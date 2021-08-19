HAUNTOWEEN 洛杉磯：合家歡的幽靈樂趣

洛杉磯2021年8月20日 /美通社/ -- 準備好感受精彩的萬聖節體驗嗎？ 整個假期都在充滿樂趣的 HAUNTOWEEN 洛杉磯度過，一家大小可以在那裡逗留至想離開為止，在自由自在的無車環境中體驗食屍鬼！ HAUNTOWEEN 洛杉磯捲土重來，將於 10 月 1 日至 10 月 31 日每晚 5:00 至 11:00 （太平洋時間）舉行，地點為：6100 Topanga Canyon Blvd., Woodland Hills, CA。

Experential Supply 創始人兼體驗總裁 Jasen Smith 說：「2021 年是在安全的情況下回歸至合家歡繽紛節慶活動的絕佳時機。不要認為它只是一個走馬看花， 各個家庭可以設定自己的節奏和徹底探索我們的主題互動環境。」

Hauntoween 2021 是一個合家歡主題冒險活動，將於 10 月 1 日至 31 日每晚舉行。 Hauntoween 洛杉磯，由 Experiential Supply Co. 提供，每晚舉行，2021 年 10 月 1 日至 31 日

HAUNTOWEEN 洛杉磯是適合兒童、沒有恐怖主題的探索冒險遊戲，擁有六個大型互動環境。當然，還有很多糖果可以帶回家。

不給糖就搗蛋又回來了，今年孩子將能夠在 Hauntoween 鎮逐家逐戶拍門取零食。票價包含糖果。

Hauntoween 南瓜園展出和出售的南瓜超過 30,000 個。 場內的乾草佈置、精緻的小花飾和真人大小的道具滿佈整個環境，這絕不是典型的南瓜園。 當家庭找到「那個南瓜」時，他們可以前往南瓜雕刻村製作自己的南瓜燈！

2021 年的景點包括一個好玩的有趣骨頭墓地，內有巨大的乾草雕塑和數百個友善的骷髏供你拍照。還有全新的迷宮稻草人花園，傳統的萬聖節色彩在霓虹燈和紫外線映照下特別強烈，隨時可以點燃年輕人和長者的想像力。

Experiential Supply 是一家屢獲殊榮的公司，荷里活電影業為《牠：第二章》、《挑戰者 1 號》、《Lego 英雄傳》、《小腳怪》等巨資電影打造大型身臨其境體驗時，也由該公司一手包辦！

HAUNTOWEEN 洛杉磯

日期：2021 年 10 月 1 日至 10 月 31 日（每日）

時間：下午 5:00 至晚上 11:00 太平洋時間

地點：6100 Topanga Canyon Blvd., Woodland Hills, CA 91367

門票：每人 30 美元起。2 歲以下小童免費入場。

購買門票：請於 www.SoCalHauntoween.com 加入候補名單以率先獨家購買門票。

Experiential Supply Co

SOURCE Experiential Supply Co