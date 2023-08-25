HealthyMD 於 Invest Fest 2023 上頒發首次 HealthyMD 醫療保健初創補助金，促進健康公平

由 Earn Your Leisure Network 舉辦的年度活動，聚集抱負不凡的創業家以建立網絡，並向商業領袖、投資者學習

佛羅里達州塔馬拉克市2023年8月25日 /美通社/ -- HealthyMD， 一間為資源不足社群人士，提供親身或遠程醫療免費教育、免費測試及經濟實惠治療服務的醫療保健公司，將於本週頒發首次的 HealthyMD 醫療保健初創補助金。該公司的使命是接觸最弱勢社群並改善健康公平性，10,000 美元的補助金將會頒發給前途有望的醫療保健科技公司，旨在促進創新、解決不平等差異，並推動正面改變。

補助金將會在 8 月 27 日於喬治亞州亞特蘭大舉辦的 Invest Fest 2023 上頒發給 Gold Star Urgent Care。本次活動由 Earn Your Leisure Network 舉辦，是一個以節日模式，融合了投資、創業、流行文化和娛樂的獨特親身體驗。

HealthyMD 共同創辦人兼共同行政總裁 Clifford W. Knights II 說：「創新是進步的動力。我們生活在一個汽車電子化，到處都有 AI，太空旅遊即將來臨的世界。然而人類的基本需求 —— 醫療保健仍然不平等。因此我的企業夥伴 Steve Vixamar 和我在 Earn Your Leisure 的支援下創辦了這個基金。」Vixamar 先生補充：「我們專注於支援那些經常被醫療保健行業或投資世界所忽略的人們。我們很高興能透過這次的補助金，支持新興的創新者，並帶來真正的改變。」

Gold Star Urgent Care 由認證家庭護師 Latoya S. Lane-Milo 創辦，專注於透過為個人及其家庭提供方便、經濟實惠及優質的醫療服務，以縮小醫療差距。這個由黑人及女性所擁有的企業位於南卡羅萊納州，全天候 7 天提供真人親身服務，還附有遠程醫療遠約，以盡量為更多需要醫療護理的患者及其家人提供服務。Lane-Milo 女士說：「我們很榮幸獲得這個認可，將賦予我們繼續投資我們社群健康的能力。」

在所有 2023 年 HealthyMD 初創公司補助金的申請中，有 98% 都來自非裔美國女性。Knights 先生說：「這代表了成功的黑人女性創業家，人數在日益增長的重要趨勢。我們作為一間由黑人擁有的企業，這使我們特別有動力並支援這一趨勢。」

HealthyMD 不僅承諾向這間志同道合的受補助公司提供經濟支援。Gold Star Urgent Care 亦會獲得 HealthyMD 共同創辦人的輔導和指導，他們有 20 年創立成功醫療保健事業的佳績；兩張 Invest Fest 2023 的 VIP 門票，以及成為 2024 年 HealthyMD 醫療保健初創補助金評審的機會。

關於 HealthyMD：

HealthyMD 是一間醫療保健公司，為資源不足社群最弱勢的人，親身或透過遠程醫療提供免費測試和經濟實惠的醫療服務。HealthyMD 亦是主要供應商，提供用於預防人類免疫缺乏病毒最先進的暴露前預防性投藥 (PrEP) 療程。更多資訊在 www.HealthyMD.com 。

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