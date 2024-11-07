GTI инициирует глобальный рекрутинг для Intelligent RAN, массового ИИ-проекта в рамках программы развития 5G-A×AI

СТАМБУЛ, 7 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- На Глобальном форуме MBB 2024 (MBBF 2024) GTI начала глобальный рекрутинг для массового ИИ-проекта Intelligent RAN, направленного на ускорение двустороннего расширения возможностей 5G-A и ИИ в рамках своей Программы развития 5G-A ×AI. Прошло обсуждение о возможности совмещения 5G-A с ИИ с ведущими мировыми операторами и отраслевыми партнерами, включая GSMA, China Mobile, Telefónica, AIS, HKT, Zain, Leju Robot и Huawei. Изучение инновационных технологий, областей применения и возможностей кооперации открывает новые перспективы для роста бизнеса.

GTI holding the global recruitment ceremony

Основанный на собственной программе развития GTI 5G-A ×AI, массовый ИИ-проект Intelligent RAN служит двум основным целям. Во-первых, он объединит сети 5G-A и ИИ с целью интеллектуальной эксплуатации и технического обслуживания, оптимизации сети, энергосбережения и монетизации опыта, тем самым помогая глобальным операторам повысить производительность своих сетей. Во-вторых, данный проект ускорит развитие индустрии мобильного ИИ, интегрируя ИИ в различные отрасли, модернизируя пропускную способность сети для лучшей поддержки ИИ-услуг и продвигая инновации в отраслевых пилотных тестах и сценариях использования с высокой стоимостью.

С момента коммерческого внедрения 5G во всем мире было развернуто около 5,94 миллиона базовых станций 5G, обслуживающих 1,87 миллиарда пользователей 5G. Точно так же, как эволюция и усовершенствование 5G, сеть 5G-A также используется в коммерческих целях, и создает новую ценность для отдельных лиц, семей и отраслей. Технологии генеративного ИИ становятся все совершеннее и все больше сливаются с 5G-A для дальнейшего развития интеллектуальных приложений и мультимодального взаимодействия. Для извлечения максимальной выгоды из этого слияния, GTI запустила Программу развития 5G-A ×AI в мае этого года с целью изучения инновационных способов применения, создания новой ценности для бизнеса и ускорения развития индустрии мобильного ИИ.

С момента своего создания программа получила широкую поддержку, а число ее первых участников насчитывало более 20 операторов и партнеров из Азии, Америки и Европы. Вместе участники программы активно занимались решением основных задач и добились значительного прогресса в создании открытых лабораторий, открытого инновационного сообщества и изучении инновационных вариантов использования, связанных с интеграцией 5G-A ×AI.

В рамках программы были созданы четыре открытые лаборатории для предоставления базовых сред, оборудования, сценариев отраслевого применения и других ресурсов для инноваций в области интеграции 5G-A×AI, ориентированных на ИИ для RAN и RAN для ИИ.

На благо открытого инновационного сообщества GTI и GSMA Foundry запустили первую партию «Вызовов» в сентябре этого года, таргетируя ключевые проблемы при интеграции 5G-A и ИИ и открывая новые возможности для сотрудничества.

Программа изучает особо ценные цифровые и интеллектуальные варианты использования в таких сценариях, как повседневная жизнь, тяжелая промышленность, энергетика, транспорт и муниципальное управление. Опираясь на истории успеха в интеграции 5G-A и AI, компания разработала тиражируемые шаблоны бизнес-моделей в качестве эталонов для создания ценности и монетизации.

Созданная в 2011 году, GTI превратилась во влиятельную международную платформу сотрудничества в области глобальной мобильной связи и теперь насчитывает 146 операторов и 262 отраслевых партнера. В планах на будущее у компании продолжить продвигать интегрированные инновации 5G-A и AI в технологии, бизнесе и экосистеме. Это поддержит цифровую и интеллектуальную трансформацию экономики и общества, откроет новые возможности для получения доходов и будет способствовать росту отрасли.

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