвержены влиянию будущих событий, рисков и неопределенностей, в связи с которыми фактические результаты могут существенно отличаться от наших ожиданий и прогнозов. Такие риски и неопределенности включают, помимо прочего, описанные в пункте 1А «Факторы риска» и других разделах нашего годового отчета по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года, и в наших последующих квартальных отчетах по форме 10-Q.

Информация о Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK), штаб-квартира которой находится в Атланте (шт. Джорджия), ставит своей целью обеспечить клиентов потребительскими упаковочными материалами, которые меняют мир к лучшему. Graphic Paсkaging — один из ведущих поставщиков экологически чистых упаковочных материалов на основе целлюлозы для разных видов продукции. Среди клиентов Компании — производители продовольствия и напитков, предприятия общественного питания и другие предприятия, реализующие потребительские товары. Компания ведет свою деятельность в общемировом масштабе, является одним из крупнейших производителей складных коробок и продукции на бумажной основе для сферы общественного питания в Соединенных Штатах и занимает ведущие позиции на рынке мелованного картона вторичной переработки, мелованного картона из небеленой сульфатной целлюлозы и картона из сульфатной целлюлозы. В число клиентов Компании входят многие из наиболее известных в мире фирм-производителей и брендов. Дополнительную информацию о компании Graphic Packaging, ее деятельности и продукции можно найти на сайте Компании по адресу: www.graphicpkg.com.

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