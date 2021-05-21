GWM POER завоевывает симпатии и успешно продается благодаря устойчивости своего качества

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GWM

May 21, 2021, 08:35 ET

БАОДИН (Китай), 21 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- В последнее время автомобиль GWM POER, являющийся одной из наиболее востребованных моделей марки GWM, появляется в одном за другим регионах мира, достигнув в апреле нового рекорда по объему продаж. По данным VFACTS, в Австралии и Новой Зеландии на долю GWM POER приходилось 3% от общего ежемесячного объема рыночных продаж, при этом рост продаж составил 50% по сравнению с предыдущим месяцем, в результате чего модель вышла на 8-е место в целом и стала лидером продаж китайских пикапов в Австралии; кроме того, в Новой Зеландии она вошла в десятку лидеров с достигнутым в апреле приростом 186% в годовом исчислении.

GWM POER wins both word of mouth and sales with stunning product strength
GWM POER wins both word of mouth and sales with stunning product strength

Модель GWM POER не только имеет быстрорастущие показатели продаж на рынке, но и удостоилась множества наград на конкурсах, проводимых авторитетными СМИ, всего за несколько месяцев с момента своего появления. В течение месяца после появления в Чили GWM POER завоевывает самую ценную награду в чилийской автомобильной отрасли — «Лучший пикап года». Недавно GWM POER участвовала в ежегодном отборе моделей, проводимом авторитетным австралийским изданием Autocar, и получила награду как «Лучшая модель года» в категории «пикапы» по итогам состязания с мировыми производителями пикапов. Модель получила высокую оценку со стороны многих австралийских СМИ. Например, Autocar охарактеризовал GWM POER как «оптимальный вариант многофункционального пикапа» с «изумительными впечатлениями от вождения»; издание Cars Guide высоко оценило то, что «мощность GWM POER уже превысила мощность первоклассной продукции конкурентов», а Carsales даже напрямую сравнил GWM POER с гигантом рынка Ford Ranger, заявив при этом, что «GWM POER основательно отличается от других китайских аналогов и круто изменит конъюнктуру австралийского рынка пикапов».

Причина, по которой GWM POER пользуется популярностью у многих потребителей в Австралии, Новой Зеландии и других сакраментальных местах, где пикапы являются частью культуры, и становится одной из популярнейших моделей во всем мире, заключается в том, что эта модель имеет величественный и в то же время изысканный внешний вид при внутренней отделке, выполненной из материалов, используемых в салонах категории SUV, благодаря чему она становится элитной и фешенебельной. Тяговое усилие автомобиля составляет 3,5 т, что является лучшим показателем для этого класса и проявлением высоких ходовых качеств в условиях бездорожья. Этот автомобиль, оснащенный 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и высокомощным двигателем, развивающим мощность до 120 кВт и крутящий момент до 400 Н·м, отличается надежностью работы и плавностью хода. Кроме того, он имеет эксклюзивную возможность многоязычного распознавания речи и функцию беспроводной зарядки мобильных устройств, обладая при этом такими ценными свойствами, как адаптивный круиз-контроль, умный салон и автоматическое вождение на уровне L2, что обеспечивает безопасность и простоту эксплуатации и повышенное удобство вождения.

По словам руководителя международного отдела проектирования компании GWM Эндрю Коллинсона (Andrew Collinson), «эта модель делает китайские пикапы популярными во всем мире». В перспективе компания GWM продолжит наращивать усилия по таким направлениям, как внешний дизайн, эксплуатационные качества, комплектация, интеллект и безопасность, в целях создания продукции, пользующейся широким признанием пользователей по всему миру, и укрепления своих позиций на мировом рынке.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1514893/GWM_POER_wins_both_word_of_mouth_and_sales_with_stunning_product_strength.jpg  

SOURCE GWM

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