GWM представляет первую сверхвысокопроизводительную зарядную станцию G-Charge в Таиланде

Сверхвысокопроизводительная зарядная станция G-Charge — первая станция быстрой зарядки производства GWM с режимом зарядки постоянным током — имеет шесть разъемов. Эти разъемы оснащаются тремя зарядными блоками постоянного тока, каждый из которых имеет по два разъема CCS Type 2. Это означает, что она работает даже в том случае, если вам и пяти другим пользователям требуется одновременная зарядка.

Кроме того, сверхвысокопроизводительная зарядная станция G-Charge имеет достаточное пространство и энергию. Имея максимальную зарядную мощность 160 кВт, она может обеспечивать пользователям круглосуточную зарядку.

Следует отметить, что эта зарядная станция оснащается очень удобной для пользователя функцией управления зарядкой. С помощью приложения GWM пользователи могут быстро определять местоположение зарядных станций и бронировать периоды зарядки, оплачивать и использовать зарядку и т.д. Это не только экономит время пользователя, но и соответствует его плану поездки, что можно назвать высокоинтеллектуальным функционалом.

Установлено, что пользователи ORA GOOD CAT могут получать бесплатные услуги зарядки на станции G-Charge. Она позволяет заряжать модели 400 TECH и 400 PRO марки ORA GOOD CAT с 30 до 80% за 32 минуты, а модель 500 ULTRA — за 40 минут в том же диапазоне.

Согласно официальным источникам, 3 ноября GWM и PEA ENCOM International Company Limited заключили соглашение о сотрудничестве. Эта компания, специализирующаяся на развитии экологически чистой энергетики под руководством энергетической компании PEA в Таиланде, построила десятки зарядных станций для электромобилей. На этот раз она установила на зарядной станции G-Charge солнечную систему, что сделало ее одной из крупнейших общественных станций быстрой зарядки для электромобилей в Таиланде.

Помимо строительства зарядной инфраструктуры, компания GWM совершила ряд других прорывов в развитии новой энергетики. В качестве примера можно привести аккумуляторную технологию Dayu. Эта базовая технология, имеющая десятки патентов, охватывает подавление, изоляцию, охлаждение, остывание источников тепла и пр. и способна эффективно предотвращать взрывы аккумуляторных батарей из-за теплового разгона.

В августе действующий президент GWM Мэн Сянцзюнь (Meng Xiangjun) заявил на онлайн-конференции зарубежных дистрибьюторов 2021 года, что в течение следующих пяти лет компания GWM инвестирует 100 млрд юаней в НИОКР в области новой энергетики и интеллекта в целях создания более безопасной, экологически чистой и интеллектуальной продукции для пользователей по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1685912/GWM_Unveils_Its_First_G_Charge_Supercharging_Station_in_Thailand.jpg

SOURCE GWM