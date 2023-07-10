Growatt предлагает скидки на портативные системы питания на распродаже Prime Day 2023

News provided by

Growatt

10 Jul, 2023, 03:00 ET

Компания Growatt предлагает специальные скидки на портативные системы питания на всех платформах в рамках распродажи Prime Day 2023 

ШЕНЬЧЖЕНЬ, Китай, 10 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- В честь приближающейся распродажи Prime Day 2023 компания Growatt предлагает специальные скидки на свои самые продаваемые продукты. Клиенты могут воспользоваться этими скидками, когда данные портативные системы питания будут доступны непосредственно на веб-сайтахGrowatt(ЕС/Германия/Великобритания), Amazon и Walmart.

Continue Reading
Growatt Offers Special Deals on Portable Power Solutions Across All Platforms During Prime Day 2023
Growatt Offers Special Deals on Portable Power Solutions Across All Platforms During Prime Day 2023

Компания Growatt предоставляет клиентам свои портативные системы питания на случай непредвиденных отключений электроэнергии, жизни без возможности подключиться к электросети и приключений на природе. Скидки начнут действовать 11-ого июля и пройдут в два этапа до 16-ого июля.

Приготовьтесь воспользоваться эксклюзивными скидками

Самые крупные скидки в рамках распродажи Premium Day проводятся 11-ого и 12-ого июля. На своих официальных сайтах и в магазине Amazon компания Growatt предоставит исключительные скидки, которые станут рекордно низкими за все время.

Модель генераторов VITA 550 уже поступила в продажу по цене 449 €. Основываясь на отзывах клиентов, модель VITA 550 была усовершенствована функцией источника бесперебойного питания (ИБП) для обеспечения постоянной подачи электроэнергии. Она также может легко питать энергией устройства в кемпинге благодаря емкости 538 Втч и мощности 600 Вт, и является достаточно компактной для перевозки в багажнике для тех, кто готовится ехать с палатками в кемпинг этим летом.

Цена модели генераторов на солнечных батареях INFINITY 1300 падает до 1049 €. Данный надежный генератор на солнечных батареях емкостью 1382 Втч и выходной мощностью 1800 Вт может без каких-либо проблем питать большинство устройств во время активного отдыха и домашних чрезвычайных ситуаций.

Модель INFINITY 1500 в настоящее время доступна по цене 1199 € — это значительное снижение цены и самая низкая цена на данный момент.

Последний шанс приобрести товары со скидками

С 13-ого по 16-ое июля на официальных сайтах Growatt, Amazon и Walmart покупатели все еще могут приобрести товары с огромными скидками, включая последние представленные портативные системы питания, комплекты и аксессуары.

О компании Growatt 

Growatt, всемирно признанный эксперт в области разработки новых источников энергии, с 2011 года пользуется поддержкой более 3,6 миллионов приверженцев экологически чистой энергии по всему миру. Компания Growatt, специализирующаяся на генерации, хранении и цифровизации экологически чистой энергии, предлагает универсальные интеллектуальные системы питания, обеспечивающие энергетическую независимость каждому пользователю. Компания Growatt, являющаяся первопроходцем в этой области, накопила многолетний опыт и обладает ведущими в отрасли технологиями, обеспечивающими более рациональный и беспроблемный образ жизни с использованием экологически чистой энергетики для частных лиц, семей и предприятий. Щелкните и узнайте больше о портативных электростанциях Growatt.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2149026/Growatt_Offers_Special_Deals_Portable_Power_Solutions_Across_All_Platforms.jpg

SOURCE Growatt

Also from this source

Growatt Offers Special Deals on Portable Power Solutions Across All Platforms During Prime Day 2023

Společnost Growatt nabízí mimořádné akce na přenosné napájecí stanice v rámci Prime Day 2023

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.