GWM представляет HAVAL DARGO в Южной Америке, пробуждая страсть к вождению

БАОДИН (Китай), 12 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания GWM недавно представила модель HAVAL DARGO в Чили и Перу в Южной Америке, предложив местным клиентам новейшие впечатления от вождения.

GWM HAVAL DARGO Unveiled in South America, Igniting Passion for Diversified Driving

Чтобы продемонстрировать местным жителям более реальное ощущение мощности этого автомобиля, GWM провела тест-драйв на дальнюю дистанцию для HAVAL DARGO в Чили. Тестируемые модели представляют собой полноприводную серию, сочетающую в себе элегантность городских внедорожников и ходовые характеристики внедорожников повышенной проходимости. Маршрут тест-драйва начинается с Пуэрто-Монт и заканчивается в Пуэрто-Варасе, проходя через Национальный парк Алерсе Андино и охватывая различные дорожные условия: как бездорожье, так и асфальтированные дороги.

Многосценарные мероприятия вдохновили на участие в тест-драйвах большое число водителей, и многие хорошо известные средства массовой информации дали положительные комментарии.

Крупнейший местный автомобильный сайт Chileautos прокомментировал это событие следующим образом: «Модель HAVAL представляет собой внедорожник, способный справляться как с городскими дорогами, так и с бездорожьем. HAVAL DARGO стремится покорить любителей приключений».

Во время тестирования HAVAL DARGO показывает хорошие результаты на бездорожье, что позволяет водителям-испытателям наслаждаться ездой по пересеченной местности. Повышенная проходимость этой модели расширяется за счет интеллектуальной полноприводной системы и дифференциальных замков с электронным управлением на задней оси. Система с полным приводом может рационально регулировать выходную мощность всех колес и работать с дифференциальными замками, чтобы в полной мере использовать сцепление каждого колеса с дорогой, помогая водителям-испытателям беспрепятственно преодолевать сложные дорожные условия.

Один из водителей-испытателей заявил следующее: «Вождение автомобиля HAVAL DARGO по горным дорогам значительно превзошло мои ожидания, сцепление и ходовые характеристики автомобиля превосходны. Он обеспечивает устойчивость на поворотах и комфортное вождение».

Кроме того, в ходе тест-драйва на дорогах с твердым покрытием эта модель обеспечивает впечатляющий комфорт. Тестируемые машины оснащены различными интеллектуальными устройствами, такими как адаптивный круиз-контроль (ACC) и средство удержания полосы движения (LKA). Эти конфигурации обеспечивают водителям-испытателям высокотехнологичный комфорт и удобство вождения. Например, ACC может точно определять расстояние до автомобиля спереди и автоматически регулировать скорость, делая вождение более мягким и удобным.

HAVAL DARGO сочетает в себе экстерьер внедорожника и высокотехнологичный салон, предлагая водителям-испытателям как суровый внешний вид, так и изысканные детали. Внутри модель имеет много места, где установлены переключатели и большой центральный экран управления, что повышает ощущение утонченности и комфорта.

«Уникальный стиль, изысканное оформление интерьера и богатые конфигурации интеллектуальных технологий просто завораживают, что делает эту модель превосходящей другие машины того же класса на рынке», — комментирует авторитетная чилийская газета La Tercera.

Согласно последним данным о продажах, опубликованным компанией GWM, в июле 2022 года HAVAL DARGO добился превосходных показателей продаж, его общемировой объем продаж вырос на 45,36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В скором времени GWM выпустит этот автомобиль на других рынках, включая страны Ближнего Востока, что обеспечит более широкий спектр возможностей для вождения.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1877182/image_1.jpg

SOURCE GWM