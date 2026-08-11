Green Street lance son serveur MCP, optimisé par GreenStreetAI™, qui relie directement les renseignements du secteur immobilier commercial aux instances d'entreprise de Claude, ChatGPT, Gemini et d'autres plateformes d'IA

Le nouveau serveur MCP intègre les études, les données et les prévisions exclusives de Green Street aux outils d'IA que les entreprises utilisent déjà.

NEWPORT BEACH, Californie, 12 août 2026 /PRNewswire/ -- Green Street, leader de la fourniture d'informations, de données, d'actualités et d'analyses prédictives sur les actifs immobiliers, a annoncé aujourd'hui la mise à disposition générale de son serveur MCP (Model Context Protocol). Cette nouvelle fonctionnalité permet d'intégrer directement les renseignements exclusifs de Green Street sur les marchés privés et publics aux plateformes d'IA auxquelles les professionnels du secteur des actifs immobiliers ont déjà recours, notamment les instances d'entreprise de Claude, ChatGPT et Gemini. La prise en charge d'autres plateformes est prévue prochainement.

Le serveur MCP est le tout dernier composant de la fonctionnalité GreenStreetAI. Il vient s'ajouter à AI Summaries, qui fournit des résumés exécutifs générés par l'IA pour chaque rapport d'étude de Green Street, et à AI Assistant, un outil de questions-réponses en langage naturel couvrant plus de 14 000 rapports et des décennies d'archives d'actualités, dont le lancement est prévu prochainement. Ensemble, ces trois fonctionnalités constituent l'investissement le plus important jamais réalisé par Green Street pour rendre ses études et ses données accessibles à ses clients, quels que soient leur mode de travail et leur lieu de travail.

Une solution fondée sur des décennies d'insights exclusifs

S'appuyant sur le Model Context Protocol (MCP), une norme ouverte permettant de connecter des assistants IA à des sources de données externes, le serveur MCP de Green Street offre aux utilisateurs un accès en langage naturel aux mêmes ensembles de données propriétaires auxquels les organismes institutionnels du secteur de l'immobilier commercial font confiance depuis plus de 40 ans — sans qu'ils aient à quitter la plateforme d'IA sur laquelle ils travaillent déjà, et sans avoir à effectuer de recherche manuelle, d'exportation ou de rapprochement des données entre différents outils.

Au démarrage, le serveur MCP se connecte aux outils de Green Street « Recherche », « Données d'entreprises », « Données sectorielles d'entreprises », « Données de marché », « Prévisions de marché », « Comparables » et « Modèle d'évaluation automatisé (AVM) » pour les biens immobiliers individuels. Ces outils couvrent les États-Unis, le Canada, l'Europe et certaines régions d'Australie, en fonction de l'ensemble de données concerné. Les commandes prédéfinies de Green Street, notamment « Obtenir un résumé d'étude » et « Obtenir une vue d'ensemble du marché », fournissent, à la demande, des synthèses d'études et des tableaux de bord de marché prêts à l'emploi, tandis qu'une bibliothèque toujours plus vaste de compétences IA prêtes à l'emploi est régulièrement enrichie.

De l'insight à l'action en quelques secondes

Green Street a conçu le serveur MCP afin de condenser des processus qui prenaient traditionnellement plusieurs jours, voire plusieurs semaines — qu'il s'agisse d'évaluer un marché, de comparer un REIT ou d'élaborer un dossier d'investissement — en une seule conversation en langage naturel. Les utilisateurs peuvent poser des questions portant sur plusieurs ensembles de données, par exemple comparer les valorisations des REIT à l'activité transactionnelle ou classer les marchés en fonction de leur rendement ajusté au risque, et obtenir des réponses fondées sur les données fiables de Green Street plutôt que sur des résultats génériques trouvés sur Internet.

« Il s'agit d'accompagner nos clients au sein même des outils qu'ils utilisent déjà au quotidien », a déclaré Travis Valentine, directeur technique chez Green Street. « Pas de nouvelle plateforme, pas de nouvelle connexion : simplement les renseignements de Green Street, disponibles dès qu'une question se pose. »

« Green Street est, depuis plus de 40 ans, une source fiable d'insights uniques dans le secteur des actifs immobiliers. Avec le lancement de MCP Server, optimisé par GreenStreetAI, nous nous adaptons à l'évolution des modes de consommation et d'utilisation de notre contenu par nos clients, qui s'en servent pour prendre des décisions cruciales. MCP Server offre aux clients une possibilité exceptionnelle d'allier les capacités de l'IA aux renseignements fiables de Green Street comme jamais auparavant », a déclaré Jeff Stuek, PDG de Green Street.

Rendez-vous sur le site web de Green Street pour réserver une démonstration et découvrir par vous-même le serveur MCP de GreenStreetAI.

Les informations générées par l'IA sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Les outils d'IA ne font pas office de fiduciaires.

À propos de Green Street

Green Street est le principal fournisseur d'études, d'actualités, de données, d'analyses et de services de conseil concrets dans le domaine des actifs immobiliers en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. Depuis plus de 40 ans, les plus grands investisseurs institutionnels du monde s'appuient sur les insights indépendants et impartiaux de Green Street pour prendre des décisions d'investissement en toute connaissance de cause. Basée à Newport Beach, en Californie, Green Street associe des études novatrices, des données exclusives et des analyses avancées, le tout accessible via une plateforme moderne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur greenstreet.com.

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