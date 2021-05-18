GWM проводит марафон на умном заводе для демонстрации своей научной привлекательности

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GWM

May 18, 2021, 07:06 ET

БАОДИН (Китай), 18 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- 16 мая по сигналу стартового пистолета в штаб-квартире GWM, расположенной в Вафандяньском индустриальном парке науки и техники в китайском городе Баодине, начался марафон 2021 Great Wall Motor Smart Factory Marathon. Будучи первым и единственным в мире марафоном, проводимым на заводе, он привлек к участию в данном состязании 5000 энтузиастов со всего мира.

GWM hosts marathon in the smart factory to show its scientific charm
GWM hosts marathon in the smart factory to show its scientific charm

В гонке под девизом "Free Running" («Свободный ход») трасса ведет к высокоскоростному кольцу высокотехнологичного умного завода компании GWM в Сюйшуе, а также к штамповочному, сварочному и сборочному цехам, где участникам состязания предлагается уникальная возможность пробежать марафон. Завод в Сюйшуе, суммарный объем капиталовложений в который составил более 30 млрд юаней, был введен в эксплуатацию в 2017 году. На заводе широко внедряются передовые информационные технологии, включая обработку больших данных и Интернет вещей. Большие, но гибкие роботы-манипуляторы и полностью автоматизированные интеллектуальные производственные линии служат примерами высокоэффективных промышленных технологий и производственного потенциала компании GWM. Что касается контроля качества, то уровень защиты от ошибок по всей линии достиг 100%, а уровень успешного прохождения комплексного контроля качества — 99,79%. Коробка передач 7DCT, производимая заводом в Сюйшуе, завоевала множество крупных международных наград, включая место в «Первой десятке трансмиссий мира» и «Премию за инновационный научно-технический проект» на Международном конгрессе автомобильной промышленности. Кроме того, компания GWM также первой внедрила в состязание сервисных роботов. Высокие технологии, в частности беспилотные транспортные средства, роботы для грузоперевозок с автосопровождением, интеллектуальные мобильные пункты снабжения и автомобильные регуляторы темпа, продемонстрировали участникам забега привлекательность интеллектуального производства в Китае.

Благодаря продвижению стратегии глобализации компания GWM построила интеллектуальные предприятия в России, Таиланде, Индии и других странах, а также сформировала глобальную производственную систему «12+5», включающую 12 крупных автопроизводственных баз с полным технологическим циклом и 5 сборочных предприятий, что позволило привнести в мир интеллектуальные технологии GWM. Помимо этого, для достижения цели, заключающейся в преобразовании в транснациональную компанию-разработчика технологий обеспечения мобильности, компания GWM запустила три передовые технологические платформы, а именно "L.E.M.O.N"," TANK "и "COFIS intelligence", охватывающие новые энергетические технологии и технологии автономного вождения, и стремится сделать автомобили интеллектуальным партнером в сфере передвижения.

Марафон "2021 Smart Factory Marathon" берет свое начало от предпринимательского духа компании GWM, призывающего «добиваться ежедневного прогресса». Данный подход превосходно сочетается с характером данного марафона. Компания GWM, имеющая более чем тридцатилетнюю историю, также проводит марафон в процессе развития, где она настойчиво движется вперед, никогда не отказываясь от реализации духовных и культурных концепций, поддерживающих ее новаторство, молодость души и энергичность. В перспективе компания GWM будет непрерывно развивать интеллектуальные технологии, обслуживать пользователей по всему миру с применением открытых и новаторских подходов и разрабатывать более качественную продукцию.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1511764/GWM_hosts_marathon_in_the_smart_factory_to_show_its_scientific_charm.jpg

SOURCE GWM

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