GTI, 5G-A×AI Geliştirme Programı Akıllı RAN ve Yapay Zeka Her Yerde Projesi için Küresel İşe Alım Başlattı

İSTANBUL, 7 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- Global MBB Forum 2024'te (MBBF 2024) GTI, 5G-A×AI Geliştirme Programında 5G-A ve yapay zeka arasındaki iki yönlü güçlendirmeyi hızlandırmayı amaçlayan Akıllı RAN, Yapay Zeka Her Yerde Projesi için küresel işe alımları başlattı. GSMA, China Mobile, Telefónica, AIS, HKT, Zain, Leju Robot ve Huawei dahil olmak üzere dünyanın önde gelen operatörleri ve endüstri ortaklarıyla 5G-A ve yapay zeka buluşması konulu bir toplantı yapıldı. Katılımcılar yenilikçi teknolojiler, uygulamalar ve işbirliği fırsatlarını keşfederek iş büyümesi için yeni fırsatların kilidini açmayı hedefliyor.

GTI holding the global recruitment ceremony

5G-A×AI Geliştirme Programı üzerine inşa edilen GTI Akıllı RAN, Yapay Zeka Her Yerde Projesi iki ana amaca hizmet ediyor. Proje ilk olarak, akıllı işletme ve bakım, ağ optimizasyonu, enerji tasarrufu ve deneyim monetizasyonu sağlamak için 5G-A ağları ve yapay zekayı birleştirecek ve böylece küresel operatörlerin ağ verimliliklerini artırmalarına yardımcı olacak. İkinci olarak, yapay zekayı çeşitli endüstrilere entegre ederek, yapay zeka hizmetlerini daha iyi desteklemek için ağ kapasitesini yükselterek ve endüstri pilot kriterlerinin ve yüksek değerli kullanım örneklerinin inovasyonunu teşvik ederek mobil yapay zeka endüstrisinin gelişimini hızlandıracak.

5G'nin ticari olarak benimsenmesinden bu yana, dünya çapında 1,87 milyar 5G kullanıcısına hizmet veren yaklaşık 5,94 milyon 5G baz istasyonu konuşlandırıldı. 5G'nin gelişmiş ve güçlendirilmiş hali olarak 5G-A da ticari kullanıma girerek bireyler, aileler ve sektörler için yeni bir değer yaratıyor. Üretken yapay zeka teknolojileri olgunlaşıyor ve akıllı uygulamaların ve çoklu etkileşimlerin gelişimini daha da ileriye taşımak için 5G-A ile giderek daha fazla birleştiriliyor. Bu birleşmeden en iyi şekilde yararlanmak için GTI, yenilikçi uygulamaları keşfetme, yeni iş değeri yaratma ve mobil yapay zeka endüstrisinin gelişimini hızlandırma vizyonuyla bu yıl Mayıs ayında 5G-A×AI Geliştirme Programı'nı başlattı.

Program, başlangıcından bu yana Asya, Amerika (Kuzey ve Güney) ve Avrupa'dan 20'den fazla operatör ve ortaktan oluşan ilk üyeleriyle geniş bir destek kazandı. Bu üyeler birlikte aktif bir şekilde önemli işlerde yer alarak açık laboratuvarlar kurma, açık işbirliğine dayalı inovasyon topluluğu oluşturma ve 5G-A×AI entegrasyonuyla ilgili yenilikçi kullanım örneklerini keşfetme konusunda önemli ilerleme kaydetti.

Program, RAN için yapay zeka ve yapay zeka için RAN merkezli 5G-A×AI entegrasyon inovasyonu için temel ortamlar, ekipman olanakları, endüstri uygulama senaryoları ve diğer kaynakları sağlamak üzere dört açık laboratuvar kurdu ve halen işletiyor.

GTI ve GSMA Foundry, açık işbirliğine dayalı inovasyon topluluğunu teşvik etmek için bu yılın Eylül ayında 5G-A ve yapay zeka entegrasyonundaki temel engelleri hedefleyen ve yeni işbirliği fırsatlarını ateşleyen ilk "Zorluklar" grubunu başlattı.

Program günlük yaşam, ağır sanayi, enerji, ulaşım ve kent yönetimi gibi senaryolarda yüksek değerli dijital ve akıllı kullanım örneklerini araştırıyor. 5G-A ve yapay zeka entegrasyonundaki başarı hikayelerinden yola çıkarak değer yaratma ve monetizasyon için referans olabilecek tekrarlanabilir iş modeli şablonları geliştiriyor.

2011 yılında kurulan GTI, küresel mobil iletişim alanında etkili bir uluslararası işbirliği platformu haline geldi ve 146 operatör üyesi ve 262 endüstri ortağı üyeye ulaştı. GTI, ileriye dönük olarak, teknoloji, iş dünyası ve ekosistemde 5G-A ve yapay zekanın entegre inovasyonunu teşvik etmeye devam edecek. Bu, ekonomilerin ve toplumların dijital ve akıllı dönüşümünü destekleyecek, yeni gelir fırsatlarını ortaya çıkaracak ve sektörün büyümesini teşvik edecek.

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