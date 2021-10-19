Haitai Solar запускает новый официальный сайт в рамках своей стратегии продвижения бренда

ШАНХАЙ, 19 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Haitai Solar (код акций: 835985) — высокотехнологичная компания, занимающаяся производством экологически чистой энергии — сегодня представила свой новый официальный сайт. Запуск этого сайта компанией Haitai Solar, признанной одним из 500 ведущих производителей новой энергии, знаменует собой ее очередной шаг на пути к расширению своего присутствия на мировом рынке.

Новый веб-сайт компании Haitai Solar, разработанный в соответствии с новейшими тенденциями развития цифровых технологий, отличается глубоким чувством композиции и элегантной современной концепцией. Каждая страница имеет анимированные фоновые рисунки и разнообразные изображения и видеоэлементы, хорошо сочетающиеся со способами восприятия информации пользователями в эпоху аудиовизуального взаимодействия. В то же время на сайте имеются графические символы, благодаря которым представленная информация становится более интерактивной и удобной для пользователей.

Обновленная главная страница на сайте компании Haitai Solar содержит увлекательное представление о ее бизнес-структуре и достижениях, обзорную информацию об основных продуктах серий Haitai-Taiji и Haitai-Taihe, демонстрацию коммунальных электростанций, коммерческих и промышленных объектов, а также кровельных объектов для жилых зданий и новостной блок с боковым меню просмотра, в котором представлены недавние статьи и исследования. Новый сайт Haitai Solar доступен не только на китайском и английском, но и на японском языке.

«Запуск нового официального сайта Haitai Solar является результатом ряда нововведений, сделанных командой с учетом опыта использования со стороны наших зарубежных клиентов. Мы надеемся, что этот новый дизайн позволит большему числу людей по всему миру проникнуться насыщенной системой характерных особенностей бренда Haitai Solar, а также познакомиться с огромным количеством предлагаемых нами высококачественных продуктов», — заявила вице-президент компании Haitai Solar Дианна Тао (Dianna Tao).

Компания Haitai Solar была основана в 2006 году в городе Таншане китайской провинции Хэбэй. С момента своего возникновения компания превратилась из OEM-производителя компонентов для солнечных батарей в независимый бренд гигаваттного уровня, входящий в число 500 ведущих компаний мира в сфере новой энергетики. По состоянию на 2021 год суммарная производственная мощность компании Haitai Solar составляет 8 ГВт, из которых 6,5 ГВт обеспечиваются отечественными предприятиями, а 1,5 ГВт — предприятием во Вьетнаме. Компания может производить модули серий 166, серии 182 и 210 с пластинами M6, M10 и G12, которые могут обеспечивать максимальную выходную мощность, достигающую 670 Вт.

Основываясь на убежденности в том, что «качество выливается в ценность», компания Haitai Solar создала высококачественное новое энергетическое предприятие с исчерпывающим набором продукции и высокоэффективными профессиональными решениями в области чистой энергетики. Придерживаясь критериев стандарта ISO 14001 и разработав экологически чистую интеллектуальную производственную систему, за период с 2015 по 2020 годы компания Haitai Solar сократила потребление электроэнергии на 59,7%, выбросы CO2 на 69,8% и потребление воды на 62,1%.

«С запуском нашего нового эстетичного сайта компания Haitai Solar вновь усовершенствовала стратегию продвижения бренда и сетевое взаимодействие с клиентами. Сосредоточив свое внимание на возобновляемых источниках энергии с использованием фотоэлектрических модулей в качестве ключевого направления работы, мы стремимся продвигать бренд Haitai Solar вперед и продолжим укреплять научно-техническое новаторство, что позволит поставлять надежные продукты, способные соответствовать будущим тенденциям, в то же время эффективно используя развитие отрасли для обеспечения конкурентоспособности с целью достижения долгосрочного успеха», — заявил председатель правления компании Haitai Solar Ван Юн (Wang Yong).

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.haitai-solar.com

Информация о компании Haitai Solar

Haitai Solar — высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на экологически чистой энергетике и состоящее из пяти подразделений: фотоэлектрические модули, коммунальные электростанции, опоры для солнечных батарей, системы накопления/хранения энергии и водородная энергетика. С момента своего основания в 2006 году компания стремится систематически повышать свою ценность для клиентов по всему миру и признана в качестве первоклассного производителя модулей по версии издания Bloomberg New Energy Finance. Компания Haitai Solar, общемировая производственная мощность которой составляет 8 ГВт, вошла в десятку ведущих компаний в сфере солнечной энергетики Китая по производственной мощности и объему поставок. Как поставщик интеллектуальных новых источников энергии, Haitai Solar продолжит стимулировать разработку новых энергоносителей за счет повышения качества и развития технологий с целью совершения революции в сфере экологически чистой энергетики.

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http://www.haitai-solar.com



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