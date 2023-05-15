Habitat for Humanity запустила кампанию в поддержку людей из неформальных поселений

Организация Habitat for Humanity запустила кампанию Home Equals в поддержку людей, проживающих в неформальных поселениях по всему миру

АТЛАНТА, 15 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Организация Habitat for Humanity и наши партнеры по всему миру сегодня приступили к проведению пятилетней кампании под названием Home Equals, направленной на внесение изменений на местном, национальном и глобальном уровнях в целях расширения доступа к надлежащим жилищным условиям в неформальных поселениях.

As part of the Home Equals campaign, Habitat for Humanity is highlighting the innovative solutions coming from the more than 1 billion people living in informal settlements and seeking policy changes that level the playing field so they are able to access adequate housing and build a better future. Informal settlement in Manaus, Brazil - Credit: Habitat for Humanity International

Более 1 миллиарда человек во всем мире живут в трущобах и других неформальных поселениях, и данный показатель продолжает расти. Эти общины имеют весьма ограниченный доступ к таким базовым услугам, как наличие чистой воды, санузлов и электроэнергии. Люди, проживающие в неформальных поселениях, лишены прав на землю и собственность, поэтому часто опасаются выселения. Они сталкиваются с растущими угрозами, связанными с изменением климата, включая засухи и наводнения.

«Если говорить о местах, которые мы называем домом, то к людям, живущим в неформальных поселениях, просто не относятся как к равным, — заявил Джонатан Рекфорд (Jonathan Reckford), президент и генеральный директор организации Habitat for Humanity International. — Выступая за изменения в политике, наши партнеры в рамках кампании Home Equals будут расширять доступ к надлежащим жилищным условиям и поддерживать внедрение инновационных решений, поступающих от самих жителей неформальных поселений. Присоединяйтесь к нам для создания более справедливого мира. Потому что дом — это здоровье. Дом — это синоним надежности и безопасности. И дом — это возможность для создания лучшего будущего».

На глобальном уровне организация Habitat for Humanity призывает государства-члены «Большой семерки» — группу ведущих индустриальных стран, встреча которых состоится в эти выходные в Хиросиме, Япония — признать обеспеченность жильем в качестве важнейшего рычага прогресса в области развития, а также взять на себя обязательства по удовлетворению потребностей в жилье в неформальных поселениях в качестве способа продвижения приоритетов международного развития в таких областях, как экономический рост, здравоохранение и образование.

Согласно докладу, опубликованному сегодня в поддержку кампании Home Equals, экономические выгоды и преимущества для развития человеческого потенциала от улучшения жилищных условий в широких масштабах в неформальных поселениях будут существенными. В первом в своем роде докладе, подготовленном организацией Habitat for Humanity и нашим аналитическим партнером — Международным институтом окружающей среды и развития (IIED) — были смоделированы выгоды, которые будут получены от улучшения жилищных условий, с точки зрения экономического производства, доходов, здравоохранения и образования.

В докладе отмечается, что ВВП и доход на душу населения в некоторых странах увеличатся на целых 10,5%, и что ежегодно во всем мире будет спасаться более 730 000 человеческих жизней — это больше, чем число смертей, которые будут ежегодно предотвращаться за счет искоренения малярии. Согласно моделированию, в школу будет зачислено еще 41,6 миллиона детей. Это каждый шестой ребенок в мире, не посещающий школу.

«Обеспечение людям, проживающим в неформальных поселениях, доступа к надлежащим жилищным условиям, — это не просто правильное решение, — заявил Рекфорд. — Это умное решение».

Александр Апсан Фредиани (Alexandre Apsan Frediani), исследователь IIED и один из авторов доклада, заявил следующее: «Наши выводы показывают огромные выгоды в области здоровья, образования и дохода людей, если им обеспечить подходящие жилищные условия, доступ к базовым услугам, таким как системы водоснабжения и канализации, и отсутствие угрозы выселения или притеснений». И выгоды, смоделированные в докладе, скорее всего, недооценены. По словам Апсана Фредиани, не смотря на то, что исследователи не смогли дать количественную оценку, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что экологические и политические системы, а также системы здравоохранения совершенствуются во всех обществах, когда люди в неформальных поселениях получают доступ к лучшим жилищным условиям, что ведет к прогрессу как внутри, так и за пределами этих поселений. «Возникает эффект перелива, — заявил он, — потому что, когда люди в неформальных поселениях живут лучше, все живут лучше».

Кампания Home Equals уже проводится более чем в 35 странах мира. В Бразилии организация Habitat for Humanity и наши партнеры сотрудничают с новой администрацией в работе над программами жилищного строительства и городского развития, чтобы обеспечить жителям неформальных поселений доступ к базовым услугам, таким как водоснабжение и санузлы. Habitat for Humanity Malawi призывает к принятию законопроекта об управлении рисками стихийных бедствий для обеспечения строительства домов в стране, которые устойчивы к стихийным бедствиям в условиях изменения климата. Во Вьетнаме мы работаем с местными партнерами над политическими решениями в области устойчивого развития, которые позволят вьетнамским репатриантам из Камбоджи иметь безопасное жилье. А в Северной Македонии Habitat сотрудничает с общинами рома, чтобы обеспечить им право голоса в процессе принятия решений на муниципальном и национальном уровнях.

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/2073672/Habitat_for_Humanity_Video.mp4

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2073671/Manaus_Brazil.jpg

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SOURCE Habitat for Humanity International