GWM проводит глобальную конференцию 2023 года с партнерами в Шанхае

БАОДИН, Китай, 19 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- 19 апреля компания GWM провела глобальную конференцию 2023 года на тему "НОВАЯ GWM НОВАЯ ЭНЕРГИЯ", в которой приняли участие более 260 представителей дистрибьюторов из более чем 60 стран и регионов.

Президент компании GWM Му Фенг (Mu Feng) подробно рассказал участникам о глобальном расширении GWM, Forest Ecosystem и будущем стратегическом планировании новой энергетики.

GWM Holds 2023 Global Conference with Partners in Shanghai

Му Фенг заявил, что компания GWM выпустила для мира декларацию о новой энергетике, а именно: GWM интеллектуальные новые источники энергии, более экологичные, более продвинутые и безопасные. В будущем, основываясь на Forest Ecosystem, компания GWM примет модель "ONE GWM" и глобальную стратегию создания единой крупной продукции для осуществления целевого дифференцированного планирования на мировом рынке и сотрудничества с партнерами по всему миру для создания новых более качественных энергетических продуктов для клиентов.

На конференции, компания GWM провела торжественную церемонию награждения дистрибьюторов, сотрудничавших с GWM в целях расширения рынка. Паркер Ши (Parker Shi), вице-президент и руководитель международного рынка GWM, вручил почетные награды партнерам-дистрибьюторам, добившимся выдающихся успехов. Перед церемонией компания GWM также провела Церемонию подписания контракта с глобальными бизнес-партнерами и установила партнерские отношения с десятками новых дистрибьюторов на мировых рынках.

GWM также пригласила сотни представителей дистрибьюторов посетить фабрику и научно-исследовательскую лабораторию накануне конференции, а также принять участие в пресс-конференции GWM в Auto Shanghai, которая дает дистрибьюторам более полное представление о Forest Ecosystem. Дистрибьюторы выразили свое признание превосходного уровня GWM в сфере автомобилестроения и интеллектуальных продуктов, работающих на новых источниках энергии.

Новый партнер-дистрибьютор сказал: "Посещение GWM дало мне представление об их превосходных новых энергетических решениях, и я надеюсь как можно скорее представить новые энергетические автомобили большему количеству местных клиентов.".

Дистрибьюторы из Австралии, Южно-Африканской Республики и Бразилии оптимистично оценивают будущие рыночные показатели компании GWM. Представители дистрибьюторов убеждены в том, что превосходное качество, роскошные характеристики и преимущества новой энергетики GWM пользуются признанием потребителей и завоевывает хорошую репутацию. Сотрудничество с GWM станет важным шагом на пути к лучшему будущему.

В настоящее время GWM непрерывно расширяет свой глобальный объем продаж и структуру рынка. В 2022 году, объем зарубежных продаж GWM превысил 170 000 единиц, в годовом исчислении увеличившись на 21,28%, что достигло рекордного показателя. С момента экспорта в 1997 году у GWM было более 700 зарубежных каналов продаж, охватывающих более 170 стран и регионов по всему миру, с общим объемом продаж более одного миллиона автомобилей.

В будущем GWM будет способствовать внедрению за рубежом всей производственной цепочки, включая продукты, технологии и услуги. GWM также рассчитывает укрепить Forest Ecosystem для достижения взаимовыгодного результата для всех и совместно с глобальными партнерами-дистрибьюторами продвигать трансформацию глобальной новой энергетической стратегии GWM.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2058181/GWM_Holds_2023_Global_Conference_with_Partners_in_Shanghai.jpg

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