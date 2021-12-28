Guide Sensmart представит первые тепловизионные камеры с автофокусировкой для смартфонов

Серия MobIR 2 включает в себя первый в мире встроенный инфракрасный модуль автофокусировки с технологией WLP, позволяющий камерам быстро фокусироваться на объектах для формирования четких тепловизионных изображений.

Модели серии MobIR 2, характеризующиеся высоким КПД и универсальностью, идеально подходят для повседневного использования благодаря дополнительным функциям ночного видения и измерения температуры. Бесконтактное измерение температуры обеспечивает точное считывание в большинстве ситуаций, а эффективная дальность ночного видения составляет до 100 метров. Кроме того, пользователи могут применять такие камеры для проверки состояния домов, в качестве уличных приборов ночного видения и в других целях.

Серия MobIR 2 включает в себя модели MobIR 2T и MobIR 2S. MobIR 2T оснащается объективом с фокусным расстоянием 3,2 мм, может использоваться в двухкадровых режимах с измерением температуры как человеческого тела, так и в промышленном температурном диапазоне. По своей точности (±2°C) она сопоставима с инструментальными средствами испытаний промышленного класса. Что касается модели MobIR 2S, то она оснащается 7-миллиметровым объективом и способна работать в режиме ночного видения с радиусом действия до 100 метров с измерением в промышленном температурном диапазоне.

Недорогие и высокоэффективные модели универсальной серии MobIR 2 от Guide Sensmart могут удовлетворять нужды потребителей в различных сценариях использования и имеют хорошие возможности стать незаменимым инструментом для повседневного использования в будущем.

Заинтересованные потребители могут ознакомиться с серией MobIR 2 в действии на стенде №15995 выставки CES 2022 в Лас-Вегасе, а модели MobIR 2T и MobIR 2S можно приобрести через платформу Alibaba.

Информация о компании Guide Sensmart

Guide Sensmart — дочерняя компания Guide Infrared (SZ.002414) — ведущего в мире производителя инфракрасных тепловизионных систем. Имея более чем 20-летний опыт работы в сфере инфракрасной техники и потенциал для массового производства, компания Guide Sensmart разрабатывает и поставляет высококачественную и доступную по стоимости тепловизионную продукцию по всему миру в крупномасштабных объемах, ставя своей целью сделать тепловидение полезным для общества. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.guideir.com

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SOURCE Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd