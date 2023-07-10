Growatt предлагает скидки на портативные системы питания на распродаже Prime Day 2023

Компания Growatt предлагает специальные скидки на портативные системы питания на всех платформах в рамках распродажи Prime Day 2023

ШЕНЬЧЖЕНЬ, Китай, 10 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- В честь приближающейся распродажи Prime Day 2023 компания Growatt предлагает специальные скидки на свои самые продаваемые продукты. Клиенты могут воспользоваться этими скидками, когда данные портативные системы питания будут доступны непосредственно на веб-сайтахGrowatt(ЕС/Германия/Великобритания), Amazon и Walmart.

Growatt Offers Special Deals on Portable Power Solutions Across All Platforms During Prime Day 2023

Компания Growatt предоставляет клиентам свои портативные системы питания на случай непредвиденных отключений электроэнергии, жизни без возможности подключиться к электросети и приключений на природе. Скидки начнут действовать 11-ого июля и пройдут в два этапа до 16-ого июля.

Приготовьтесь воспользоваться эксклюзивными скидками

Самые крупные скидки в рамках распродажи Premium Day проводятся 11-ого и 12-ого июля. На своих официальных сайтах и в магазине Amazon компания Growatt предоставит исключительные скидки, которые станут рекордно низкими за все время.

Модель генераторов VITA 550 уже поступила в продажу по цене 449 €. Основываясь на отзывах клиентов, модель VITA 550 была усовершенствована функцией источника бесперебойного питания (ИБП) для обеспечения постоянной подачи электроэнергии. Она также может легко питать энергией устройства в кемпинге благодаря емкости 538 Втч и мощности 600 Вт, и является достаточно компактной для перевозки в багажнике для тех, кто готовится ехать с палатками в кемпинг этим летом.

Цена модели генераторов на солнечных батареях INFINITY 1300 падает до 1049 €. Данный надежный генератор на солнечных батареях емкостью 1382 Втч и выходной мощностью 1800 Вт может без каких-либо проблем питать большинство устройств во время активного отдыха и домашних чрезвычайных ситуаций.

Модель INFINITY 1500 в настоящее время доступна по цене 1199 € — это значительное снижение цены и самая низкая цена на данный момент.

Последний шанс приобрести товары со скидками

С 13-ого по 16-ое июля на официальных сайтах Growatt, Amazon и Walmart покупатели все еще могут приобрести товары с огромными скидками, включая последние представленные портативные системы питания, комплекты и аксессуары.

О компании Growatt

Growatt, всемирно признанный эксперт в области разработки новых источников энергии, с 2011 года пользуется поддержкой более 3,6 миллионов приверженцев экологически чистой энергии по всему миру. Компания Growatt, специализирующаяся на генерации, хранении и цифровизации экологически чистой энергии, предлагает универсальные интеллектуальные системы питания, обеспечивающие энергетическую независимость каждому пользователю. Компания Growatt, являющаяся первопроходцем в этой области, накопила многолетний опыт и обладает ведущими в отрасли технологиями, обеспечивающими более рациональный и беспроблемный образ жизни с использованием экологически чистой энергетики для частных лиц, семей и предприятий. Щелкните и узнайте больше о портативных электростанциях Growatt.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2149026/Growatt_Offers_Special_Deals_Portable_Power_Solutions_Across_All_Platforms.jpg

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