Habitram lança o Virtual Building Experience (VBX) que promete revolucionar as experiências do cliente nos estandes de venda de empreendimentos

Incorporadora aposta na inovação mais uma vez e traz tecnologia pioneira para o lançamento da marca no bairro de Santa Cecília (SP)

SAO PAULO, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Aliando Metaverso e experiência do consumidor, a Habitram, incorporadora paulistana referência em inovação, apresenta o conceito inédito VBX - Virtual Building Experience. A sigla é a concepção de uma nova forma de experienciar os ambientes do empreendimento em que irá morar, antes mesmo dele estar pronto. A ideia surge como uma evolução do primeiro apartamento decorado no Metaverso, lançado pela empresa em abril deste ano.

"Ficamos impactados com o sucesso e os resultados do nosso projeto no Metaverso. De cliente a players do mercado, todos experienciaram e admiraram a revolução que apresentamos para o setor. Demos o pontapé inicial de uma transformação profunda que o mercado imobiliário deve viver nos próximos anos, migrando para um modelo inédito de venda de imóveis na planta", diz o Tony Shayo, sócio-fundador da Habitram.

A tecnologia VBX está disponível no lançamento da marca, o descolado empreendimento Blend, localizado no bairro de Santa Cecília. Quem visitar o estande de vendas terá a oportunidade única de vivenciar experiências físicas em ambiente 100% virtual, de forma segura, personalizada e imersiva. Usando óculos de realidade virtual, o futuro morador conseguirá observar detalhes e experimentar as sensações de estar dentro do empreendimento, olhando detalhe por detalhe e, até mesmo, tendo a sensação de estar dentro da piscina da área de lazer.

São novas vivências inusitadas e extremamente prazerosas, que abrirão a possibilidade de termos uma forma, ainda mais, palpável de sabermos como será a vida dentro do empreendimento. "O VBX leva o comprador a uma viagem no tempo e, por alguns momentos, ele se projeta para o futuro dentro do projeto que está escolhendo morar", explica Shayo.

"O VBX é mais uma quebra de paradigma entre incorporadoras e construtoras. Mas um modelo visionário, que pode até ser replicado por outros mercados e dar início a um movimento de avanço da experiencia do cliente dentro do Metaverso", diz Tony. Visionário, o empresário anunciou recentemente investimentos de R$ 5 milhões para desenvolver novos projetos com a tecnologia e já vislumbra empreendimentos Habitram no Metaverso. "Por que não pensar em vender os nossos projetos dentro do Metaverso? Estamos cada vez mais próximos dessa nova era do mercado imobiliário", comenta.

Sobre o Blend

Localizado em Santa Cecília, o morador do Blend estará em um endereço central, privilegiado, diversificado e desejado, ao lado das badaladas regiões de Higienópolis, Vila Buarque, Consolação, Pacaembu e Perdizes. A mobilidade é um outro diferencial do projeto. O empreendimento estará a menos de 350 metros de distância da estação Santa Cecília, linha vermelha do metrô. A região ainda abriga lojas, restaurantes, shoppings, edifícios comerciais, coworkings, hospitais, escolas, universidades, além de espaços de lazer e cultura, como museus, espaços de arte, estádios, teatros e SESCs.

Ideal para quem quer morar sozinho ou para casais, o projeto oferece 150 unidades de 1 dormitório, com 29 m² e 2 dormitórios, com 44 m². Ainda há a opção de studio com 24 m². O Blend é um projeto com torre única, guarita blindada, controle de acesso de pedestres, áreas comuns entregues decoradas e equipadas, co.spaces (conceito de espaços confortáveis e perfeitos para serem compartilhados), além de infraestrutura pronta para ar-condicionado em toda as unidades. Saiba mais no link: https://habitram.com.br/imoveis-a-venda/sao-paulo-sao-paulo/santa-cecilia/r-das-palmeiras/

Sobre a Habitram

Criada em 2012, por dois jovens empreendedores - Raymond e Tony Shayo -, a Habitram é uma incorporadora com DNA de inovação e atitudes visionárias. A proposta da incorporadora é criar soluções de moradia para uma sociedade que vive em transformação e que busca novas formas de se relacionar com o meio. O nome da marca traduz bem o propósito da empresa ao valorizar a habitação e, principalmente, os seus futuros habitantes, gerando projetos que somam excelência operacional a espaços singulares com os conceitos personalizados a cada empreendimento. A Habitram, ao completar 10 anos de uma história, já atingiu a cifra de R$ 700 milhões em VGV. O crescimento é muito representativo porque a empresa iniciou com um pequeno projeto de 8 casas em São Paulo. Saiba mais em https://habitram.com.br/

FONTE Habitram

