Hanmi dévoile un nouveau médicament contre l'obésité, le « HM17321 » , qui change la donne pour surmonter la perte musculaire associée au GLP-1

Hanmi présente trois découvertes décisives concernant les nouveaux médicaments contre l'obésité à l'ObesityWeek 2024

Prise en charge de l'obésité de haute qualité en ciblant le récepteur CRF2 : amélioration de la perte de graisse et augmentation de la masse maigre

SÉOUL, Corée du Sud, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Hanmi Pharm. Co., Ltd. a annoncé des résultats de recherche prometteurs pour son nouveau traitement de l'obésité, le HM17321. Ce médicament révolutionnaire ne se contente pas de favoriser la perte de graisse, il augmente également de manière significative la masse musculaire maigre, ce qui pourrait changer la donne dans la prise en charge de l'obésité. Le HM17321 répond à une limitation majeure des traitements actuels basés sur le GLP-1, qui conduisent souvent à une perte musculaire comme effet secondaire d'une réduction significative du poids.

« Le HM17321 est un nouveau concept de médicament contre l'obésité mis au point en alliant l'intelligence artificielle de pointe et la technologie de modélisation structurelle à l'expertise innovante de Hanmi en matière de R&D », a déclaré le Dr In Young Choi, directeur du centre de R&D de Hanmi. « Il réduit sélectivement la graisse tout en augmentant la masse musculaire, établissant ainsi un nouveau paradigme pour un traitement de l'obésité de haute qualité. Ce médicament est très prometteur, tant en monothérapie qu'en thérapie combinée, pour améliorer l'efficacité et la qualité de la perte de poids », a-t-il ajouté. En tant que traitement à base de peptides, le HM17321 devrait constituer une alternative plus économique aux médicaments de préservation musculaire à base d'anticorps, tels que les anticorps monoclonaux ciblant la myostatine, tout en démontrant une meilleure compatibilité avec les traitements de l'obésité à base d'incrétine.

Hanmi a dévoilé ses dernières découvertes lors de l'ObesityWeek 2024, une conférence annuelle sur l'obésité organisée à San Antonio, au Texas, du 3 au 6 novembre. Hanmi a présenté deux études précliniques sous forme d'affiches, soulignant les avantages de la double action du HM17321 (perte de graisse et gain de muscle maigre) et une stratégie de développement qui met en évidence les améliorations quantitatives et qualitatives de la perte de poids.

Contrairement aux médicaments classiques à base d'incrétine, le HM17321 cible le récepteur CRF2 (facteur de libération de la corticotropine 2) pour réduire sélectivement la graisse tout en augmentant la masse musculaire. Cette approche unique la distingue des traitements existants. Les médicaments actuels contre l'obésité à base de GLP-1 permettent d'obtenir une perte de poids de 15 à 20 %, mais jusqu'à 40 % de cette perte peut provenir des muscles, ce qui s'accompagne d'une réduction du métabolisme de base et d'un risque élevé de reprise de poids rapide (effet « yo-yo ») après l'arrêt du traitement.

Hanmi a indiqué lors de la conférence que, dans les modèles animaux, le HM17321 avait permis d'atteindre des niveaux de perte de poids comparables à ceux du sémaglutide, un traitement de premier plan à base de GLP-1, mais avec l'avantage supplémentaire d'augmenter la masse corporelle et musculaire maigre. Cette capacité fait du HM17321 un médicament de premier ordre, offrant une stratégie différenciée pour une gestion du poids de haute qualité en se concentrant simultanément sur la perte de graisse et sur l'augmentation de la masse musculaire.

Outre le HM17321, Hanmi a présenté une étude distincte sur l'utilisation combinée du HM17321 et du HM15275, un médicament anti-obésité de nouvelle génération (LA-GLP/GIP/GCG), et du sémaglutide. La thérapie combinée a démontré une réduction substantielle du poids corporel et de la masse grasse par rapport aux monothérapies, prévenant efficacement la perte musculaire qui accompagne les traitements de perte significative de poids.

Ces résultats soulignent le rôle du HM17321 dans l'amélioration de la qualité de la perte de poids en réduisant la graisse, en augmentant la masse musculaire et en améliorant la fonction musculaire, ce qui le rend avantageux à la fois en monothérapie et en thérapies combinées.

Hanmi a également présenté des données non cliniques de suivi sur le HM15275 (LA-GLP-1/GIP/GCG), dévoilé précédemment lors de la conférence de l'American Diabetes Association (ADA). Ce nouveau candidat anti-obésité démontre non seulement un potentiel de perte de poids de plus de 25 % avec une perte musculaire minimale, mais offre également des avantages thérapeutiques pour les maladies métaboliques. Lors de l'ObesityWeek 2024, Hanmi a mis en évidence le mécanisme d'action du HM15275, qui facilite un changement favorable du phénotype métabolique et améliore le métabolisme énergétique parallèlement au contrôle alimentaire. Ces effets montrent clairement comment le HM15275 pourrait se distinguer des médicaments actuels contre l'obésité à base d'incrétine, qui reposent principalement sur la suppression de l'appétit.

Le HM15275 fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase 1 aux États-Unis, et il est prévu de passer aux essais de phase 2 d'ici à 2025, ce qui le positionne comme un candidat de premier ordre dans le traitement de l'obésité.

Revenant sur ces réalisations innovantes en matière de R&D, le Dr Choi a déclaré : « Cette année, Hanmi a renforcé sa position de leader dans le traitement de l'obésité en dévoilant les produits HM17321 et HM15275. Ces innovations poursuivent l'élan amorcé par l'efpéglénatide dans le cadre de notre projet H.O.P. Notre engagement en faveur d'une R&D pionnière permettra des avancées sans précédent dans le traitement de l'obésité, afin de relever des défis autrefois considérés comme insurmontables. »

