HCLTech als Gewinner des „Innovation Award" der Ericsson Supplier Awards 2025 ausgezeichnet

NOIDA, Indien und LONDON, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, gab heute bekannt, dass es von Ericsson als Gewinner des „Innovation Award" im Rahmen der Ericsson Supplier Awards 2025 ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung wurde in Anerkennung des Beitrags von HCLTech zur Steigerung der betrieblichen Effizienz von Ericsson durch KI-gestützte Funktionen und Automatisierung verliehen.

HCLTech wurde aus dem Lieferanten-Ökosystem von Ericsson ausgewählt, um Ericsson auf seinem Weg zu Zero-Touch-Betrieb zu unterstützen. Im Rahmen einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit den Schwerpunkten KI, Automatisierung und Cloud-Migration haben die Unternehmen gemeinsam daran gearbeitet, die Betriebsstabilität und Skalierbarkeit zu verbessern. Zu den wichtigsten Aspekten dieser Partnerschaft gehören die weltweite Unterstützung von Benutzerumgebungen und die Verwaltung kritischer Infrastrukturen und Anwendungen zur Steigerung der Effizienz.

Apoorv Iyer, Leiter des Bereichs GenAI/AI Practice bei HCLTech, sagte: „Bei HCLTech definieren wir die Führungsrolle im Bereich KI neu, indem wir End-to-End-Innovationen vorantreiben – vom Silizium bis zur Cloud –, skalierbare Lösungen liefern und verantwortungsbewusste Ökosysteme fördern. Unsere Vision geht über die Einführung von KI hinaus: Wir wollen Branchen mit Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und messbarer Wirkung transformieren. Die Auszeichnung mit dem 2025 Ericsson Supplier Award – Innovation Award bestätigt unser Engagement für die Schaffung von Mehrwert. Wir danken der Unternehmensleitung von Ericsson herzlich für diese Ehre und freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit zu vertiefen, während Ericsson weiterhin technologische Fortschritte im Telekommunikationssektor vorantreibt."

Informationen zu HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 226.300 Mitarbeitern in 60 Ländern, das branchenführende Kompetenzen in den Bereichen KI, Digital, Engineering, Cloud und Software bietet, gestützt auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Hightech, Halbleiter, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Mobilität und öffentliche Dienste. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den zwölf Monaten bis Dezember 2025 auf insgesamt 14,5 Milliarden US-Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

