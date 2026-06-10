Healthcare Holding Schweiz acquiert Compet Medical

Healthcare Holding Schweiz AG, l'un des principaux prestataires de services et distributeurs de technologies médicales en Suisse, poursuit l'expansion de son portefeuille avec l'acquisition de Compet Medical AG. Healthcare Holding Schweiz est gérée par Winterberg Advisory et KKA Partners.

BAAR, Suisse, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- Healthcare Holding Schweiz AG a acquis avec succès Compet Medical AG, dont le siège se trouve à Schindellegi, dans le canton de Schwytz. Compet Medical est un fournisseur spécialisé dans le domaine de la réduction des risques et approvisionne depuis plus de 30 ans des organisations professionnelles, des institutions publiques, des centres de conseil et d'autres organisations en produits de haute qualité et faciles à utiliser, destinés à une utilisation sûre et hygiénique dans des structures de soins à bas seuil. La gamme de produits comprend des produits stériles à usage unique, des kits de prévention personnalisés ainsi que des produits dans les domaines de la protection, de l'hygiène et des accessoires. Avec ses entrepôts situés à Näfels, dans le canton de Glaris, pour le marché suisse, et à Constance, en Allemagne, pour le marché européen, Compet Medical assure un approvisionnement fiable et efficace de ses clients.

Closing of the acquisition of Compet Medical AG by Healthcare Holding Schweiz AG. Pictured from left to right: Henri Hoffmann, Moritz Kornherr, Fabio Fagagnini, Manuela Baumgartner, Andreas Baumgartner, Fabian Kuhn, Paul Monn, Andreas Rudolf, Stephan Greber and Kevin Kuster.

Grâce à son engagement clair en faveur de la qualité, de la disponibilité et de solutions adaptées aux besoins des clients, Compet Medical joue un rôle important dans un domaine sensible de la santé publique. L'entreprise aide les institutions à réduire les risques sanitaires, à fournir des services de prévention professionnels et à approvisionner les personnes vivant des situations difficiles en produits sûrs et fiables. Compet Medical dispose d'une base de clients établie en Suisse, en Allemagne, en Autriche et sur d'autres marchés européens.

Fabio Fagagnini, CEO de Healthcare Holding Schweiz AG, déclare : « Avec Compet Medical, nous élargissons notre portefeuille avec une entreprise active dans un domaine exigeant, mais très important sur le plan sociétal. La réduction des risques fait partie d'une politique de santé moderne, pragmatique et responsable. Pour Healthcare Holding Schweiz, il s'agit d'une nouvelle étape vers une prise en charge intégrée : nous voulons apporter notre soutien là où la qualité, la disponibilité et des structures professionnelles sont essentielles pour les personnes, les institutions et le système de santé. »

Andreas Baumgartner, CEO et ancien propriétaire de Compet Medical, ajoute : « Compet Medical s'est développée grâce à une collaboration étroite avec des organisations professionnelles et des institutions. Nos clients comptent sur la fiabilité, la flexibilité et un modèle d'approvisionnement qui fonctionne au quotidien. Avec Healthcare Holding Schweiz, nous avons trouvé un partenaire qui comprend notre activité, adopte une vision à long terme et poursuivra le développement de Compet Medical avec une véritable force entrepreneuriale. »

À propos de Healthcare Holding Schweiz AG

Healthcare Holding Schweiz AG est une plateforme de type Buy, Build & Technologize et un acteur de premier plan dans le domaine des technologies médicales, des produits de santé et des services médicaux en Suisse. Basée à Baar, la société poursuit une stratégie de croissance ambitieuse via des acquisitions – souvent dans le cadre de successions d'entreprise – des partenariats stratégiques et une croissance organique. Les sociétés du groupe Healthcare Holding Schweiz s'engagent à respecter les normes les plus élevées en matière d'innovation et de satisfaction client. Le groupe mise résolument sur l'intégration de technologies pour rendre les processus métier plus sûrs et plus efficaces. En tant que leader du marché, il fixe de nouveaux standards dans le secteur et offre à ses collaborateurs des perspectives de développement attractives. L'ensemble de l'équipe dirigeante est actionnaire de Healthcare Holding Schweiz, incarnant ainsi un véritable esprit entrepreneurial collectif. Depuis 2023, le groupe est dirigé par Fabio Fagagnini en qualité de CEO.

À propos de KKA Partners

Fondée en 2018 et basée à Berlin, KKA Partners est une société d'investissement spécialisée dans les entreprises de taille moyenne (Mittelstand) en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Ses fondateurs sont actifs depuis plus de 20 ans dans l'univers du Mittelstand et accompagnent les entreprises en étroite collaboration avec leurs équipes de direction. KKA mise sur une approche baptisée Technology Enabled Transformation, conçue pour rendre les entreprises durablement plus compétitives.

À propos de Winterberg Advisory GmbH et de Winterberg Group AG

Winterberg Group AG, basée à Zoug, agit comme family office indépendant pour ses fondateurs. Le groupe investit principalement dans des PME situées dans l'espace germanophone, tout en examinant de manière sélective des opportunités dans les start-ups et l'immobilier. Winterberg Advisory GmbH est un General Partner et gestionnaire de fonds, agréé par l'autorité fédérale allemande de supervision financière (BaFin). Winterberg Advisory a lancé plusieurs fonds de private equity et détient, via ses fonds Winterberg Investment VIII et Winterberg Investment IX, des participations dans Healthcare Holding Schweiz AG. Les deux associés et directeurs exécutifs, Fabian Kröher et Florian Brickenstein, assurent la gouvernance stratégique de Healthcare Holding Schweiz AG à travers leur mandat au sein du conseil d'administration.

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Note à l'intention des rédactions : Merci de mentionner « Healthcare Holding Schweiz AG » lors de toute citation ou référence à cette communication.

Pour plus d'informations sur Compet Medical AG : www.competmedical.com



Pour plus d'informations sur Healthcare Holding Schweiz AG : www.healthcare-holding.ch, www.senectovia.ch, www.mikrona-group.ch, www.mcm-schaublin.ch, www.mvb-med.ch, www.cdpswiss.com, www.aestheticbedarf.ch, www.quniquegroup.com, www.ksm-swiss.ch, www.sevikamedical.com, www.medddbase.com, www.alpinorthodontics.ch

Pour en savoir plus sur KKA Partners : www.kkapartners.com, Winterberg Advisory GmbH et Winterberg Group AG : www.winterberg.group.

Ce communiqué de presse est rédigé et diffusé par Winterberg Advisory GmbH au nom de Healthcare Holding Schweiz AG.

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