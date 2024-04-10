Hannover Avrupa Futbol Şampiyonası'nın merkezi ev sahipliğini üstlenen kent olarak uluslararası takımları ve taraftarları selamlıyor!

HANNOVER, Almanya, 10 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- Aşağı Saksonya Eyaleti'nde hiçbir 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçı oynanmasa da uluslararası futbol dünyası için merkezi bir ev sahibi olacak:

Türk milli takımı, ana kampını turnuvanın zorluklarına hazırlanmak için Sporthotel Barsinghausen'de kuruyor. Hollanda milli futbol takımı, otomobil kenti Wolfsburg'daki Ritz Carlton'a yerleşiyor ve Polonya takımı Avrupa Şampiyonası hissini doğrudan Hannover'e taşıyor: Takım Pelikanviertel'deki Sheraton otelinde kalacak ve Hannover 96'nın Eilenriede Stadyumu'ndaki gençlik akademisinin sahasında antrenman yapacak.

Böylece haziran ve temmuz aylarında eyalet başkenti Hannover, dünyanın dört bir yanından gelen futbolseverler için spor tutkusu ve misafirperverliğin bir araya geldiği merkezi bir buluşma noktası haline gelecek!

"Turnuva büyük bir spor etkinliğinden çok daha fazlasıdır. Küresel çapta bir kültürel fenomendir ve milyonlarca insanı bir araya getirir. Bu nedenle Aşağı Saksonya'nın başkenti olarak Hannover'in 2024 Avrupa Şampiyonası için uluslararası futbol dünyasına ev sahipliği yapacak olmasından büyük onur duyuyoruz. Dünyanın her yerinden gelen futbol takımlarını ve futbol taraftarlarını ağırlıyoruz. Hannover Marketing & Tourismus GmbH Genel Müdürü Hans Nolte gelenlerin "Çok çeşitli etkinlikler, boş zaman aktiviteleri, kültür, gece hayatı ve gastronomi için sabırsızlanabileceğine" işaret ediyor.

Bira bahçeleri, barlar, plaj kulüpleri: Hannover'in gastronomisi birinci ligde oynuyor

Eski şehrin çatıları üzerinden bir kokteylin tadını çıkarın, keyifli kafelerde veya efsanevi kulüplerde keyfinize bakın. Burada her şey mümkün: Eski tip lokantalarda Alman yemeklerinin tadını çıkarmak veya Michelin yıldızlı restoranlarda Haute Cuisine lezzetlerinin keyfine varmak. Daha ayrıntılı bilgi için:

www.hannover-living.de/restaurants-2/

Spor kentsel yaşam ile buluşuyor: Bir oyun alanı olarak kent

Hannover suya yakın yerde kurulmuştur: Leine ve Ihme nehirleri uzun zamandan veri su sporları meraklıların göz bebeği haline gelmiştir. Hannover Leinewelle'de eski şehrin ortasında sörf yapmak ve Maschsee gölünde yeni belediye sarayını seyrederek yelken yapmak ve yüzmek mümkündür. Daha ayrıntılı bilgi için:

www.hannover-living.de/freizeit/sport/

Birinci sınıf doğal güzellikler kapılarını açıyor

İster Avrupa'nın en büyük kent ormanı Eilenriede'de koşmak olsun, ister yakında yer alan yükseklik Deister'de doğa yürüyüşü yapmak, ister Steinhuder Meer'de yelken yapmak, isterse de Grabsen'daki Blauer See gölünde su kayağı yapmak: Hannover ve çevresindeki bölgedeki 20 beldede aktif bir doğa deneyimi ve büyük bir şehrin beraberinde getirdiği avantajlar el ele vermektedir. Daha ayrıntılı bilgi için:

www.hannover-living.de/ausflugsziele-in-der-region/

Public Viewing: Kral futbol krallığını genişletiyor

Birlikte kutlamak, birlikte sevinmek. Hannover'in bira bahçeleri birçok insanın bir araya geldiği Public Viewing seçenekleri sunuyor. Waterloo Bira Bahçesi 14Haziran'dan itibaren turnuvanın tüm maçlarını gösteriyor. Daha fazla ayrıntı için:

www.hannover-living.de/fussball-em-2024-your-host-city/

Her köşede bir şeyler oluyor: Hannover'in canlı semtleri

Linden semti, Nordstadt yaşam tarzı: Hannover'in semtleri küçük kulüpleri, barları, büfeleri ve Linden'deki vegan kafeleri, Nordstadt'taki yeşil vahaları ve List'teki butikleriyle şehri yaşanmaya ve sevilmeye değer kılıyor. Daha ayrıntılı bilgi için:

www.hannover-living.de/stadtteiltipps-city/

Rehberli şehir turları: Hannover'e ilk kez gelenler için harika bir tercih

Aşağı Saksonya eyalet başkentinin canlı kent ortamında alışveriş için tarihi Kröpcke saatinin altında veya ana tren garının "kuyruğunun altında" buluşulur. Bunun ne anlama geldiğini çok çeşitli rehberli turlarından birinde veya iki katlı turistik gezi otobüsünde öğrenebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için:

www.hannover-living.de/stadtspaziergaenge/

Öne çıkan etkinliklere genel bakış: hannover-living.de ile hiçbir şey kaçırmayın

Kapsamlı bir etkinlik takvimi, kolay arama için filtre fonksiyonlu restoran, gece hayatı ve eğlence rehberi ve eyalet başkentinin farklı semtleri hakkında bilgilerle HMTG, Hannover bölgesi için birinci sınıf bir navigasyon sunar. Tüm bilgiler yapay zekâ yoluyla çevrilerek 18 dilde erişime sunulur. Bunun yanı sıra ChatBot "Hanno" da yapay zekâ bazlı olarak hızlı ve sevimli bir şekilde turistik konularda Almanca ve İngilizce olarak destek verir.

Daha ayrıntılı bilgi için: www.hannover-living.de

Kara, hava ve demiryolu ile kesintisiz bağlantılar: Hedefinize verimli bir şekilde ulaşın

Avrupa'nın kalbi Hannover, herkesin hedefine rahat ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayan yerel ve uzun mesafeli ulaşım için en iyi altyapıya sahip usta bir ev sahibi olarak öne çıkmaktadır. Şehir, A2 ve A7 otoyolları üzerindeki kilit konumu, tatil ve iş amaçlı seyahatler için günün her saati hizmet veren bir havalimanı ve uzun mesafeli otobüs seyahatleri için merkezi bir otobüs terminali (ZOB) ile kapsamlı bir ulaşım ağının merkezinde yer almaktadır. Tren yolcuları birçok Avrupa ülkesinden doğrudan tren bağlantılarıyla Hannover'e ulaşabilmektedir.

Hannover, Aşağı Saksonya'nın altyapısının merkezini ve Almanya genelinde demiryolu ağının merkezini oluşturmaktadır. Bölge içinde iyi bir toplu taşıma ağı, bisiklet dostu bir altyapı, araç paylaşım hizmetleri ve Hannover bölgesinden "sprinti" adlı isteğe bağlı çağrılan minibüs hizmeti gibi çoklu hareketlilik seçenekleriyle öne çıkmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için: www.hannover-living.de/mobilitaet/

Fotoğraflara www.hannover-living.de/presse/ adresinde resim veri tabanımız üzerinden (Hannover şifresini kullanarak) veya bize başvurarak erişebilirsiniz.

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Basın iletişim:

Ela Windels

Hannover Marketing & Tourismus GmbH

Vahrenwalder Straße 7

30165 Hannover

Telefon: +0049511/123490-26

[email protected]