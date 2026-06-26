Group 1 Automotive continúa promoviendo el posicionamiento nacional de la marca con Group 1 Toyota Fort Bend Collision en Richmond

El antiguo Sterling McCall Toyota Fort Bend Collision Center ahora es uno de los centros que operan bajo la marca unificada Group 1

HOUSTON, 26 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, como parte de su iniciativa continua para unificar a nivel nacional su extensa red de concesionarios, Group 1 Automotive, Inc., empresa de venta de automóviles con sede en Houston y concesionarios en todo Estados Unidos y el Reino Unido, destacó a Group 1 Toyota Fort Bend Collision, antes conocido como Sterling McCall Toyota Fort Bend Collision Center, la cual opera bajo su nueva denominación desde el 19 de enero de 2026.

El centro de reparaciones de Richmond es una de las cada vez más numerosas ubicaciones en Estados Unidos que se han incorporado a la iniciativa para ofrecerles a los clientes una conexión más clara con el alcance, los recursos y los estándares operativos de Group 1, al tiempo que preserva el equipo local, la experiencia en talleres de reparación y las relaciones con los clientes que han servido al condado de Fort Bend.

Con el respaldo del alcance, los recursos y la experiencia de un vendedor automotriz internacional, Group 1 Automotive mantiene su enfoque en ofrecer el servicio personalizado y las conexiones comunitarias que definen la experiencia de un concesionario local. Conozca más detalles en Group1Auto.com.

Mejor experiencia del cliente

La transición de Sterling McCall Toyota Fort Bend Collision Center a Group 1 Toyota Fort Bend Collision forma parte de una iniciativa más amplia, cuyo propósito es generar una experiencia del cliente más coherente en toda la red de concesionarios de Group 1 en Estados Unidos. La nueva marca no supuso ninguna modificación en la propiedad, la dotación de personal, las capacidades de reparación ni las operaciones diarias, y los clientes han seguido trabajando con los mismos profesionales locales bajo el nuevo nombre.

Group 1 Automotive ha sido la propietaria y operadora del centro de Richmond como parte de sus operaciones en el condado de Fort Bend. El nuevo nombre vincula formalmente la ubicación con la plataforma nacional de Group 1, lo que brinda a los clientes locales el beneficio de un centro de reparaciones conocido en Richmond, respaldado por los recursos, la tecnología y la disciplina operativa de un grupo automotriz más grande.

"Un accidente ya es lo suficientemente estresante como para tener que preocuparse además de quién va a reparar su vehículo, y este cambio de marca ofrece a nuestros clientes el mismo equipo local de reparación de confianza, pero con una conexión más clara con la solidez y los recursos de Group 1", afirmó Martin Morcho, gerente general de Group 1 Toyota Fort Bend. "Nuestro objetivo sigue siendo ofrecer una experiencia de reparación consistente, conveniente y transparente, desde el primer presupuesto hasta la entrega final".

Continuidad del servicio y compromiso local

Group 1 Toyota Fort Bend Collision continúa atendiendo a los conductores desde su ubicación actual en el 6139 FM 762 Road de Richmond, Texas, brindando apoyo a los automovilistas de Richmond, Rosenberg, Sugar Land y las comunidades aledañas de Fort Bend con servicios de reparación de colisiones, hojalatería, pintura y acabado, así como asistencia posterior a la reparación.

El centro de reparaciones mantiene su enfoque en las mismas relaciones locales que definieron a Sterling McCall Toyota Fort Bend Collision Center, a la vez que establece una conexión más clara con la red minorista más amplia de Group 1, que incluye sus 32 centros de reparaciones. Los clientes pueden esperar continuidad en la experiencia de reparación, junto con el beneficio adicional de una marca unificada de Group 1 que facilita el reconocimiento, la localización y la confianza en todos los mercados.

Preguntas adicionales de los clientes

¿Por qué Sterling McCall Toyota Fort Bend Collision Center cambió su nombre a Group 1 Toyota Fort Bend Collision?

Sterling McCall Toyota Fort Bend Collision Center se convirtió en Group 1 Toyota Fort Bend Collision el 19 de enero de 2026, como parte de la iniciativa de Group 1 Automotive para crear una estructura de nombres más clara y coherente en todos sus concesionarios y centros de reparaciones de Estados Unidos. El nombre nuevo refleja el vínculo del centro de reparación de colisiones con Group 1 mientras continúa prestando servicio a los clientes de Richmond, Rosenberg y las comunidades vecinas del condado de Fort Bend. Como parte de la red de Group 1, 250 concesionarios que ofrecen 37 marcas de vehículos, el centro conecta a los clientes con la venta de autos nuevos y usados, financiamiento, servicio, repuestos y asistencia en caso de colisión, así como una experiencia consistente que contempla, por ejemplo, precios transparentes y programación en línea en cada sucursal de Group 1.

¿Qué deben hacer los conductores después de una colisión?

Tras sufrir una colisión, por lo general se aconseja a los conductores asegurarse de la seguridad de todas las personas, comunicarse con las autoridades cuando sea apropiado, documentar la escena y los daños del vehículo, intercambiar información de seguros y notificar a su compañía aseguradora. Posteriormente, el centro de reparación puede evaluar los vehículos para ofrecer un presupuesto antes de iniciar los trabajos.

¿Están obligados los conductores a utilizar el taller de reparación recomendado por su compañía aseguradora?

En la mayoría de los estados, los conductores pueden elegir el centro de reparación para su vehículo. Las compañías aseguradoras suelen mantener redes de talleres preferidos, pero los clientes generalmente pueden seleccionar otro centro de reparación de colisiones calificado. Los detalles de la cobertura, los procesos de reclamación y los plazos de aprobación pueden variar según la compañía aseguradora y la póliza.

¿Cuál es la diferencia entre las piezas OEM y las del mercado secundario en la reparación de colisiones?

Las piezas del fabricante de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) son producidas por o para el fabricante del vehículo y están diseñadas para cumplir con las especificaciones de fábrica, mientras que las piezas del mercado secundario son fabricadas por empresas de terceros. Las piezas utilizadas en una reparación pueden depender de la cobertura del seguro, la antigüedad del vehículo, la disponibilidad y la preferencia del cliente.

¿Cuánto tiempo suelen tardar las reparaciones por colisión?

Los plazos de reparación dependen de la magnitud de los daños, la disponibilidad de los repuestos, la aprobación del seguro y los procesos de reparación requeridos, tales como el trabajo de chasis, la pintura o la calibración de los sistemas de seguridad. Por lo general, un centro de reparación puede proporcionar un plazo estimado después de realizar la inspección inicial del vehículo.

Acerca de Group 1 Automotive, Inc.

Group 1 posee y opera 250 concesionarios automotrices, 310 franquicias y 32 talleres de reparación automotriz en los Estados Unidos y el Reino Unido que ofrecen 37 marcas de automóviles. Mediante sus concesionarios y plataforma omnicanal, la empresa vende automóviles nuevos y usados, así como camionetas ligeras; además, tramita el financiamiento automotriz relacionado, vende contratos de servicio y seguros, presta servicios de mantenimiento y reparación automotriz y vende repuestos para vehículos.

Contacto para los medios:

Kimberly Barta

directora de Marketing, Marca y Comunicaciones

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FUENTE Group 1 Automotive, Inc.