HexClads „Unbekanntes Bratobjekt"-Werbung landet beim Super Bowl LIX

Werbespot von Roseswood Creative mit Gordon Ramsay und Pete Davidson in Cameo-Auftritten

Erste Kochgeschirrmarke, die in der Geschichte des Big Game wirbt

LOS ANGELES, 31. Januar 2025 /PRNewswire/ -- HexClad, die innovativste Küchengeräte-Marke der Welt, hat heute seinen „Unbekanntes Bratobjekt"-Werbespot vorgestellt, der während des Super Bowls am 9. Februar zum ersten Mal ausgestrahlt wird. Der historische 30-Sekunden-Spot zeigt die kulinarische Ikone und HexClad-Partner Gordon Ramsay, der die „außerirdische" Technologie der Marke präsentiert, zusammen mit einem überraschenden Cameo-Auftritt des Schauspielers und Komikers Pete Davidson in einer intergalaktischen Küchen-Eskapade.

Credit: HexClad and Rosewood Creative

Der Werbespot „Unbekanntes Bratobjekt" markiert einen weiteren Meilenstein in HexClads kometenhaftem Aufstieg als Branchenrevolutionär und Direktvertriebs-Einzelgänger. Diese bahnbrechende Kampagne spielt in der High-Tech-Testküche von Area 51 und verbindet kulinarische Meisterleistungen mit Science-Fiction-Spannung. Sie folgt einer geheimen Mission, die die Hybridtechnologie von HexClad als eine Entdeckung aus einer anderen Welt entlarvt. Der Werbespot nimmt die Zuschauer mit auf ein Abenteuer, das den Eindruck erweckt, dass das revolutionäre Kochgeschirr des Unternehmens einfach zu fortschrittlich ist, um von der Erde zu stammen.

„Barrieren zu durchbrechen und Innovationen voranzutreiben, ist das, was HexClad am besten kann", sagte Daniel Winer, Mitbegründer und CEO von HexClad. „Die erste Kochgeschirrmarke im Super Bowl zu sein, ist ein Wendepunkt für uns und ich freue mich sehr, dies mit Gordon, Pete, Rosewood Creative und unserem talentierten globalen Team zu teilen, während wir weiterhin nach den Sternen greifen."

HexClad betrat als erste Kochgeschirrmarke und eine der wenigen DTC-Marken, die jemals im Super Bowl geworben haben, Neuland und startete seine bisher ehrgeizigste Kampagne. „Unbekanntes Bratobjekt" startete Wochen vor dem Spiel mit einer viralen Social-Media-Strategie, die Gordon Ramsays mysteriösen Besuch in Area 51 thematisierte und „Beweise" aus verschiedenen Quellen untermauerte, was die Spannung rund um das beispiellose Super-Bowl-Debüt steigerte. Die Kampagne wird durch kongruente kreative Elemente auf der E-Commerce-Website, eine Landingpage für die Area 51 Test Kitchen, spezielle Verkaufsförderungsmaßnahmen und eine integrierte Social-Media-Kampagne unterstützt.

„Unbekanntes Bratobjekt" wurde von Rosewood Creative zum Leben erweckt, einer dynamischen Kreativagentur mit umfassendem Service, die dafür bekannt ist, soziale und traditionelle Werbung nahtlos miteinander zu verbinden, um eine nachhaltige kulturelle Wirkung zu erzielen. Von Anfang an war ihre kreative Philosophie in der Überzeugung verankert, dass Geschichten mehr Zugkraft gewinnen und ein tieferes Engagement fördern, wenn sie über traditionelle Kanäle und herkömmliche 30-Sekunden-Spots hinausgehen. Mit seiner umfassenden Expertise in den Bereichen „Culture-First"-Narrative und soziales Verhalten war Rosewood Creative einzigartig dafür gerüstet, einen überzeugenden und zusammenhängenden roten Faden für die gesamte HexClad-Kampagne zu schaffen – einen, der nicht nur den Innovationsvorsprung der Marke hervorhebt und den Produktverkauf fördert, sondern auch dem Publikum über mehrere Berührungspunkte hinweg echten Mehrwert und Unterhaltung bietet.

HexClad ist für sein charakteristisches Edelstahl-Sechseckmuster, seine Hybridtechnologie und seine patentierte TerraBond™-Keramikoberfläche bekannt und hat seit seinem Markteintritt im Jahr 2016 das traditionelle Kochgeschirrgeschäft revolutioniert. HexClad hat eine völlig neue „Hybrid"-Kategorie ins Leben gerufen und bereichert die Branche weiterhin mit preisgekrönten Innovationen in den Bereichen Kochgeschirr, Küchenwerkzeuge, Besteck, Zubehör und mehr.

Informationen zu HexClad

HexClad ist eine weltweit führende Marke für Premium-Küchengeschirr, die für ihre Innovationen bekannt ist. HexClad hat seinen Hauptsitz in Los Angeles und entwirft und verkauft Marken-Küchenartikel, darunter Kochgeschirr, Besteck, Schneidebretter, Schürzen und innovative Küchenwerkzeuge, über Direktvertriebskanäle und strategische Einzelhandelsbeziehungen. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat die Branche mit seiner patentierten Hybridtechnologie, die Edelstahl mit Antihaftbeschichtung kombiniert und außergewöhnliche Leistung, Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit bietet, revolutioniert. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Köche aller Niveaus mit revolutionären Produkten zu unterstützen, die Regeln brechen und Konventionen herausfordern. Dieses Ethos hat weltweit eine Anhängerschaft engagierter Markentreuer aufgebaut. In den Jahren 2023 und 2024 wurde HexClad von der Inc. 5000 als eine der am schnellsten wachsenden Marken in Amerika ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.hexclad.com.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=2cK-v7sSiUI

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2609445/HexClad_Logo.jpg