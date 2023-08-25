HealthyMD在2023年投资节上首次提供HealthyMD医疗保健创业赠款，促进健康公平

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HealthyMD

25 Aug, 2023, 08:37 ET

Earn Your Leisure Network举办的年度活动汇集了有抱负的企业家，与商业领袖和投资者建立联系并向他们学习

佛罗里达州塔玛拉克2023年8月25日 /美通社/ -- 医疗保健公司 HealthyMD 将于本周颁发首届HealthyMD医疗保健创业赠款(HealthyMD Healthcare Startup Grant)，该公司通过面对面或远程医疗向服务欠缺的社区提供免费教育、免费检测和负担得起的治疗服务。作为该公司帮助最弱势群体和改善健康公平状况的使命的一部分，这笔1万美元的赠款将提供给一家有前途的医疗保健技术公司，旨在促进创新、消除差异并推动积极变革。

这笔赠款将于8月27日在佐治亚州亚特兰大举行的 2023年投资节 (Invest Fest 2023)上颁发给 Gold Star Urgent Care。此次活动由Earn Your Leisure Network举办，是一种独特的现场体验，在节日氛围中将投资、创业、流行文化和娱乐融为一体。

HealthyMD联合创始人兼联合首席执行官Clifford W. Knights II表示："创新是进步的核心。我们生活在一个汽车电动化和人工智能无处不在、太空旅游即将到来的世界中。 然而，作为人类基本需求的医疗保健仍然是不公平的。 这就是为什么我和我的业务合作伙伴Steve Vixamar在Earn Your Leisure的支持下创建了这笔赠款。" Vixamar先生 补充道："我们专注于为那些经常被医疗保健行业或投资界遗忘的人提供支持。通过这笔赠款，我们很高兴能够支持新兴的创新者并影响真正的变革。"

Gold Star Urgent Care由家庭执业护士Latoya S. Lane Milo创立，致力于通过为个人及其家人提供方便、经济高效和高质量的护理，来缩小医疗保健差距。这家黑人和女性所有的企业总部位于南卡罗来纳州，每周七天提供面对面服务，同时提供远程医疗预约，以便在需要护理时尽可能多地接触到患者及其家人。 "我们很荣幸获得这一认可，这将使我们能够继续投资于我们社区的健康。" Lane-Milo女士表示。

2023年HealthyMD医疗保健创业赠款的所有申请中，98%来自非裔美国女性。"这代表了成功的黑人女企业家日益增长的重要趋势。" Knights先生指出。"作为一家黑人拥有的企业，我们特别有动力去倡导这一趋势。"

HealthyMD对这个志同道合的赠款接受者的承诺不仅限于资金支持。 Gold Star Urgent Care还将获得HealthyMD联合创始人的辅导和指引，他们在创建成功的医疗保健业务方面拥有20年的往绩；2023年投资节的两张VIP门票；并有机会成为2024年HealthyMD医疗保健创业赠款的评委。

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关于HealthyMD

HealthyMD是一家医疗保健公司，通过面对面或远程医疗的方式，为服务欠缺社区中最弱势群体提供免费检测和负担得起的治疗服务。 HealthyMD还是可用于预防艾滋病毒的最先进暴露前预防(PrEP)治疗的关键提供商。 更多信息请见www.HealthyMD.com 。 

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