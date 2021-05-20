Hamamatsu представляет первую в мире научную камеру, определяющую число фотонов

При количественной визуализации фотоэлектрический шум, создаваемый при преобразовании света в электрические сигналы, является исключительно важным фактором, определяющим нижний предел чувствительности камеры. Камера ORCA-Quest снижает этот фотоэлектрический шум до уровня ниже сигналов, генерируемых фотонами (частицами света), которые являются минимальной единицей света. Благодаря этому ORCA-Quest является первой в мире камерой, достигшей в двумерном режиме возможности измерения на уровне числа фотонов, а это означает, что она точно измеряет число фотонов для создания изображения.

Способность камеры ORCA-Quest определить число фотонов открывает новые возможности для широкого спектра областей. Например, ORCA-Quest точно фиксирует квантовое состояние путем количественной визуализации количества света от ионов и нейтральных атомов. Это делает ее перспективным средством для ускорения НИОКР по квантовым компьютерам и другим квантовым технологиям. Кроме того, благодаря своему широкому полю обзора, способному улавливать явления при сверхнизком уровне освещенности, камера ORCA-Quest, по всей вероятности, найдет применение в сферах астрономических исследований и медико-биологических наук.

Принцип действия камеры ORCA-Quest основан на новой высокоэффективной двумерной светочувствительной КМОП-матрице (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник), разработанной и изготавливаемой с использованием наших уникальных собственных технологий проектирования и производства. Эта КМОП-матрица обеспечивает превосходную производительность при невероятно низком уровне шумов (среднеквадратичное значение 0,27 электрона), большом количестве пикселей (4096 x 2304) и высоком разрешении, поддерживая при этом высокую скорость считывания. Другие ее функции включают подсветку структуры, размер пикселя 4,6 x 4,6 мкм, пониженная степень перекрестного наложения пикселей и подавление вариаций электрических характеристик каждого пикселя.

За более подробной информацией о камере ORCA-Quest, включая цены и сроки доставки, обращайтесь в компанию Hamamatsu Photonics Europe на ее сайте по адресу: https://www.hamamatsu.com.

Информация о компании Hamamatsu Photonics Europe

Hamamatsu Photonics Europe — европейское дочернее предприятие компании Hamamatsu Photonics K.K (Япония), являющейся одним из ведущих производителей устройств для генерации и измерения инфракрасного, видимого и ультрафиолетового излучения. К числу таких устройств относятся фотодиоды, кремниевые фотоумножители, фотоэлектронные умножители, источники света научного назначения, инфракрасные детекторы, светочувствительные матрицы, спектрометры и камеры. Материнская компания специализируется на развитии фотоэлектроники путем проведения обширных исследований. Результатом реализации таких принципов деятельности является выпуск самой современной продукции, используемой по всему миру в научных, промышленных и коммерческих целях.

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