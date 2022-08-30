GWM представила на автосалоне в Чэнду 2022 года модели автомобилей на новых энергоносителях

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GWM

Aug 30, 2022, 10:43 ET

Новая энергетика развивается полным ходом: компания GWM представила на автосалоне в Чэнду 2022 года несколько моделей автомобилей на новых энергоносителях

БАОДИН (Китай), 30 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- 26 августа компания GWM представила шесть своих брендов на автосалоне Chengdu Motor Show 2022 года в Чэнду, которые стали одними из наиболее популярных.

Компания GWM представила несколько привлекательных моделей автомобилей на новых энергоносителях представителям СМИ и посетителям в нескольких выставочных залах. Гибридные электромобили были представлены брендами HAVAL, TANK и WEY, которые входят в линейку гибридных продуктов компании GWM.

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New Energy Strategy in Full Swing, GWM Unveils Multiple New Energy Models at Chengdu Motor Show 2022
New Energy Strategy in Full Swing, GWM Unveils Multiple New Energy Models at Chengdu Motor Show 2022

Два других бренда полностью электрических автомобилей — ORA и SAR — также оказались в центре внимания благодаря инновационным интерактивным формам и разнообразию стилей.

«Компания GWM, первопроходец среди традиционных автомобильных компаний, перешедших к электрификации и интеллектуализации, настаивает на ускорении перехода к новой энергетике»‎, — написало ведущее китайское новостное издание NetEase.

Бренд HAVAL позиционируется как «эксперт по внедорожникам на новых энергоносителях», а все его модели, такие как H6-HEV, H6-PHEV и H-DOG, представленные в Павильоне 1, являются автомобилями на новых энергоносителях. В частности, на автошоу состоялась мировая премьера нового электрического гибридного внедорожника марки HAVAL H-DOG, оснащенного силовым агрегатом 1.5T+DHT-PHEV с общим крутящим моментом 530N•м и общей мощностью 240 кВт. Он предлагает пользователям невероятные возможности в сочетании с удобным салоном.

В настоящее время бренд HAVAL уже достаточно продвинулся по пути развития новой энергетики, выпустив несколько гибридных внедорожников, способных удовлетворить потребности различных покупателей на мировом рынке в экологически чистом транспорте.

Бренд TANK также представил на стенде в Павильоне 8 две модели на новых энергоносителях: TANK300 HEV и TANK500 PHEV. Эти две модели могут предложить надежное и стабильное вождение в условиях бездорожья в сочетании с мощным мотором, работающим на новых энергоносителях. Это позволит клиентам с комфортом ездить по бездорожью на экологичном двигателе.

Затем бренд WEY представил модели Coffee 01, Latte DHT-PHEV (для китайского рынка) и другие интеллектуальные модели автомобилей высокого класса на новых энергоносителях, которые задают новый тренд в области интеллектуального вождения. В частности, Coffee 01, первая модель бренда WEY, представленная в Европе, сразу же после ее выхода на европейский рынок привлекла внимание профессионалов отрасли и местных пользователей.

В настоящее время компания GWM разработала стратегию развития в области новой энергетики, направленную на несколько технологических маршрутов, таких как гибридные электромобили и чисто электрические автомобили, с целью ускорения развития в этой отрасли.

Компания также увеличила инвестиции в НИОКР и заявила, что к 2025 году GWM инвестирует в общей сложности 100 млрд юаней в разработку интеллектуальных технологий на новых энергоносителях для создания более экологичных, умных и безопасных продуктов для своих покупателей.

На Глобальной конференции по запуску стратегии на период до 2025 года компания GWM заявила, что к 2025 году доля ее автомобилей, работающих на новых энергоносителях, составит 80%.

Президент компании GWM Му Фэн (Mu Feng) заявил на конференции по стратегии развития новой энергетики бренда HAVAL: «Стратегия компании GWM в области новой энергетики развивается полным ходом».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1887648/New_Energy_Strategy_in_Full_Swing__GWM_Unveils_Multiple_New_Energy_Models_at_Chengdu_Motor_Show_2022.jpg

SOURCE GWM