GROUPM ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ И УЛУЧШЕНИИ АГЕНТСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

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GroupM

Apr 28, 2022, 09:43 ET

GROUPM ОБЪЯВЛЯЕТ О СЛЕДУЮЩИХ ШАГАХ В СВОЕЙ ТРАНСФОРМАЦИИ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ И УЛУЧШЕНИЯ АГЕНТСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Компании Essence и MediaCom объединяются, образуя EssenceMediacom

GroupM Nexus планирует стать лучшей в своем классе международной медийной компанией

Mindshare завершает интеграцию с международным медийным агентством Neo

ЛОНДОН, НЬЮ-ЙОРК и САН-ФРАНЦИСКО, 28 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания GroupM, входящая в состав холдинга медиа-инвестиций WPP, сегодня объявила о последних шагах по ее преобразованию в целях ускорения внедрения инноваций для клиентов и дальнейшего упрощения своей деятельности. Эти шаги, основанные на запуске в апреле 2021 года Choreograph, глобальной компании WPP по обработке данных и разработке технологий, объединят Essence с MediaCom, Mindshare с Neo и создадут новую многоканальную платформу для рекламы с оплатой за результат, разработанную на основе технологии искусственного интеллекта, обслуживаемую 9000 специалистов. 

  • Essence и MediaCom объединятся в новое агентство EssenceMediacom, предлагающее сплав цифровых методов Essence, основанных на анализе данных, с крупномасштабным многоканальным планированием аудитории и стратегическим медиаопытом MediaCom. 
  • Ведущие в отрасли специалисты и решения от компаний Finecast, Xaxis и GroupM Services — мирового сообщества экспертов по проведению кампаний — будут объединены для формирования GroupM Nexus — ведущей глобальной медийной компании. 
  • Mindshare завершит интеграцию с международным медийным агентством Neo, представляя клиентам более широкий спектр новаторских медиа-услуг. 

Глобальный генеральный директор MediaCom Ник Лоусон (Nick Lawson) возглавит объединенную компанию EssenceMediacom и займет аналогичную должность. После восьми лет работы в компании Essence, продолжающей инвестировать в расширяющиеся быстрорастущие рынки, Киоко Мацушита (Kyoko Matsushita) повышена до генерального директора WPP по Японии. Глобальный генеральный директор Xaxis Николя Бидон (Nicolas Bidon) будет руководить компанией GroupM Nexus, заняв в ней аналогичную должность. 

Кристиан Юль (Christian Juhl), глобальный генеральный директор GroupM, заявил следующее: «Мы с энтузиазмом относимся к технологиям, открывающим новые возможности, которые помогают нашим клиентам двигаться в ногу с постоянными изменениями и развиваться дальше. Будущее маркетинга ориентировано на достижение конкретных результатов, подкрепляемое планированием с опорой на аудиторию и непрерывным совершенствованием стандартов перфоманс-маркетинга с использованием искусственного интеллекта. С помощью GroupM Nexus и наших агентств Mindshare, Wavemaker и EssenceMediacom вместе с нашими клиентами мы строим технологическое будущее в соответствии с целями развития рекламодателей и нашей концепцией рекламной экосистемы, работающей на всех. Я также хочу поздравить Киоко, которая росла вместе с Essence в качестве ее глобального генерального директора, с ее захватывающей новой ролью генерального директора WPP по Японии. Мы продолжим тесное сотрудничество в целях укрепления позиций наших компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Вице-президент по маркетингу компании Google Джошуа Спаньер (Joshua Spanier) заявил следующее: «Наше долгосрочное партнерство с компанией Essence, дополняемое компанией Mediacom, поможет нам в достижении наших амбициозных маркетинговых целей. Сочетание глубоких идей, скрупулезной аналитики и масштабного творческого мышления, масштабируемого по всему миру, открывает новые возможности и оказывает все более сильное воздействие; мы рады этому следующему шагу вперед в нашей совместной работе».

Исполнительный вице-президент компании Unilever по глобальным СМИ Луис ди Комо (Luis Di Como) заявил следующее: «Цифровизация меняет то, как потребители живут, развлекаются и делают покупки и, следовательно, быстро меняет нашу отрасль. Конвергенция средств массовой информации, развлечений и торговли в цифровой среде позволяет нам создавать бренды и конвертировать их в продажи в одном и том же месте. Однако чтобы обслуживание клиентов стало простым и всеобъемлющим, в нашей отрасли должны применяться новые знания и умения, а также новые методы работы. Нас обнадеживают изменения, объявленные сегодня компанией GroupM, в ходе которых будет обеспечена более тесная интеграция между информационно-ориентированным маркетингом, многоканальным планированием аудитории, производительностью и стратегическим опытом в области медиа».

EssenceMediacom: в 2023 году 10 000 сотрудников будут работать в 125 офисах 

Компания EssenceMediacom, создаваемая с целью увеличения потока клиентов по всему миру за счет гибкого реагирования на быстро меняющийся медиа-ландшафт, предлагает сплав цифровых методов Essence, основанных на анализе данных, с крупномасштабным многоканальным планированием аудитории и стратегическим медиаопытом MediaCom. 

Клиенты смогут эффективно использовать возможности расширенной глобальной организации, созданной из двух агентств, которые стратегически дополняют друг друга и смогут эффективно стимулировать рост клиентской базы. Essence и MediaCom уже внедрили эту операционную модель для трех общих клиентов по всему миру: Google, Mars и NBCUniversal. 

