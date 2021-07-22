黑人女性品牌在维他命小铺首推体重管理补充剂

弗吉尼亚州雷斯顿2021年7月22日 /美通社/ -- Body Complete Rx（BCRX）是首家黑人女性拥有的补充剂公司，这是以男性为主导地位的营养补充剂行业的重大突破。该公司自豪地宣布，将于8月1日在维他命小铺（Vitamin Shoppe）推出独家植物性纯素食体重管理补充剂。BCRX将在美国700多个零售网点发售TRIM系列产品，这使其成为第一个在零售商体重管理类别中推出的黑人女性品牌。

BCRX由Samia Gore于2017年创立，是一个自有资金健康品牌，在短短的近4年内销售超过1000万美元。其天然纯素补充剂深受名流推崇，提供了基于客户特定需求的一系列益处，包括体重管理和改善精力、皮肤健康和营养。产品包括纯蛋白粉、补充剂、维生素C精华、胶原蛋白促进粉、男女复合维生素以及超级食品条。

继该品牌最近进行的品牌重塑和重塑包装活动之后，BCRX在维他命小铺实体店推出，包括推出五种植物性纯素补充剂新产品系列，其中有TRIM、THRIVE、GLOW、NOURISH和PERFORM。

BCRX的TRIM系列旨在为客户提供“强身和瘦身”功能，具有该品牌最畅销的体重管理补充剂。这款经过临床验证的植物性补充剂将通过抑制客户的食欲、加快代谢并补充能量来帮助客户实现减肥目标。

TRIM系列包括：

BCRX与维他命小铺的合作反映了公司在健康市场中不断增长的地位。

Body Complete Rx创始人兼首席执行官Samia Gore解释说，“我们很高兴能在美国最大的营养补充剂零售商之一推出产品，因为这真正证明了我们品牌和产品的功效， 作为维他命小铺体重管理类别中第一个也是唯一一个黑人女性拥有的品牌，我很高兴能让这些健康产品更容易地送到美国各地客户的手中，为他们的健康之旅提供支持。”

Body Complete Rx的建立是Gore自身健康之旅的成果。这位忙碌的作家、妻子和四个孩子的母亲寻求安全有效的补充剂，让她可以在自己的健康之旅中使用。当她未能在市场上找到需要之物时，她在知名医生和一群化学家的帮助下亲自进行创新。 有关Body Complete Rx的更多信息，请访问bodycompleterx.com。

###

关于 Body Complete Rx

Body Complete Rx（BCRX）是一个健康和生活方式品牌，对健康生活采取全面的方法，提供各种植物性补充剂、产品和服装，旨在帮助客户发现实现最好的自我是什么样的感觉。这家黑人女性拥有的公司由Samia Gore于2017年创立，当时这位四个孩子的忙碌母亲感到很难在保持体重和自我呵护的旅程中走下去。如需了解更多信息，请访问bodycompleterx.com或关注我们的社交账号@bodycompleterx。

Body Complete Rx

Related Links

http://bodycompleterx.com



SOURCE Body Complete Rx