HCLTech récompensée par le prix de l'innovation lors de la remise des Ericsson Supplier Awards 2025

NOIDA, Inde et LONDRES, 26 janvier 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE : HCLTECH.NS) (BSE : HCLTECH.BO), une entreprise technologique mondiale de premier plan, a annoncé aujourd'hui s'être vue remettre le « Prix de l'innovation » par Ericsson dans le cadre des Ericsson Supplier Awards 2025. Ce prix a été décerné en reconnaissance de la contribution de HCLTech à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle d'Ericsson grâce aux capacités et à l'automatisation propulsées par l'IA.

HCLTech a été sélectionnée parmi l'écosystème de fournisseurs d'Ericsson pour son soutien à Ericsson dans son objectif des opérations « zero-touch ». Grâce à une collaboration pluriannuelle axée sur l'IA, l'automatisation et la migration vers le cloud, les entreprises ont travaillé ensemble pour améliorer la stabilité opérationnelle et l'évolutivité. Ce partenariat comporte de nombreux avantages, notamment la prise en charge des environnements des utilisateurs à l'échelle mondiale et la gestion des infrastructures et des applications critiques afin d'améliorer l'efficacité.

Apoorv Iyer, responsable de la pratique GenAI/IA chez HCLTech, a déclaré : « Chez HCLTech, nous redéfinissons le leadership en matière d'IA en favorisant l'innovation de bout en bout (du silicium à l'informatique dématérialisée) en proposant des solutions évolutives et en promouvant des écosystèmes responsables. Notre vision va au-delà de l'adoption de l'IA : nous visons à transformer les industries en apportant évolutivité, rapidité et en créant un impact mesurable. Le fait d'avoir été reconnu par le prix de l'innovation des Ericsson Supplier Awards 2025 confirme notre engagement à créer de la valeur. Nous remercions sincèrement les dirigeants d'Ericsson de nous avoir accordé cet honneur et nous nous réjouissons d'approfondir notre collaboration avec cette société à l'avant-garde de l'innovation technologique dans le secteur des télécommunications ».

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, abritant plus de 226 300 personnes dans 60 pays, offrant des capacités de pointe centrées sur l'IA, le numérique, l'ingénierie, le cloud et les logiciels, alimentées par un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients issus des secteurs d'activité les plus importants et fournissons des solutions pour les services financiers, l'industrie manufacturière, les sciences de la vie et les soins de santé, la haute technologie, les semi-conducteurs, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les biens de consommation courante, la mobilité et les services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour la période de 12 mois se clôturant en décembre 2025 s'est élevé à 14,5 milliards de dollars. Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à progresser, visitez le site hcltech.com.

