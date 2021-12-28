Guide Sensmart представит первые тепловизионные камеры с автофокусировкой для смартфонов

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Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd

Dec 28, 2021, 08:44 ET

Guide Sensmart представит первые в мире тепловизионные камеры с автофокусировкой для смартфонов на CES 2022 с серией MobIR2 

УХАНЬ (Китай), 28 декабря 2021 г. /PRNewswire/-- Ведущий китайский поставщик инфракрасных тепловизионных продуктов и технологий в очередной раз выступает в роли первопроходца, выпуская новые тепловизионные камеры с автофокусировкой серии MobIR 2 потребительского класса, предназначенные для смартфонов. Эта продукция будет представлена на предстоящей выставке потребительской электроники (CES), которая пройдет с 5 по 8 января 2022 года.

MobIR 2T/2S Thermal camera for smartphone
MobIR 2T/2S Thermal camera for smartphone
USA CES 2022
USA CES 2022
MobIR 2T/2S Thermal camera for smartphone USA CES 2022

Серия MobIR 2 включает в себя первый в мире встроенный инфракрасный модуль автофокусировки с технологией WLP, позволяющий камерам быстро фокусироваться на объектах для формирования четких тепловизионных изображений.

Модели серии MobIR 2, характеризующиеся высоким КПД и универсальностью, идеально подходят для повседневного использования благодаря дополнительным функциям ночного видения и измерения температуры. Бесконтактное измерение температуры обеспечивает точное считывание в большинстве ситуаций, а эффективная дальность ночного видения составляет до 100 метров. Кроме того, пользователи могут применять такие камеры для проверки состояния домов, в качестве уличных приборов ночного видения и в других целях.

Серия MobIR 2 включает в себя модели MobIR 2T и MobIR 2S. MobIR 2T оснащается объективом с фокусным расстоянием 3,2 мм, может использоваться в двухкадровых режимах с измерением температуры как человеческого тела, так и в промышленном температурном диапазоне. По своей точности (±2°C) она сопоставима с инструментальными средствами испытаний промышленного класса. Что касается модели MobIR 2S, то она оснащается 7-миллиметровым объективом и способна работать в режиме ночного видения с радиусом действия до 100 метров с измерением в промышленном температурном диапазоне.

Недорогие и высокоэффективные модели универсальной серии MobIR 2 от Guide Sensmart могут удовлетворять нужды потребителей в различных сценариях использования и имеют хорошие возможности стать незаменимым инструментом для повседневного использования в будущем.

Заинтересованные потребители могут ознакомиться с серией MobIR 2 в действии на стенде №15995 выставки CES 2022 в Лас-Вегасе, а модели MobIR 2T и MobIR 2S можно приобрести через платформу Alibaba.

Информация о компании Guide Sensmart 

Guide Sensmart — дочерняя компания Guide Infrared (SZ.002414) — ведущего в мире производителя инфракрасных тепловизионных систем. Имея более чем 20-летний опыт работы в сфере инфракрасной техники и потенциал для массового производства, компания Guide Sensmart разрабатывает и поставляет высококачественную и доступную по стоимости тепловизионную продукцию по всему миру в крупномасштабных объемах, ставя своей целью сделать тепловидение полезным для общества. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.guideir.com

Контакты для прессы 

[email protected] 
+86 13207192755

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1716137/image_1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1716138/image_2.jpg

SOURCE Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd

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