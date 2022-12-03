GWM рассказала о новейшей глобальной стратегии на Зарубежной конференции 2022 года

БАОДИН (Китай), 4 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- 2 декабря компания GWM провела свою зарубежную конференцию 2022 года под названием ONE GWM • LIGHT THE WORLD в Бангкоке, Таиланд. Компания GWM рассказала о создании глобального бренда и ассортимента продукции, а также о стратегии своего бренда.

В мероприятии приняли участие более 200 дистрибьюторов из более чем 50 стран и регионов, включая Австралию, страны Персидского залива и АСЕАН.

GWM Holds 2022 Overseas Conference, Revealing Latest Global Strategy

Му Фэн (Mu Feng), президент GWM, объявил глобальным партнерам о новой стратегии бренда, которая заключается в том, чтобы развивать кластерные каналы и крупный глобальный единый продукт вокруг концепции «ONE GWM». В то же время компания увеличит инвестиции в исследования и разработки на основе своей экосистемы, чтобы ускорить превращение бренда в глобальную компанию интеллектуальных технологий и построить всемирную сеть научно-исследовательских центров.

Компания GWM продолжала экспансию на зарубежные рынки даже во время вспышек пандемии и нехватки чипов. В октябре 2022 года общий объем ее зарубежных продаж превысил 20 000 автомобилей, увеличившись на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с января по октябрь совокупный объем продаж компании GWM превысил 130 000 автомобилей, увеличившись на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что говорит о растущей глобализации бренда.

Компания GWM уже представила на мировом рынке ряд автомобилей, работающих на новых источниках энергии, доказывая свои лидирующие позиции в сфере интеллектуальных транспортных средств на новых источниках энергии и укрепляя глобальное влияние новых экологичных моделей компании GWM. Наметив курс на будущие разработки моделей на новых источниках энергии, компания также выпустит передовые интеллектуальные продукты на новых источниках энергии, чтобы удовлетворить спрос пользователей на мировом рынке на экологичные средства передвижения.

Глубоко понимая потребительский спрос, компания GWM планирует повысить удовлетворенность пользователей по всему миру за счет инноваций в категориях продукции и маркетинге. По словам вице-президента компании GWM Паркера Ши (Parker Shi), бренд намеревается больше инвестировать в такие мероприятия, как карнавалы фанатов, фестивали покупок автомобилей и маркетинг на основе спортивных игр, наряду с выпуском на рынки различных категорий десятков автомобилей своих пяти основных суббрендов, а именно HAVAL, TANK, PICKUP, WEY и ORA. Тем самым компания GWM надеется повысить привлекательность своей продукции для большего числа потенциальных покупателей.

На мероприятии представитель компании GWM Thailand поделился опытом успешной работы местного филиала. Его уникальная операционная модель, сочетающая возможности поиска информации в сети и получения ее на месте, а также услуга доставки «от двери до двери» облегчают процесс покупки автомобилей. Новый экологический метод, лежащий в основе деятельности этого филиала, стал моделью для успешной работы компании GWM на зарубежных рынках.

Опираясь на передовые технологии, компания GWM будет наращивать темпы зарубежной экспансии, всесторонне продвигая свои продукты, технологии и услуги по всем производственным цепочкам для выхода на зарубежные рынки. По мере роста глобального влияния бренда он сможет удовлетворять спрос пользователей по всему миру благодаря глобальной сети дистрибьюторов.

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