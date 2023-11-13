"Haydi Yeşil Gelecekler"Çin ve Türkiye'den gençler yeşil bir gelecek hakkında konuşutu: Düşük karbon kavramlarını uygulayın ve sürdürülebilir kalkınmaya öncülük edin

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GLOBAL TIMES ONLINE

13 Nov, 2023, 08:02 ET

PEKİN, 13 Kasım 2023 /PRNewswire/ -- GLOBAL TIMES ONLINE'dan bir rapor:

Son zamanlarda,SPIC'In ev sahipliğinde, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği,Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği ve Türkiye-Çin Dostluk Vakfı tarafından desteklenen veHuan Qiu Ajansı tarafından sağlanmıştır "Gelecek için Doğayı Seç" Çin-Türkiye Enerji Diyalog Forumu İzmir'de başarıyla gerçekleştirildi. Forumda, "Haydi Yeşil Gelecekler" Çin-Türkiye Gençlik Diyaloğu oturumuna çok sayıda Çinli ve Türkiye gençlik temsilcisi aktif katılım gösterdi. Onlar "Temiz Enerjide İnovasyon ve Daha Yeşil Bir Gelecek" ve "Çevre Gençliği Düşük Karbonlu Yaşamın Hayal Güçlerini Açın" konusunda fikir alışverişinde bulundular. Yeşil kalkınma konusunda fikir birliğinin oluşturulmasını, yeşil kalkınma sorumluluğunun paylaşılmasını ve yeşil kalkınma eylemlerinin etkili bir şekilde uygulanmasını oybirliğiyle savundular.

SPIC (Şangay) Türkiye EMBA Şirketi İşletme MüdürüLi Qian, temiz, düşük karbonlu ve yeşil kalkınmanın küresel bir trend haline geldiğini söyledi. Li Qian, gelecek yıl bahar geldiğinde, güzel Akdeniz'e gelip fotovoltaik mavi okyanusumuza bir göz atmaya ve sevimli küçük kaplumbağalar için sahili birlikte temizlemeye davet etti.

Li Qian herkese, Şangay Elektrik Enerjisi Hunutlu Enerji Santrali'nin tasarımının başlangıcında sehpalar ve erişim yolları gibi inşaat planlarının optimize edildiğini anlattı. Santral aynı zamanda denitrifikasyon, toz giderme ve kükürt giderme sistemlerini entegre etmek için bir dizi gelişmiş enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu teknolojileri de benimsedi. Tüm kirletici emisyon göstergeleri, çevresel etki değerlendirmesi ve AB gerekliliklerini karşıladı veya aştı. Bu hamle, deniz kaplumbağası habitatını etkili bir şekilde korur ve deniz kaplumbağalarının üremesi için bir yaşam kanalı bırakır. Li Qian, her yıl deniz kaplumbağalarını koruma sezonu öncesinde yavruların denize dönüş yolunun sorunsuz olmasını sağlamak amacıyla sahildeki plastik poşet, plastik kutu ve diğer çöplerin temizlenmesi ve sahilde gerekli onarımların yapılması için gönüllüler organize ettiğimiz belirtti.

Tsinghua Üniversitesi'nden 2021 yılında mezun olan Talha Güney, şu anda Türkiye'de bir enerji şirketinde mühendis olarak çalışıyor. Yeşil ve düşük karbonun sürdürülebilir kalkınmanın trendi olduğuna ve gençlerin "yeşil ve düşük karbonlu bir geleceğin uygulayıcıları olma cesaretine sahip olmaları" gerektiğine inandı. Evine fotovoltaik paneller kuran ve yakıtlı araçları temiz enerjili tramvaylarla değiştiren bir Türkiye arkadaşının hikayesini paylaştı. Arkadaşları, yeşil bir yaşam tarzını uygularken aynı zamanda komşularını da aynı şeyi yapmaya teşvik ederek ekolojik korumada bir "kelebek etkisi" yarattı. Temiz enerjiye geçişin çevresel sürdürülebilirliği sağlamanın önemli bir parçası olduğunu ve her birimizin bu yönde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda küresel enerji dönüşümü hızlandıkça yeşil ve düşük karbonlu enerjinin önemi giderek daha fazla öne çıkır. Tsinghua Üniversitesi'nde nükleer mühendislik yönetimi alanında yüksek lisans öğrencisi olan Zeynep Sena Nas, yeşil ve düşük karbonlu enerjinin iklim değişikliği ve çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınma ile mücadelede önemli bir rol oynadığını söyledi. Çinli ve Türkiye gençlerinin öğrendikleri mesleki bilgileri iyi kullanmaları, düşük karbonlu yaşam tarzını benimsemeleri, yeşil yaşam konseptini hayata geçirmeleri, temiz enerji çözümlerini ortaklaşa geliştirmeleri, daha yeşil, daha temiz ve daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmeleri gerektiğini söyledi.

Gençlik, Çin ve Türkiye arasındaki değişimin ve işbirliğinin geleceğidir. Gençlerin enerji dolu konuşmalarından herkes Çin ve Türkiye gençlerinin yeşil kalkınma konusunda fikir birliği oluşturduğunu, yeşil kalkınma sorumluluğunu paylaştıklarını ve yeşil kalkınma eylemlerini etkin bir şekilde uyguladıklarını gördü.

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