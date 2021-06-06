黑人和西班牙裔农民奖学金申请6月15日截止

弗吉尼亚州博伊顿2021年6月6日 /美通社/ -- 全美黑人农民协会（NBFA）非常有幸管理着一项奖学金计划，以确保下一代非裔美国人/黑人和西班牙裔农民得到相关培训和技能，帮助他们在农业领域取得成功。NBFA主席John Boyd表示：“高等教育为帮助这些学者将他们的家族农场代代传下去提供了必要的工具、知识和资源”。

2021年至2022年学年“黑人和西班牙裔农民奖学金”（NGBHF）计划申请将于2021年6月15日截止。 NGBHF奖学金计划首年将向计划入读内布拉斯加大学（林肯分校）农业课程、毕业后致力于家庭农场经营的黑人和西班牙裔高中毕业生颁发25个奖学金。

申请人须符合以下所有条件：

属于来自经营美国农业部农场服务局、美国未来农民机构（FFA）或合作推广服务计划（4-H）许可的可验证家庭农场的黑人、非裔美国人或西班牙裔高中生农民；

高中平均绩点不低于3.0分（或同等水平），满分4.0；

满足高等教育的学术和录取标准（具体标准请参考申请）；

承诺大学毕业后从事家庭农场经营。

奖学金 包括：

内布拉斯加大学（林肯分校）每学年30个学分的学费；

在校住宿（传统宿舍，双人间）；

All-access套餐；

每学年的强制性费用；

每学年1000美元的课本费。

奖学金 要求：

在内布拉斯加大学（林肯分校）每学期开始后第6天前成为全日制学生；

就读农业科学与自然资源学院认可学位课程（学位课程包括：农学、动物科学、农业综合企业、农业经济学、应用科学、草地系统、园艺、机械化系统管理等）；

在四年的学习期间成绩良好（累积GPA不低于2.5）；

遵守相关管理制度，在学习期间无违反学生行为准则和/或法律行为；

每年参加“农业和多样性新兴领导者”计划。

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www.BlackFarmers.org www.NativeAmericanFarmers.org www.JohnBoydJr.com

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SOURCE National Black Farmers Association