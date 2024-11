Hanmi stellt neuartiges Medikament gegen Fettleibigkeit „HM17321" vor: ein Wendepunkt bei der Überwindung des GLP-1-bedingten Muskelabbaus

Fettabbau und Erhöhung der fettfreien Masse

Hanmi präsentiert drei bahnbrechende Erkenntnisse über neuartige Medikamente gegen Fettleibigkeit auf der ObesityWeek 2024

Hochwertiges Adipositas-Management durch Ansprechen des CRF2-Rezeptors: Verbesserter Fettabbau mit Zunahme der fettfreien Masse

Verbesserter Gewichtsverlust und Muskelerhalt mit HM15275 Kombinationstherapie

SEOUL, Südkorea, 7. November 2024 /PRNewswire/ -- Hanmi Pharm. Co. Ltd. hat vielversprechende Forschungsergebnisse für sein neuartiges Mittel gegen Fettleibigkeit, HM17321, bekannt gegeben. Dieses bahnbrechende Medikament steigert nicht nur den Fettabbau, sondern erhöht auch die Muskelmasse erheblich, was es zu einem potenziellen Durchbruch in der Adipositasbehandlung macht. HM17321 behebt eine wesentliche Einschränkung der derzeitigen GLP-1-basierten Therapien, die häufig zu Muskelverlust als Nebenwirkung einer deutlichen Gewichtsreduktion führen.

„HM17321 ist ein neuartiges Konzept für ein Medikament gegen Fettleibigkeit, das durch die Kombination von fortschrittlicher künstlicher Intelligenz und Strukturmodellierungstechnologie mit der innovativen Forschungs- und Entwicklungskompetenz von Hanmi entwickelt wurde", sagte Dr. In Young Choi, Leiter des Forschungs- und Entwicklungszentrums von Hanmi. „Es reduziert selektiv Fett und baut gleichzeitig Muskeln auf, wodurch ein neues Konzept für eine hochwertige Adipositasbehandlung geschaffen wird. Sowohl als Monotherapie als auch als Kombinationstherapie ist das Medikament vielversprechend, um die Wirksamkeit und Qualität der Gewichtsabnahme zu verbessern", fügte er hinzu. Als peptidbasierte Therapie soll HM17321 eine kostengünstigere Alternative zu muskelerhaltenden Medikamenten auf Antikörperbasis, wie z. B. gegen Myostatin gerichtete monoklonale Antikörper (mAbs), darstellen und gleichzeitig eine bessere Kompatibilität mit inkretinbasierten Adipositastherapien aufweisen.

Hanmi stellte seine neuesten Erkenntnisse auf der 2024 ObesityWeek vor, einer jährlichen Konferenz zum Thema Fettleibigkeit, die vom 3. bis 6. November in San Antonio, Texas, stattfand. Hanmi präsentierte zwei präklinische Studien im Posterformat, in denen die Vorteile der Doppelwirkung von HM17321 (Fettabbau und Muskelaufbau) und eine Entwicklungsstrategie, die sowohl quantitative als auch qualitative Verbesserungen beim Gewichtsverlust hervorhebt, unterstrichen wurden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen inkretinbasierten Medikamenten wirkt HM17321 auf den CRF2-Rezeptor (Corticotropin-Releasing Factor 2), um selektiv Fett abzubauen und gleichzeitig die Muskelmasse zu erhöhen. Dieser einzigartige Ansatz hebt es von bestehenden Therapien ab. Mit den derzeitigen GLP-1-basierten Adipositasmedikamenten lässt sich ein Gewichtsverlust von 15–20 % erzielen, doch bis zu 40 % dieses Verlusts können auf die Muskulatur entfallen, was mit einer Verringerung des Grundumsatzes und einem hohen Risiko einer schnellen Gewichtszunahme (Jo-Jo-Effekt) nach dem Absetzen einhergeht.

Hanmi berichtete auf der Konferenz, dass HM17321 in Tiermodellen eine Gewichtsabnahme erzielte, die mit Semaglutid, einer bekannten GLP-1-basierten Therapie, vergleichbar ist, jedoch mit dem zusätzlichen Vorteil einer erhöhten Magermasse und Muskelmasse. Diese Fähigkeit macht HM17321 zu einem First-in-Class-Medikament, das eine differenzierte Strategie für ein hochwertiges Gewichtsmanagement bietet, indem es sich auf den gleichzeitigen Fettabbau und Muskelaufbau konzentriert.

Zusätzlich zu HM17321 stellte Hanmi eine separate Studie über die kombinierte Anwendung von HM17321 mit HM15275, einem Medikament der nächsten Generation gegen Fettleibigkeit (LA-GLP/GIP/GCG), und Semaglutid vor. Die Kombinationstherapie führte im Vergleich zu den Monotherapien zu einer erheblichen Verringerung des Körpergewichts und der Fettmasse und verhinderte wirksam den Muskelabbau, der mit einer Behandlung zur Gewichtsreduktion einhergeht.

Diese Ergebnisse unterstreichen die Rolle von HM17321 bei der Verbesserung der Qualität der Gewichtsabnahme, indem es Fett reduziert, die Muskelmasse erhöht und die Muskelfunktion verbessert, wodurch es sowohl in der Monotherapie als auch in Kombinationstherapien von Vorteil ist.

Hanmi präsentierte außerdem nicht-klinische Folgedaten zu HM15275(LA-GLP-1/GIP/GCG), die zuvor auf der Konferenz der American Diabetes Association (ADA) vorgestellt wurden. Dieser neuartige Kandidat zur Bekämpfung von Fettleibigkeit hat nicht nur das Potenzial für eine Gewichtsabnahme von über 25 % bei minimalem Muskelverlust, sondern bietet auch therapeutische Vorteile bei Stoffwechselkrankheiten. Auf der ObesityWeek 2024 hob Hanmi den Wirkmechanismus von HM15275 hervor, der eine günstige Veränderung des metabolischen Phänotyps ermöglicht und den Energiestoffwechsel neben der Nahrungskontrolle verbessert. Diese Wirkungen machen deutlich, wie sich HM15275 von den derzeitigen Inkretin-basierten Adipositas-Medikamenten unterscheiden könnte, die in erster Linie auf Appetitunterdrückung beruhen.

HM15275 befindet sich derzeit in den Vereinigten Staaten in klinischen Phase-1-Studien und soll bis 2025 in Phase-2-Studien überführt werden, was es als einen der besten Kandidaten für die Behandlung von Fettleibigkeit positioniert.

Mit Blick auf diese innovativen Forschungs- und Entwicklungserfolge erklärte Dr. Choi: „In diesem Jahr hat Hanmi seine Führungsposition bei der Behandlung von Fettleibigkeit durch die Vorstellung von HM17321 und HM15275 gestärkt. Diese Innovationen setzen die Dynamik fort, die durch Efpeglenatide im Rahmen unseres H.O.P.-Projekts ausgelöst wurde. Unser Engagement für bahnbrechende Forschung und Entwicklung wird zu beispiellosen Fortschritten bei der Behandlung von Adipositas führen und Herausforderungen bewältigen, die einst als unüberwindbar galten."

