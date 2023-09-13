Güvenlik Açığının Kapatılması: WATCHIT'in Akıllı Sistemi, Son Trajedilerin Ardından Eğlence Amaçlı Tekne Güvenliğinde Yeni Standartlarla Hızlanıyor

Deniz güvenliği girişimi, tekne operatörlerine proaktif güvenlik önlemleri sunmak için gelişmiş algoritmalarını entegre ederek deniz güvenliği standartlarında çok önemli bir değişimin sinyalini veriyor

İSTANBUL, 13 Eylül 2023 /PRNewswire/ -- Maritime AI güvenlik çözümlerinde lider olan WATCHIT, Pegasus Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'nın da dahil olduğu son tekne kazasıyla örneklenen, denizcilik ve havacılık sektörleri arasındaki göze çarpan güvenlik eşitsizliğine dikkat çekiyor. WATCHIT'in yenilikçi güvenlik sistemi, benzer olayları önlemek ve hayatları korumak için gelişmiş algoritmaları ve patentli koruma yeteneklerini entegre ederek bu güvenlik açığını kapatmayı amaçlamaktadır.

Gelişmiş Deniz Güvenliğine Yönelik Ciddi İhtiyaç

Closing the Safety Gap: WATCHIT's Smart System Steps Up with New Standards in Recreational Boating Safety following Recent Tragedies

Havacılık endüstrisinden figürlerin yer aldığı son Ege Denizi trajedisi, modası geçmiş deniz güvenlik sistemlerine ve gerçekleşmemesi gereken talihsiz bir kazaya daha ışık tutuyor.

2022 Eğlence Amaçlı Teknecilik İstatistikleri raporuna göre, ABD Sahil Güvenliği 636 ölümle sonuçlanan 4.040 kaza saydı ve bu da havacılık endüstrisinin etkileyici güvenlik sicili ile endişe verici bir tezat oluşturduğuna işaret ediyor.

İnsan Hatasını Önlemek İçin İleri Teknolojinin Uygulanması

EMSA'nın (European Maritime Safety Agency) ortaya koyduğu üzere deniz kazalarının 81,1%'i insan hatasından oluşuyor. WATCHIT, bu değişkeni en aza indirmek için özel patentli teknolojiden ve gelişmiş algoritmalardan yararlanarak gerçek zamanlı veri analizi ve dinamik uyarı bölgeleri sunarak yanlış alarmları ve insan kaynaklı kazaları azaltır.

WATCHIT'in Benzersiz Denizcilik Özellikleri

WATCHIT'in akıllı güvenlik sistemi sürekli olarak operatör, gemi ve çevre hakkında bilgi edinmektedir. Teknoloji, bireysel tekne özelliklerine göre uyarlanmış navigasyon alanlarını tarayarak gerçek zamanlı kritik eylem uyarıları ve motor komutları sağlar. Yetenekleri sürekli olarak güncellenerek teknecilik topluluğunun güvenlik açısından bir adım önde olmasını sağlar.

WATCHIT'in sistemini benimsemek üç kat fayda sağlar:

Gemi hasarını azaltır, böylece para tasarrufu sağlar.

Kazaları önleyerek çevreyi korur.

Çarpışmaları ve diğer deniz olaylarını önleyerek potansiyel olarak hayat kurtarır.

Bu trajik olay üzerinde düşündüğümüzde, denizcilik dünyasının gelişmesi ve su üzerinde yapılan her yolculuğun sadece bir keyif değil aynı zamanda herkes için güvenli olmasını sağlaması gerektiği bize net bir şekilde hatırlatılıyor.

Rahatsız edici olan şey, bu tür trajedilerin halihazırda parmaklarımızın ucunda olan teknolojiyle kolayca önlenebileceğidir – havacılık ve otomotiv gibi diğer sektörlerin onsuz çalışmayı hayal bile edemeyeceği bir teknoloji.

Haberlerde bu trajedilere tanık olmak sıradan bir olay olmamalı. Durması gerekiyor. Gücümüz ve teknolojimiz var ve şimdi her zamankinden daha basit ve uygulanması daha uygun fiyatlı.

Eğlence amaçlı teknecilik güvenliğinde yeni bir standart oluşturmanın ŞİMDİ zamanı.

WATCHIT Hakkında

Eski donanma İsrailli komutanları tarafından, gerçek bir ihtiyacın farkına varılarak, su güvenliğinde devrim yaratmayı amaçladı. WATCHIT akıllı uyarı sistemi, yapay zeka ve gelişmiş algoritmalar kullanarak teknenin mevcut sensörleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Kaptanların kazaları önlemek için gerçek zamanlı akıllı uyarılar almasını sağlar; örneğin: Geminin Karaya Oturması, Gemiden Gemiye Çarpışma, Sıkışık Suda Seyir ve Engel Çarpışmaları.

Vizyonumuz eğlence amaçlı tekne güvenliğinde yeni bir standart oluşturmaktır. Gemi ve çevresel hasarı azaltın. Ve en önemlisi hayat kurtarıyoruz.

Ziyaret edin: https://watchit.ai/ Veya iletişime geçin: [email protected]

İLETİŞİM:

Limor Reznik

WATCHIT

[email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=vErUy9qD-ps

SOURCE WATCHIT