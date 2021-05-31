HAVAL JOLION: дизайн мирового класса для международного рынка
May 31, 2021, 08:55 ET
БАОДИН (Китай ), 31 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Недавно китайская автомобильная компания GWM выпустила несколько новых моделей, ориентированных на мировой рынок. В их число входит и вызвавшая огромный интерес модель HAVAL JOLION, разработанная на основе концепции JOY LIFE ON («Радоваться жизни»). Мы попросили директора по дизайну Кристофера Зарленга (Christopher Zarlenga) раскрыть секрет высокой популярности модели HAVAL JOLION и подробнее рассказать о креативных идеях, которые нашли в ней воплощение.
Кристофер сообщил, что идея создания нового концептуального дизайна для автомобиля пришла к нему, когда он наблюдал за группой уличных скейтеров. Их энергия и энтузиазм подсказали ему название нового концепта JOY LIFE ON («Радоваться жизни»), отражающего оптимистичное отношение к жизни, которое, как он надеялся, найдет отклик у автомобилистов всех стран.
По словам Кристофера «Этот автомобиль будет неизменно приносить удовольствие своим владельцам благодаря удобству управления, дизайну и воплощенной в нем концепции, призывающей радоваться жизни». Модель JOLION (аббревиатура от JOY LIFE ON) предлагает выгодное сочетание модного стиля и удобства передвижения в динамичной городской среде. Модель выпускается в шести цветовых вариантах, включая белый Hamilton White, красный Mars Red, зеленый Energy Green, серый Ayers Grey, голубой Blue Sapphire и черный Golden Black. Каждый цвет олицетворяет определенный образ и отражает индивидуальность владельца. Безупречная конструкция корпуса с плавной поясной линией придают автомобилю простой и одновременно изысканный вид, оставляя простор для воображения. Этот элегантный городской внедорожник со стильным лобовым стеклом, мощными зауженными светодиодными передними фарами и шикарной решеткой радиатора имеет энергичный и динамичный молодежный образ. Кроме того, он имеет удобный салон и 26 мест для хранения. Во вместительных боковых карманах на дверях легко помещаются даже большие бутылки с напитками, что делает выезды на пикники еще более приятными. Кроме того, используемые в автомобиле умные технологии повышают качество вождения. Благодаря наличию выхода в Интернет к сети можно подключать не только экран панели управления, но и мобильные телефоны. Находящиеся в автомобиле пассажиры смогут почувствовать себя, как в настоящем медиазале — играть в видеоигры, смотреть фильмы: одним словом — развлекаться по полной программе. Для неопытных или не очень хорошо паркующихся водителей имеется функция автоматической парковки. Одно касание кнопки, и вы уже безупречно припарковались и можете со спокойным сердцем отправляться за покупками. В автомобиле предусмотрено четыре режима вождения: Standard (стандартный), Sport (спортивный), Economy (экономичный) и Snow (зимний). Зимний режим вождения позволяет избежать скольжения на снегу и наледи, спортивный режим обеспечивает мгновенное ускорение, вдавливающее водителя и пассажиров в спинки кресел, экономичный режим предлагает несколько вариантов, помогающих значительно сократить расход топлива.
В завершение беседы Кристофер сказал: «Ориентированный на будущее дизайн должен обеспечивать потребителю экономическую выгоду и высокую производительность. Сочетание высоких потребительских свойств с удобством делает дизайн привлекательным для всех».
В концепции JOY LIFE ON («Радоваться жизни») центральное место отводится потреблению радости. И что еще важнее, она учит людей ценить заложенные в счастливой жизни возможности для развития и становиться хозяином собственной судьбы. Компания GWM всегда делала акцент на «прорывных инновациях» в области дизайна. В частности, когда речь заходит о чувствах и культуре, она придерживается принципа ориентированности на потребителя и создает автомобили, которые органично вписываются в повседневную жизнь, принося пользу и выгоду своим владельцам. В будущем компания GWM, сохраняя ориентированность на международный рынок, планирует повышать эксплуатационные качества и внешний вид выпускаемой продукции, чтобы ее автомобили дарили радость своим владельцам.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1521470/HAVAL_JOLION_GLOBAL.jpg
SOURCE HAVAL
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