Слияние Essence и MediaCom опирается на высокие темпы роста бизнеса обоих агентств. Рейтинговое агентство COMvergence присвоило MediaCom первое место в отрасли по числу достижений в 2021 году, заключившей новых сделок на общую сумму 2,87 млрд долларов, в то время как Essence продолжает расти и расширять свою деятельность с Google и другими ключевыми клиентами. 

Генеральный директор компании EssenceMediacom Ник Лоусон заявил следующее: «Создание компании EssenceMediacom основывается на прочных и проверенных отношениях между агентствами для формирования агентской модели, востребованной нашими клиентами в будущем — модели, основанной на блестящей стратегии и возможностях развития брендов, а также новаторском цифровом опыте. EssenceMediacom не только поможет нашим клиентам увидеть более широкую картину и переосмыслить новые возможности, она также предоставит нашим сотрудникам возможности для повышения квалификации и обучения в новых областях, что будет способствовать их профессиональному развитию».

Киоко Мацушита (Kyoko Matsushita) заявила следующее: «Сегодняшние участники глобального рынка ожидают от рекламных агентств гибкости и масштаба для обеспечения надлежащей поддержки их бизнеса на международных рынках. Объединение принципов компаний Essence и MediaCom, каждая из которых имеет собственную славную историю эффективности, создаст по-настоящему уникальное сочетание гибких инноваций и глобального масштаба в рамках одного агентства».

Компания GroupM Nexus начнет свою деятельность в качестве глобальной организации, насчитывающей 9000 специалистов по цифровым и аппаратным технологиям, обслуживающей все рынки 

В GroupM Nexus будет работать 9000 специалистов по всему миру, которые в совокупности отвечают за проведение более 2 миллионов кампаний, ежегодно организуемых GroupM. Это глобальное сообщество представляет ведущую в отрасли команду экспертов в области цифровых каналов и платформ, поиска, социальных сетей, программирования, искусственного интеллекта, межканальной оптимизации, а также технологий и программного обеспечения, основанных на обработке данных.

Компания GroupM Nexus объединит целевой контент и телерекламу от GroupM, технологию искусственного интеллекта (Copilot) и омниканальные решения от Finecast, Xaxis и GroupM в единое целое. Эта глобальная организация будет опираться на новую межканальную платформу маркетинга с оплатой за результат и международных поставщиков, задавая новые стандарты инноваций и повышения эффективности для агентств и клиентов GroupM.

Глава компании GroupM Nexus Николя Бидон заявил: «Компания GroupM Nexus объединяет ведущих медиа-специалистов, передовые цифровые услуги, передовую технологию искусственного интеллекта и уникальные масштабированные партнерские отношения в новую межканальную медиа-организацию с одной целью: развитие наших сотрудников, наших агентств и выдающихся брендов, которые они представляют. Мы с нетерпением ждем начала совместной работы над инновациями и открытия новых возможностей для всех».

Mindshare завершит интеграцию в свое глобальное предложение 1200 экспертов и консультантов Neo по маркетингу с оплатой за результат, а также ее цифровых услуг.

Mindshare и Neo будут работать под брендом Mindshare, сохраняя и масштабируя при этом операционную модель Neo, в основе которой лежат решения для Интернет-продаж, и интегрировать их в полный ассортимент воронки продаж Mindshare. 1200 экспертов и консультантов Neo в области цифровых технологий будут работать вместе с 10 000 медиаспециалистов Mindshare, а цифровые услуги Neo будут в полной мере интегрированы в предложения Mindshare и GroupM. 

Рейтинговое агентство COMvergence присвоило Mindshare третье место в мировом рейтинге за 2021 год, эта компания заключила новых сделок на 2 млрд долларов, также она уже третий год подряд занимает первое место в рейтинге WARC Media 100 по версии Media Agency Network.

Адам Герхарт (Adam Gerhart), глобальный генеральный директор компании Mindshare, заявил следующее: «Это путь, по которому мы движемся на протяжении последнего года со многими клиентами, требующими более широкого спектра медиа-услуг для стимулирования своего роста. Это слияние обеспечивает беспрепятственный доступ к возможностям Neo в области цифровых технологий и неизменный акцент на моделях маркетинга с оплатой за результат для ускорения роста. Для наших сотрудников это означает больше возможностей и способность оказывать большее влияние по всему миру. Я рад сотрудничеству с генеральным директором Neo Насрин Мадхани (Nasreen Madhany) по интеграции двух компаний и их совместного движения в новое будущее».

Информация о компании GroupM

Компания GroupM является ведущей в мире рекламной медиа-компанией, которая ежегодно проводит рекламные кампании на сумму более 50 млрд долларов через агентства Mindshare, Wavemaker, EssenceMediacom и m/SIX. Портфолио компании GroupM включает в себя системы обработки данных и разработки технологий (Choreograph), медиа-инвестиции и межканальные решения по маркетингу с оплатой результата (GroupM Nexus), которые объединяются для формирования новой эры медиа, где реклама работает в интересах людей. Используя преимущества масштаба, компания внедряет инновации, использует разные модели и устойчиво создает ценность для своих клиентов, в какой бы сфере они ни работали. Более подробная информация о компании GroupM представлена на ее сайте www.groupm.com.

Контактная информация:
Джаред Байман (Jared Baiman)
[email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/283547/groupm_Logo.jpg 

SOURCE GroupM

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