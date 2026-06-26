Group 1 Automotive continúa promoviendo el posicionamiento nacional de la marca con Group 1 Kia Tomball en Tomball

El antiguo Beck & Masten Kia ahora es uno de los concesionarios que operan bajo la marca unificada Group 1

HOUSTON, 26 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, como parte de su iniciativa continua a nivel nacional para unificar su extensa red de concesionarios, Group 1 Automotive, Inc., una empresa de venta minorista de automóviles con sede en Houston y con concesionarios en todo Estados Unidos y el Reino Unido, destacó a Group 1 Kia Tomball, antes conocida como Beck & Masten Kia, la cual opera bajo su nueva denominación desde el 4 de mayo de 2026.

El concesionario de Tomball es una de las cada vez más numerosas ubicaciones en Estados Unidos que se han incorporado a la iniciativa para ofrecerles a los clientes una conexión más clara con el alcance, los recursos y los estándares operativos de Group 1, sin dejar de contar con el equipo local, la experiencia de Kia y las relaciones con los clientes en los que se ha apoyado para atender a Tomball y al noroeste de Houston.

Con el respaldo del alcance, los recursos y la experiencia de un vendedor automotriz internacional, Group 1 Automotive mantiene su enfoque en ofrecer el servicio personalizado y las conexiones comunitarias que definen la experiencia de un concesionario local. Conozca más detalles en Group1Auto.com.

Mejor experiencia del cliente

La transición de Beck & Masten Kia a Group 1 Kia Tomball es parte de una iniciativa más amplia cuyo propósito es generar una experiencia del cliente más coherente en toda la red de concesionarios de Group 1 en Estados Unidos. La nueva marca no supondrá cambio alguno en la propiedad, la dotación de personal, las ofertas de productos ni las operaciones cotidianas y los clientes podrán seguir interactuando con los mismos profesionales locales con el nuevo nombre.

Desde 2023, Group 1 Automotive es la propietaria y operadora del concesionario de Tomball. El nuevo nombre vincula formalmente al negocio con la plataforma nacional de Group 1 y, de esta forma, otorga a los clientes locales el beneficio de seguir tratando con el concesionario de Tomball que conocen, pero con el respaldo de los recursos, la tecnología y la disciplina operativa de un grupo automotriz más amplio.

"El nombre de Group 1 vincula a nuestra tienda de Tomball con una red nacional sin alterar el equipo local en el que confían los clientes", afirmó Farzad Elyasi, gerente general de Group 1 Kia Tomball. "Nuestra prioridad es ofrecerte una experiencia clara y coherente, ya sea que compre un Kia o lo traiga al servicio".

Continuidad del servicio y compromiso local

Group 1 Kia Tomball continúa atendiendo a los clientes desde su ubicación actual en 25501 State Highway 249 en Tomball, Texas, brindando apoyo a los conductores de Tomball, Magnolia, Cypress, The Woodlands y las comunidades aledañas del noroeste de Houston con vehículos Kia nuevos, vehículos usados, servicio Kia, repuestos y soporte de mantenimiento.

El concesionario mantiene su enfoque en las mismas relaciones locales que definieron a Beck & Masten Kia, a la vez que establece una conexión más clara con la red minorista más amplia de Group 1. Los clientes seguirán disfrutando de la misma experiencia de ventas y servicio, además de la ventaja adicional de una marca Group 1 unificada que promueve reconocimiento, localización y confianza en todos los mercados.

Preguntas adicionales de los clientes

¿Por qué Beck & Masten Kia cambió su nombre a Group 1 Kia Tomball?

Beck & Masten Kia se convirtió en Group 1 Kia Tomball el 4 de mayo de 2026, como parte de la iniciativa de Group 1 Automotive para crear una estructura de nombre más clara y coherente para todos los concesionarios de Estados Unidos. El nuevo nombre refleja el vínculo del concesionario con Group 1 mientras continúa prestando servicio a los clientes en Tomball y las comunidades aledañas del noroeste de Houston. Como parte de la red de Group 1 (250 concesionarios que ofrecen 37 marcas de vehículos), el concesionario conecta a los clientes con vehículos nuevos y usados, financiamiento, servicio, repuestos y asistencia en caso de colisión, así como una experiencia consistente que contempla, por ejemplo, precios transparentes y programación en línea en cada sucursal de Group 1.

¿Qué documentos ayudan a obtener financiamiento para un automóvil cuando se tiene un historial crediticio limitado o con problemas?

Por lo general, las entidades crediticias solicitan comprobantes de ingresos, como recibos de sueldo recientes, comprobante de domicilio, una licencia de conducir válida y referencias, y pueden dar mayor importancia al monto del pago inicial en casos de historial crediticio con dificultades. Los concesionarios que cuentan con una amplia red de entidades crediticias suelen poder encontrar un programa adecuado para cada perfil crediticio.

¿Cuáles son las ventajas de las piezas OEM frente a las de recambio del mercado secundario?

Las piezas del fabricante de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) son producidas por o para el fabricante del vehículo y están diseñadas para cumplir con las especificaciones de fábrica en cuanto a ajuste, rendimiento y durabilidad. Las piezas de recambio pueden ser más baratas, pero la calidad, el ajuste y la transferibilidad de la garantía pueden variar según el fabricante y el vendedor. Las piezas OEM que se compran en un concesionario suelen contar con la garantía del fabricante.

¿Cuáles son los beneficios de un automóvil usado certificado?

Los vehículos usados certificados (CPO, por sus siglas en inglés) se suelen someter a una inspección multipunto en la fábrica y a un proceso de reacondicionamiento e incluyen una cobertura de garantía limitada que supera la de un vehículo usado estándar. Además, los beneficios pueden incluir asistencia en ruta y un informe de historial del vehículo, con una cobertura específica que varía según el programa y el año del modelo.

Acerca de Group 1 Automotive, Inc.

Group 1 posee y opera 250 concesionarios automotrices, 310 franquicias y 32 talleres de reparación automotriz en los Estados Unidos y el Reino Unido que ofrecen 37 marcas de automóviles. Mediante sus concesionarios y plataforma omnicanal, la empresa vende automóviles nuevos y usados, así como camionetas ligeras; además, tramita el financiamiento automotriz relacionado, vende contratos de servicio y seguros, presta servicios de mantenimiento y reparación automotriz y vende repuestos para vehículos.

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Directora de Marketing, Marca y Comunicaciones

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FUENTE Group 1 Automotive, Inc.