GWM POER завоевывает симпатии и успешно продается благодаря устойчивости своего качества

Модель GWM POER не только имеет быстрорастущие показатели продаж на рынке, но и удостоилась множества наград на конкурсах, проводимых авторитетными СМИ, всего за несколько месяцев с момента своего появления. В течение месяца после появления в Чили GWM POER завоевывает самую ценную награду в чилийской автомобильной отрасли — «Лучший пикап года». Недавно GWM POER участвовала в ежегодном отборе моделей, проводимом авторитетным австралийским изданием Autocar, и получила награду как «Лучшая модель года» в категории «пикапы» по итогам состязания с мировыми производителями пикапов. Модель получила высокую оценку со стороны многих австралийских СМИ. Например, Autocar охарактеризовал GWM POER как «оптимальный вариант многофункционального пикапа» с «изумительными впечатлениями от вождения»; издание Cars Guide высоко оценило то, что «мощность GWM POER уже превысила мощность первоклассной продукции конкурентов», а Carsales даже напрямую сравнил GWM POER с гигантом рынка Ford Ranger, заявив при этом, что «GWM POER основательно отличается от других китайских аналогов и круто изменит конъюнктуру австралийского рынка пикапов».

Причина, по которой GWM POER пользуется популярностью у многих потребителей в Австралии, Новой Зеландии и других сакраментальных местах, где пикапы являются частью культуры, и становится одной из популярнейших моделей во всем мире, заключается в том, что эта модель имеет величественный и в то же время изысканный внешний вид при внутренней отделке, выполненной из материалов, используемых в салонах категории SUV, благодаря чему она становится элитной и фешенебельной. Тяговое усилие автомобиля составляет 3,5 т, что является лучшим показателем для этого класса и проявлением высоких ходовых качеств в условиях бездорожья. Этот автомобиль, оснащенный 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и высокомощным двигателем, развивающим мощность до 120 кВт и крутящий момент до 400 Н·м, отличается надежностью работы и плавностью хода. Кроме того, он имеет эксклюзивную возможность многоязычного распознавания речи и функцию беспроводной зарядки мобильных устройств, обладая при этом такими ценными свойствами, как адаптивный круиз-контроль, умный салон и автоматическое вождение на уровне L2, что обеспечивает безопасность и простоту эксплуатации и повышенное удобство вождения.

По словам руководителя международного отдела проектирования компании GWM Эндрю Коллинсона (Andrew Collinson), «эта модель делает китайские пикапы популярными во всем мире». В перспективе компания GWM продолжит наращивать усилия по таким направлениям, как внешний дизайн, эксплуатационные качества, комплектация, интеллект и безопасность, в целях создания продукции, пользующейся широким признанием пользователей по всему миру, и укрепления своих позиций на мировом рынке.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1514893/GWM_POER_wins_both_word_of_mouth_and_sales_with_stunning_product_strength.jpg

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