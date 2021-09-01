GWM представит более 10 новинок для своих пяти брендов на автосалоне в Чэнду

В выставочной зоне HAVAL гости смогли познакомиться с HAVAL H6S, первым купе-кроссовером GWM на базе L.E.M.O.N. и платформе COIFS. Внешний вид внедорожника выполнен в форме акулы, а большая многоугольная решетка радиатора на передней панели визуально дополняет эффект мощи. Кузов в стиле фастбэк и приподнятый дизайн задних крыльев придают внедорожнику молодежный спортивный вид. Продуманный дизайн салона внедорожника с большим подвесным экраном, интеллектуальной полноцветной панелью приборов, технологией распознавания лиц и другими технологиями имеет футуристический вид. Модель идет в комплекте с бензиновым двигателем 2.0 T или платформой L.E.M.O.N. DHT на выбор. Предполагается, что этот умный автомобиль будет продаваться по всему миру. Еще один популярный автомобиль, HAVAL DAGOU, отличается строгим дизайном и продуманной конфигурацией, привлекая внимание за счет уникальных характеристик, превосходящих аналоги. За первый месяц продаж в Китае своих хозяев нашли 10 тысяч автомобилей. В этом году эта модель получила высокие оценки в местных СМИ на австралийском рынке. Это добавило уверенности компании GWM при выходе на мировой рынок.

Пятый по величине бренд компании TANK представил два шедевра — TANK 400 и TANK 500. TANK 400 — это внедорожник среднего и большого размера с механической коробкой передач, сочетающий в себе уникальный дизайн, характеристики и технологии. TANK 500 позиционируется как средне- и крупногабаритный роскошный внедорожник, выполненный в строгом дизайне и снабженный огромной хромированной решеткой радиатора и фарами неправильной формы с обеих сторон. В салоне установлена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, совмещенная с центральным сенсорным экраном и задним экраном управления, которые обеспечивают управление автомобилем на 360 градусов. Кроме того, модель снабжена супер-трансмиссией 3.0T V6+9AT с максимальной мощностью 260 кВт и максимальным крутящим моментом 500 Нм. Такие характеристики идеально подходят для езды по бездорожью.

Новинки были представлены и под брендом ORA. Среди них — первая модель ORA Balei Mao (название для китайского рынка). Внешний вид выполнен в стиле ретро с использованием классических элементов: тяжелые хромированные бамперы и двухцветные серебристо-белые колесные диски с широкими спицами. Помимо этого, бренд GWM POER провел 200-тысячную церемонию вручения автомобилей на площадке автосалона и представил внедорожный пикап Everest, шокировав публику его мощными характеристиками. На стенде WEY дебютировал первый автомобиль Macchiato, оснащенный интеллектуальной гибридной трансмиссией DHT и представляющий «новое поколение умных автомобилей в ретро-стиле».

Благодаря своим новинкам стенд GWM стал центром внимания посетителей. Компания GWM продолжит выпускать ориентированную на пользователей продукцию и делать свои автомобили еще удобнее.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1605441/GWM_Appears_at_24th_CDMS.jpg

SOURCE GWM